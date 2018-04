LOTO. Extragere specială de Paşte 2018. Ce premii sunt puse în joc

LOTO PASTE 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49, LOTO PAŞTE 2018. Duminica 8 aprilie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

LOTO PAŞTE 2018. REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Extragerea de PAŞTE 2018, duminică, 8 aprilie 2018, are loc la LOTO a avut loc la ora 18:00. Realitatea.net publică în acest articol numerele câştigătoare la extragerea de Paşte 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE de PAŞTE 2018 duminică, 8 aprilie 2018:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Loto 6/49:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Loto 6/49 special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: LOTO 5 din 40:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: LOTO 5 din 40 special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Joker:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Joker special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Super Noroc:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Super Noroc special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc Plus:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc Plus special:

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 250.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

REPORT RECORD LA JOKER: PESTE 4 MILIOANE DE EURO

REPORT LOTO 6/49: 1,3 MILIOANE EURO

La tragerile loto de duminica, 1 aprilie, Loteria Romana a acordat 30.808 castiguri in valoare totala de 1.151.345,64 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aproximativ 18,9 milioane lei (peste 4 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

REPORT CATEGORIA I LOTO 6/49: 1,3 MILIOANE EURO

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6 milioane lei (aprox. 1,3 milioane euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane lei (peste 268.300 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de aproximativ 615.000 de lei (peste 132.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 93.500 de lei (peste 20.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 133.400 de lei (peste 28.600 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproximativ 173.000 de lei (peste 37.100 de euro).

LOTERIA SARBATORILOR DE PASTI

Duminica, 8 aprilie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Sarbatorilor de Pasti pentru care s-au pus la bataie 210 castiguri in valoare totala de 300.000 de lei, dupa cum urmeaza:

- 10 castiguri a cate 10.000 lei fiecare

- 200 castiguri a cate 1.000 lei

IMPORTANT!

Joi, 5 aprilie a.c., nu au avut loc extregeri LOTO.

Program PAŞTE agentii LOTO

Vineri 06.04.2018 - program normal de lucru

Sambata 07.04.2018 - program normal de lucru

Duminica 08.04.2018 - program de lucru pana la ora 16:00

Luni 09.04.2018 - Inchis

In primele trei luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.821.064 castiguri in valoare totala de aproximativ 56 milioane de euro

In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 637.222 castiguri in valoare totala de aproximativ 88,17 milioane de lei (peste 18,93 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 68.389 castiguri, in valoare totala de peste 4,3 milioane lei (peste 923.700 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 805 castiguri, in valoare totala de peste 820.000 de lei (peste 176.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 92.856 de castiguri, in valoare totala de peste 2,71 milioane lei (peste 583.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 15.362 de castiguri in valoare totala de aproximativ 459.000 de lei (peste 98.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 721 de castiguri, in valoare totala de peste 814.000 lei (peste 174.800 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.407 castiguri, in valoare totala de peste 98.500 de lei (peste 21.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 187 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 30.000 lei (peste 6.400 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 191 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 33.000 de lei (peste 7.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 453.300 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 79 milioane lei (peste 16,94 milioane de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Extragerea de duminică, 1 aprilie 2018, la LOTO a avut loc la ora 18:00. Realitatea.net publică în acest articol numerele câştigătoare:

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminică, 1 aprilie 2018

REZULTATE LOTO Loto 6/49: 12 23 20 11 42 18

REZULTATE LOTO LOTO 5 din 40: 36 2 20 5 25 27

REZULTATE LOTO Joker: 15 21 41 5 12 + 8

REZULTATE LOTO Noroc: 3 4 2 7 3 9 9

REZULTATE LOTO Super Noroc: 6 8 4 3 1 9

REZULTATE LOTO Noroc Plus: 1 6 0 3 9 4

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report record la Joker: Peste 4 milioane de euro. Report LOTO 6/49: Peste 1,18 milioane de euro

Duminica, 1 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 29 martie, Loteria Romana a acordat 15.188 de castiguri in valoare totala de 694.059,76 lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. JOKER – Cel mai mare report din Istoria acestui joc

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 18,6 milioane lei (peste 4 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report CATEGORIA I LOTO 6/49: Peste 1,18 MILIOANE EURO

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,5 milioane lei (aprox. 1,18 milioane euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,21 milioane lei (peste 260.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 565.000 de lei (peste 121.400 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 79.800 de lei (peste 17.100 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 93.000 de lei (peste 20.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul depaseste 169.800 de lei (peste 36.400 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 25 martie 2018, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc după ce la tragerile loto de joi, 22 martie, Loteria Română a acordat 19.618 câștiguri în valoare totală de 680.012,55 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 18,2 milioane lei (peste 3,9 milioane euro).

