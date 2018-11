REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la Loto 6/49 duminică, 18 noiembrie

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 18 noiembrie 2018, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 18 noiembrie 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loteria Română organizează duminică, 18 noiembrie, Trageri Speciale Loto care care constau în organizarea a două trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de joi, 15 noiembrie, s-au inregistrat 12.709 castiguri in valoare totala de 732.407,59 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,23 milioane lei (peste 2,8 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane lei (aprox. 270.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1,57 milioane lei (peste 337.000 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 210.000 lei (peste 45.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 183.000 de lei (peste 39.200 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 160.300 de lei (peste 34.300 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 11 noiembrie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Iată, aşadar, care sunt numerele câştigătoare la loto duminică, 11 noiembrie 2018:

Joker: 25, 18, 37, 39, 32 + 13

Noroc Plus: 8 2 0 9 0 4

Loto 5/40: 11, 32, 28, 33, 26, 36

Super Noroc: 5 7 7 2 5 2

Noroc: 0 6 4 8 7 3 2

Loto 6/49: 10, 23, 30, 21, 7, 39



REPORT CATEGORIA I LOTO 6/49: 2,7 milioane de euro