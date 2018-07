Rezultate Loto 6/49 și Joker. Anunț de ULTIMA ORĂ de la Loteria Română

Rezultate loto și JOKER

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Loteria Română a făcut un anunț surprinzător pentru cei obișnuiți cu extragerile de numere norocoase. Tragerile loto de duminică, 15 iulie, au loc începand cu ora 17:00 și vor fi transmise înregistrat pe TVR1 începand cu ora 24:00, anunță Loteria Română. REALITATEA TV îți prezintă Rezultatele la Loto 6 din 49 și Joker în timp real.

Rezultate Loto 6 din 49, Loto 6/49 și Joker în timp real. Loteria anunță la categoria I a jocului Joker cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 20,35 milioane lei (aprox. 4,37 milioane de euro).

Rezultate Loto 6 din 49, Loto 6/49 și Joker în timp real. Duminica, 15 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 18.280 de castiguri in valoare totala de 753.766,04 lei.

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox. 9 milioane lei (peste 1,92 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 353.200 de lei (peste 75.800 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. La La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 314.300 de lei (peste 67.400 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 175.400 de lei (peste 37.600 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 287.600 de lei (peste 61.700 de euro) iar la Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 61.900 de lei (peste 13.200 de euro).

HOROSCOP de weekend: Trei dintre semnele zodiacale au șanse bune să câștige azi la LOTO. Nu uitați că Loteria Română are un report record la jocul JOKER de 4,37 milioane euro!

Horoscop de weekend. Evenimentul astral marcant în configurația zilei de duminică este conjunctia dintre Luna și planeta Mercur. Mai multe zodii au șanse bune de câștig financiar azi

- Taurii pot avea parte azi de câștiguri suplimentare sau pot descoperi o modalitate de a-și crește veniturile în scurt timp.

- Racii parcurg o perioadă cu șanse mari de succes în plan profesional si in afaceri. O configurație astrală benefică îi pregătește pe raci pentru beneficii materiale importante.

- Peștii au o perioadă foarte buna pentru a-și spori veniturile. Puteți obține azi câștiguri frumoase din punerea în aplicare a soluțiilor pe care le gasiti azi, inclusiv un bilet la loto.