În cazul în care s-ar câștigă, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. PREMII MARI ÎN JOC

REPORT CATEGORIA I LOTO 6/49: PESTE 1 MILION DE EURO

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,74 milioane lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,14 milioane lei (peste 244.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 27.000 de lei (peste 5.700 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. LLa Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 56.000 de lei (peste 12.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este în valoare de peste 164.500 de lei (peste 35.200 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 25 martie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare.

Numerele extrase la LOTO duminică, 25 martie 2018:

Joker: 21, 45, 28, 16, 23 +4

Noroc Plus: 7 9 8 2 8 6

Loto 5/40: 31, 1, 17, 8, 7, 3

Super Noroc: 9 4 6 4 3 7

Noroc: 6 5 7 0 4 8 3

Loto 6/49: 2, 39, 12, 36, 34, 20

LOTO, LOTO 6 din 49. Numere norocoase

LOTO, LOTO 6 din 49. Data nașterii este un moment important din viața omului, momentul nașterii indică trăsături de personalitate, predispoziții la afecțiuni și numere norocoase. Numerele norocoase sunt o șansă de câștig, așadar alege să pui la Loto și numerele care îți sunt predestinate să te ajute.

Oamenii născuți în luna ianuarie sunt foarte grijulii,cooperanți,cu spirit întreprinzător. Numerele norocoase ale celor născuți în ianuarie se consideră a fi 1,7,3,15,39,94. De asemenea,cei născuți în ziua de miercuri sunt favorizați,deoarece aceasta este ziua norocoasă a primei luni din an.

Luna lui Făurar este luna visătorilor,aceștia fiind favorizați în zilele de vineri,ziua norocoasă a lunii Februarie. Numerele norocoase pentru cei născuți în această lună sunt 2,6,4,7,19,66. Foarte determinați și atenți la cei din jur,oamenii născuți în această lună au tendințe de autoimpunere și le place să fie în continuă dezvoltare personală.

LOTO, LOTO 6 din 49. Luna martie este luna persoanelor cu har,cu mult talent,dar și cu multe lupte interioare. Numerele lor norocoase sunt 3,33,8,17,19,71. Peștii au șanse mari de câștig în zilele când se simt siguri pe ei.

Persoanele născute în luna aprilie sunt persoane foarte strașnice,puternice,echilibrate și,de obicei,cu mult noroc. Așadar,ar trebui să își încerce norocul cu următoarele numere:1,9,43,22,3,10.

Luna mai este luna persoanelor care s-au născut pentru a fi conducători,pentru a-i organiza pe ceilalți. Nu le place să piardă și de cele mai multe ori au noroc din plin la jocurile Loto. Încearcă-ți norocul cu următoarele numere:7,55,63,8,69,9.

Visătorii lunii iunie nu sunt cele mai ahtiate după jocurile de noroc,însă pentru cele care vor să vadă dacă pot câștiga ceva atât de ușor să încerce numerele 5,13,77,91,42,6.

LOTO, LOTO 6 din 49. Persoanele născute în luna iulie sunt foarte familiste și statornice,de aceea vor căuta să ofere totul în familie. Vor să aibă cât mai mult,nu pentru ei,ci pentru toți cei dragi. Deci,orice vine cu foarte puțin efort este bine primit,iar numerele lor norocoase sunt 2,9,51,11,34,46.

Puternicii lunii august nu vor neapărat câștiguri atât de ușoare,căci sunt în stare să se ocupe singuri de asta,dar le place luxul și au noroc. Așadar,nu ezita să îți încerci norocul cu următoarele numere:10,33,14,45,9,1.

Persoanele născute în luna septembrie sunt mai sceptice când vine vorba de încercat norocul,dar atunci când se hotărăsc,au șanse la fel de mari ca oricine. Așa că,ar putea să încerce cu numerele 5,30,93,16,45,24.

Luna octombrie este destinată persoanelor foarte diplomate,sincere,prezentabile și cu simțul umorului foarte bine dezvoltat. Nu sunt neapărat persoane care să adore jocurile de noroc,dar atunci când o fac ar trebui să încerce cu numerele 6,9,53,29,7,14.

LOTO, LOTO 6 din 49. Persoanele născute în zilele friguroase de noiembrie,sunt persoane foarte norocoase. Nu ar trebui să ezite să joace la Loto mai des,au mari șanse de câștiguri mari. Iată și numerele lor norocoase:11,51,86,33,2,4.

Cei născuți în luna decembrie joacă la Loto doar din curiozitate sau distracție. Asta nu înseamnă că nu au șanse de câștig,așadar iată cu ce numere ar trebui să încerce 18,5,10,36,22,49.

REZULTATE LOTO: Cât s-a câștigat în 2017

In 2017, Loteria Romana a acordat 6.671.358 de premii in valoare totala de peste 209,28 milioane de euro.

