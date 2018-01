FOTO EXPLICATIE: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2018 Numerele câştigătoare la LOTO 6 din 49, JOKER şi NOROC

REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2018: Numerele câştigătoare la LOTO 6 din 49, JOKER şi NOROC. Loteria Română organizează duminică o nouă extregere LOTO și anunță că reportul este semnificativ, în speicial la Joker, unde s-au strâns peste 3 milioane de euro și la Loto 6/49, unde s-au strâns 1,1 milioane de euro.

Rezultate LOTO JOKER:

Rezultate LOTO 5 din 40:

Rezultate LOTO NOROC:

Rezultate LOTO NOROC PLUS:

Rezultate LOTO SUPER NOROC:

rezultate LOTO 6 din 49:

Duminica, 7 ianuarie, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de castiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei (aproximativ 260.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 7.400 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.800 de lei (peste 5.300 de euro) iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 99.600 de lei (peste 21.500 de euro).

REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2018: Cât s-a câștigat în 2017

In 2017, Loteria Romana a acordat 6.671.358 de premii in valoare totala de peste 209,28 milioane de euro

In luna decembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 647.615 premii in valoare totala de peste 97,64 milioane de lei (aproximativ 21 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 89.851 de castiguri, in valoare totala de peste peste 12 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 985 de castiguri, in valoare totala de peste 532.000 de lei (peste 114.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 83.506 de castiguri, in valoare totala de peste 2,73 milioane de lei (peste 586.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 12.325 de castiguri in valoare totala de peste 393.000 de lei (peste 84.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 838 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (aproximativ 220.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.367 de castiguri, in valoare totala de peste 96.475 de lei (peste 20.700 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 10 de castiguri, in valoare totala de peste 34.000 de lei (peste 7.300 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 18 castiguri, in valoare totala de peste 13.300 de lei (aproximativ 3.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 454.700 castiguri, in valoare totala de peste 80,80 milioane de lei (peste 17,34 milioane de euro).

NUMERE LOTO. LOTO JOKER tragere principală: 44 29 8 14 17 + 3

NUMERE LOT. LOTO JOKER tragere suplimentară: 41 14 7 31 37 + 2

NUMERE LOTO. LOTO NOROC PLUS 6 5 7 6 4 7

NUMERE LOTO. LOTO 5 din 40 tragere principală 15 6 1 19 10 13

NUMERE LOTO. LOTO 5 din 40 tragere suplimentară 17 28 20 37 24 23

NUMERE LOTO. LOTO SUPER NOROC 1 3 9 1 3 7

NUMERE LOTO. LOTO 6 din 49 tragere principală 43 36 2 42 32 28

NUMERE LOTO. LOTO 6 din 49 tragere suplimentară 5 44 12 9 29 16

NUMERE LOTO. LOTO NOROC 7 7 3 3 4 7 6

NUMERE LOTO. Pe data de 31 decembrie 2017, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, Loteria Română organizează două trageri: o tragere principala şi o tragere suplimentară.

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. Pentru cea de-a două tragere, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I după cum urmează:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. La tragerile loto de duminică, 24 decembrie, Loteria Română a acordat 26.796 de câştiguri în valoare totală de 1.454.590,65 lei.

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 580.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1 milion de lei (peste 230.000 de euro), scrie loto.ro.

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. În urmă tragerii Joker de duminică, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,44 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro). La Noroc Plus a rămas în joc, la aceeaşi categorie, un report în valoare de peste 65.000 de lei (peste 14.000 de euro).

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 153.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 92.500 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

NUMERE LOTO 31 DECEMBRIE 2017. Duminică, 31 decembrie, are loc, de asemenea, o extragere pe baza de lozuri necâştigătoare „Lozul Anului Nou”. Pentru această s-au pus în joc 5 câştiguri a câte 10.000 de lei şi marele premiu constând într-un autoturism de marca străină.