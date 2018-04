Rezultatele la Loto 6 din 49 și Joker de AZI. Ești milionar după extragerea specială de Paște?

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker

Rezultatele la Loto 6 din 49 și Joker. Realitatea.net îți prezintă în timp rezultatele și numerele câștigătoare la cele mai importante jocuri Loto 6/49 și Joker, unde premiile scoase la concurs sunt duble. La Joker, premiul este de-a dreptul fabulos, 4 milioane de euro, dar devii milionar în euro și dacă ai noroc la Loto 6 din 49.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49, LOTO PAŞTE 2018 :

Rezultate JOKER Extragerea normală 6 - 40, 21, 37, 26, 42

Rezultate JOKER Extragerea suplimentară: 19 - 28, 10, 34, 41, 14

Rezultate Loto 5 din 40: 2, 35, 40, 28, 37, 34

Rezultate Loto 5 din 40 Extragere suplimentară: 38, 37, 13, 35, 14, 40

Rezultate Loto 6 din 49 Extragerea normală: 31, 9, 18, 29, 32, 21

Rezultate Loto 6 din 49 Extragerea specială: 45, 49, 9, 37, 7, 31

Rezultate Noroc: 1880865

Rezultate Noroc Plus 652611

Rezultate Super Noroc: 303608

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49, LOTO PAŞTE 2018. Duminica 8 aprilie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 250.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

REPORT RECORD LA JOKER: PESTE 4 MILIOANE DE EURO

REPORT LOTO 6/49: 1,3 MILIOANE EURO

La tragerile loto de duminica, 1 aprilie, Loteria Romana a acordat 30.808 castiguri in valoare totala de 1.151.345,64 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aproximativ 18,9 milioane lei (peste 4 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

REPORT CATEGORIA I LOTO 6/49: 1,3 MILIOANE EURO

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6 milioane lei (aprox. 1,3 milioane euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane lei (peste 268.300 de euro).