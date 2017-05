REZULTATE LOTO, LOTO 6 din 49, JOKER, NOROC. Numerele câştigătoare la LOTO de duminică 14 mai 2017

REZULTATE LOTO, LOTO 6 din 49, JOKER, NOROC. Duminica, 14 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 11 mai, Loteria Romana a acordat 12.162 de castiguri in valoare totala de 10.824.730,85 lei. Numere câştigătoae la LOTO duminică 14 mai 2017 vor fi publicate în timp real pe REALITATEA.net, în acest articol.

Ca urmare a castigarii marelui premiu, Loteria Romana a decis suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I, la Loto 6/49, cu suma de 1.000.000 de lei.

Joi, 11 mai, s-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 10.286.597,39 lei (peste 2,26 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 38-012 din Dragasani, judetul Valcea si a fost completat cu 1 singura varianta simpla la Loto 6/49, pretul biletului fiind de numai 4,9 lei.

Pentru tragerile de duminica, 14 mai, la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,3 milioane lei (peste 500.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,62 milioane de lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a aproximativ 90.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 56.700 de lei (peste 12.400 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 694.000 de lei (peste 152.000 de euro). La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 71.000 de lei (peste 15.600 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 11 mai, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 10.286.597,39 lei (peste 2,26 milioane de euro).

Biletul norocos a costat numai 4,9 lei si a fost jucat la agentia 38-012 din Dragasani, judetul Valcea, fiind completat cu 1 singura varianta simpla la Loto 6/49.

Reamintim ca, ultima data, premiul de categoria I la acest joc a fost castigat in data de 29.01.2017, iar valoarea castigului a fost de 715.075,24 lei.

In conformitate cu Regulamentul privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorii la jocurile de tip loto organizate si administrate de catre Loteria Romana au la dispozitie 90 de zile, de la data efectuarii tragerii, pentru a-si ridica premiul.

În cât timp se face plata câştigurilor la LOTO?

Incepand cu data de 15.12.2014, achitarea castigurilor obtinute la jocurile de noroc organizate de C.N.L.R.-S.A., se efectueaza dupa cum urmeaza:

Pentru sistemele de joc Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus si Pronosport

● castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 3.000,00 lei inclusiv, se achita in orice agentie loto proprie sau mandatara, dotata cu echipament Site Controller, cu exceptia agentiilor mandatare pentru care, conform clauzelor contractuale se prevede altfel (retelele de vanzare Carrefour, LS Travel Retail si OMV nu achita castiguri).Va rugam sa contactati reprezentantii Punctului de Lucru Judetean pentru a fi indrumati catre cea mai apropiata agentie care poate efectua plati de pana la 3.000,00 lei. Lista telefoane Puncte de Lucru Judetene

● castigurile a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 3.000,01 lei si 10.000,00 lei inclusiv, se achita la casieria platitoare resedinta de judet;

● castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 10.000,00 lei, se achita la Aparatul Central al C.N.L.R.– S.A.

Plata castigurilor se face in termen de 90 de zile de la data tragerii.

Cum se desfasoara extragerile loto?

Comisia pentru supravegherea efectuarii tragerilor se stabileste in conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor Loto si este alcatuita din reprezentanti ai Ministerului Finantelor (presedinte), Ministerului Administratiei si Internelor, ai Ministerului Tineretului si Sportului, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai Biroului Roman de Metrologie Legala precum si, fireste, din reprezentanti ai C.N. "Loteria Romana" S.A. Rolul comisiei este de a supraveghea desfasurarea operatiunilor, legalitatea si corectitudinea lor. Tragerile se desfasoara in spatii adecvate si sunt televizate. Atributiile comisiei sunt reglementate prin Normele privind organizarea si desfasurarea tragerilor.

In prezent, Compania Nationala “LOTERIA ROMANA” S.A., la fel ca toti marii organizatori de jocuri de noroc, foloseste pentru efectuarea extragerilor de numere, urne electronice, care, datorita caracteristicilor tehnice, prezinta un inalt grad de fiabilitate si securitate. Prin faptul ca aceste urne sunt actionate prin telecomanda (de la distanta) si extragerea bilelor castigatoare se efectueaza automat prin diverse mecanisme, in functie de tipul de urna folosit, este practic imposibila interventia omului atat in momentul extragerii bilelor cat si pe traseul parcurs de acestea. De altfel, acesta este si motivul pentru care in legislatie, pentru jocurile de noroc de tip loto, se prevede cerinta utilizarii unor astfel de urne.

Seturile de bile utilizate la efectuarea extragerilor de numere sunt furnizate de catre producatori odata cu urna, toate bilele sunt bile intregi, fie din cauciuc masiv, fie din materiale speciale usoare, modificarea greutatii lor prin interventia omului fiind imposibila. Cu circa 2 ore inainte de fiecare tragere, toate bilele utilizate pentru respectiva tragere sunt cantarite cu un cantar electronic special cu precizie de miimi de gram. Bilele nu au cip de identificare in interior- fapt certificat de producator- firma EDITEC- Franta.

