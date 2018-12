REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, duminică, 16 decembrie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 16 decembrie 2018, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 16 decembrie 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 16 decembrie 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 decembrie 2018, Loteria Română a acordat peste 10.800 de castiguri în valoare totală de peste 540.000 lei.

SUPLIMENTAR 100.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

Pentru tragerea Loto 6/49 de duminică, 16 decembrie 2018, Loteria Română suplimentează fondul de caâștiguri al categoriei I cu 100.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 237.000 de euro) iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,2 milioane lei (peste 258.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de 2,9 milioane lei (peste 625.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 58.000 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 740.000 lei (aproximativ 160.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 183.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 9 decembrie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Iată care sunt numerele câştigătoare la tragerea LOTO de astăzi, 9 decembrie 2018:

Joker: 38, 14, 37, 12, 19 + 20

Noroc Plus: 9 9 4 5 7 7

Loto 5/40: 14, 2, 15, 13, 36, 4

Super Noroc: 9 7 8 6 9 2

Noroc: 8 2 2 1 1 2 1

Loto 6/49: 22, 23, 24, 9, 47, 33

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 13 decembrie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Iată care sunt numerele câştigătoare la tragerea loto de joi, 13 decembrie 2018:

Joker: 32, 6, 25, 24, 42 + 6

Noroc Plus: 7 5 6 2 6 2

Loto 5/40: 27, 4, 34, 20, 12, 35

Super Noroc: 5 2 3 1 5 9

Noroc: 8 1 3 0 9 4 1