In luna decembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 647.615 premii in valoare totala de peste 97,64 milioane de lei (aproximativ 21 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 89.851 de castiguri, in valoare totala de peste peste 12 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 985 de castiguri, in valoare totala de peste 532.000 de lei (peste 114.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 83.506 de castiguri, in valoare totala de peste 2,73 milioane de lei (peste 586.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 12.325 de castiguri in valoare totala de peste 393.000 de lei (peste 84.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 838 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (aproximativ 220.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.367 de castiguri, in valoare totala de peste 96.475 de lei (peste 20.700 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 10 de castiguri, in valoare totala de peste 34.000 de lei (peste 7.300 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 18 castiguri, in valoare totala de peste 13.300 de lei (aproximativ 3.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 454.700 castiguri, in valoare totala de peste 80,80 milioane de lei (peste 17,34 milioane de euro).

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Se câștigă cu 3 numere la LOTO 6/49?

[ R ] : Incepand cu data de 2 mai 2010 la Loto 6/49 se poate castiga si cu 3 numere

Cele patru categorii de castiguri la jocul LOTO 6/49 sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 - 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 - 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 - 3 numere din cele 6 extrase

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Cum se câștigă la Noroc?

[ R ]: Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 7 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - ultimele 6 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - ultimele 5cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - ultimele 4cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - ultimele 3cifre ale numarului (in ordine)

Categoria N + 3 - tot numarul + 3

Categoria N - 3 - tot numarul - 3

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Care sunt categoriile de câștiguri la Joker?

[ R ]: La jocul JOKER castigurile se atribuie dupa cum urmeaza:

Categoria 1 - toate cele 5 numere din primul set si Joker-ul

Categoria 2 - toate cele 5 numere din primul set

Categoria 3 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 4 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 5 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 6 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 7 - oricare 2 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 8 - oricare numar din cele 5 ale primului set si Joker-ul

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Cum se câștigă la Noroc Plus?

[ R ]: Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: La SUPER LOTO 5/40 se poate castiga cu 3 numere din cele 6 extrase?

[ R ]: Categoriile de castiguri la SUPER LOTO sunt urmatoarele:

Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase

Categoria 2 - 5 numere din toate cele 6 numere extrase

Categoria 3 - 4 numere din toate cele 6 numere extrase

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Cum se câștigă la Super Noroc?

[ R ]: Categoriile de castiguri la SUPER NOROC sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Prețuri

LOTO 6/49

pretul unei variante simple este de 4,80 lei

-pret tipizat (bilet de joc) 0,1 lei

NOROC

pretul unei variante simple este de 2,40 lei

JOKER

pretul unei variante simple este de 3,20 lei

-pret tipizat (bilet de joc) 0,1 lei

NOROC PLUS

pretul unei variante simple este de 1,20 lei

LOTO 5/40

pretul unei variante simple este de 1,60 lei

-pret tipizat (bilet de joc) 0,1 lei

SUPER NOROC

pretul unei variante simple este de 0,80 lei

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: numere norocoase în funcție de zodie

Berbec

Element: Foc

Ziua norocoasă: marți

Numere: 22-25-31-35-2-17

Taur

Element: Paământ

Ziua norocoasă: vineri

Numere: 8-19-29-1-3-4

Gemeni

Element: Aer

Ziua norocoasă: miercuri

Numere: 1-27-41-5-7-8

Rac

Element: Apă

Ziua norocoasă: luni

Numere: 2-15-16-36-35-14

Leu

Element: Foc

Ziua norocoasă: duminică

Numere: 12-17-21-45-9-7

Fecioară

Element: Pământ

Ziua norocoasă: miercuri

Numere: 1-18-24-4-5-25

Balanță

Element: Aer

Ziua norocoasă: vineri

Numere: 6-15-35-48-7-10

Scorpion

Element: Apă

Ziua norocoasă: marți

Numere: 4-16-48-1-5-16

Săgetator

Element: Foc

Ziua norocoasă: joi

Numere: 10-22-31-9-8-2

Capricorn

Element: Pământ

Ziua norocoasă: sâmbătă

Numere: 1-13-5-7-6-23

Vărsător

Element: Aer

Ziua norocoasă: sâmbătă

Numere: 6-14-29-5-9-4

Pești

Element: Apă

Ziua norocoasă: joi

Numere: 20-36-44-2-9-8

Loteria Romana este una din institutiile cu traditie ale societatii romanesti, fiind infiintata in anul 1906.

In prezent, C.N. "Loteria Romana"S.A. organizeaza si exploateaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, conform O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1) din ordonanta la care am facut referire.

Scopul activitatii institutiei noastre este acela de realizare a obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobata prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile pe care le organizam.

Incepand cu anul 2011, CNLR SA a obtinut certificarea pe SR EN ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calităţii şi SR EN ISO 27001:2005 sistemul de management al securităţii informaţiei.