Urnele folosite de C.N.L.R- S.A. pentru tragerile Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 si Joker nu sunt comandate prin PC si nu au sistem de recunoastere a bilelor (ARS).

In cazul in care am pierdut sau mi s-a furat biletul castigator, cum procedez pentru a-mi ridica castigul?

In conformitate cu Regulamentul privind organizarea si administrarea jocurilor loto, cap. XI, art. 57: “ Plata castigurilor se face numai persoanei care prezinta biletul castigator jucat si validat de terminal”.

Conform art. 56: “In cazul in care asupra unor castiguri cuvenite unui bilet se formuleaza pretentii de mai multe parti, din orice motiv, litigiul se va solutiona numai intre partile respective, C.N.L.R. considerandu-se descarcata de orice obligatie si raspundere prin remiterea castigului, in termenul de prescriere prevazut la art. 45 din prezentul regulament, in baza prezentarii biletului castigator”.

Cu 3 numere din cele extrase se poate castiga la LOTO 6/49 ?

Incepand cu data de 2 mai 2010 la Loto 6/49 se poate castiga si cu 3 numere

Cele patru categorii de castiguri la jocul LOTO 6/49 sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 - 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 - 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 - 3 numere din cele 6 extrase

Cum se castiga la NOROC ?

Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 7 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - ultimele 6 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - ultimele 5cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - ultimele 4cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - ultimele 3cifre ale numarului (in ordine)

Categoria N + 3 - tot numarul + 3

Categoria N - 3 - tot numarul - 3

Care sunt categoriile de castiguri la JOKER ?

La jocul JOKER castigurile se atribuie dupa cum urmeaza:

Categoria 1 - toate cele 5 numere din primul set si Joker-ul

Categoria 2 - toate cele 5 numere din primul set

Categoria 3 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 4 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 5 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 6 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 7 - oricare 2 numere din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Categoria 8 - oricare numar din cele 5 ale primului set si Joker-ul

Cum se castiga la NOROC PLUS ?

Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)



La SUPER LOTO 5/40 se poate castiga cu 3 numere din cele 6 extrase ?

Categoriile de castiguri la SUPER LOTO sunt urmatoarele:

Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase

Categoria 2 - 5 numere din toate cele 6 numere extrase

Categoria 3 - 4 numere din toate cele 6 numere extrase

Cum se castiga la SUPER NOROC ?

Categoriile de castiguri la SUPER NOROC sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)

Cum se impoziteaza castigurile ?

In Monitorul Oficial nr. 407/09.06.2015 a fost publicata legea nr. 124/2015 privind aprobarea OUG nr. 92/2015 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative. Principalele modificari/completari aduse de actul normativ mentionat, la legislatia actuala, cu referire doar la modalitatea de impozitare a castigurilor sunt:

• pct. 32 din lege “(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin retinere la sursa. Impozitul datorat se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:”

• pct. 32 din lege “(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obtinute in bani si/sau in natura: ... b) veniturile obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, (...) si lozuri, sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit”, prin urmare impozitul calculat si retinut va fi unul progresiv, functie de incadrarea in transa de castig obtinut, reintrand in sfera de impozitare veniturile obtinute la lozuri (scutite prin OUG nr. 92/2014 de la retinerea la sursa) dar stabilindu-se doar pentru aceasta categorie de castig din lozuri un plafon neimpozabil de 66.750 lei, astfel ca, modificarea intervenita nu prezinta implicatii asupra modalitatii actuale de calcul/retinere si raportare a acestor castiguri achitate teritorial.

In conformitate cu art.115 alin.1 lit.p), coroborat cu art.116 alin.1 si alin. 2 lit.c) aduse prin OUG nr. 92/2014, toate veniturile obtinute de catre persoane fizice nerezidente, ca urmare a participarii la jocurile de noroc organizate de C.N.L.R. S.A., vor fi impozitate prin aplicarea cotei de 1% asupra veniturilor brute. Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute se va calcula, retine si plati la Bugetul de Stat de catre C.N.L.R. S.A.

Incepand cu data de 14.06.2015, impozitarea castigurilor obtinute de catre participanti la "Loteria Bila de 100.000 lei" se va efectua prin incadrarea acestor castiguri in categoria impozitarii veniturilor din premii, respectiv 16% aplicat asupra veniturilor obtinute de participant dupa deducerea sumei de 600 lei, reprezentand valoarea neimpozabila a veniturilor din premii, asa cum este prevazut la art. 32 alin.4 lit.a) din Legea 124/2015, coroborat cu prevederile Codului Fiscal.