REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, duminică, 27 ianuarie 2019

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 27 ianuarie 2019, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 27 ianuarie 2019.

Iată numerele extrase în data de 27.01.2019:

Loto 6/49: 26, 7, 4, 42, 48, 6

Joker: 17, 3, 7, 28, 38 + 15

Noroc Plus: 6 7 9 5 8 0

Loto 5/40: 18, 22, 17, 38, 40, 1

Super Noroc: 7 1 6 9 2 0

Noroc: 1 2 4 6 7 6 9

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,1 milioane lei (peste 1,7 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,7 milioane lei (peste 356.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,9 milioane lei (peste 1,04 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 210.000 lei (peste 44.270 euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 116.000 lei (peste 24.500 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 222.000 lei (peste 46.700 euro).