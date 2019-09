Rezultate finale BAC 2019 toamnă. Când se afișează notele după contestații?

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. Sâmbătă, 7 septembrie, se vor anunța rezultatele finale după contestații la Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. Elevii care au depus contestații la rezultatele sesiunii din toamnă a examenului de Bacalaureat 2019 își vor afla notele sâmbătă, pe 7 septembrie 2019.

Notele finale după contestații vor fi publicate pe bacalaureat.edu.ro 2019 și pe realitatea.net. Edu.ro nu precizează însă ora la care vor fi anunțate rezultatele finale după contestații la BAC 2019.

Marți, 3 septembrie 2019, notele la BAC 2019 toamnă s-au publicat pe bacalaureat.edu.ro!

După aceea, urmează depunerea contestațiilor! Iată ce trebuie să faci dacă nu ai obținut nota pe care crezi că o meritai! Toate informațiile de care ai nevoie despre contestații le găsește în acest articol!

Notele la Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă vor fi publicate pe EDU.ro și pe realitatea.net. Rezultatele vor fi făcute publice până la ora 12:00.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. Notele pe județe:

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Alba

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Arad

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Arges

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Bacau

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Bihor

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Bistrita Nasaud

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Botosani

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Braila

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Brasov

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Bucuresti

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Buzau

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Calarasi

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Caras Severin

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Cluj

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Constanta

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Covasna

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Dambovita

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Dolj

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Galati

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Giurgiu

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Gorj

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Harghita

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Hunedoara

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Ialomita

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Iasi

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Ilfov

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Maramures

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Mehedinti

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Mures

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Neamt

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Olt

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Prahova

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Salaj

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Satu Mare

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Sibiu

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Suceava

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Teleorman

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Timis

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Tulcea

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Valcea

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Vaslui

Rezultate finale BAC 2019 toamnă Vrancea

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. Calendarul publicării notelor pe EDU.ro

3 septembrie 2019 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)

3 - 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestațiilor

7 septembrie 2019 Afișarea rezultatelor finale la BAC 2019

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă.Subiecte:

Română

Matematică

Istorie

Geografie, Chimie, Biologie, Fizică, Logică, Filosofie, Psihologie, Anatomie

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă.Condiții de promovare

Pentru a fi declarat promovat la bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

să susţină toate probele scrise şi să obţină nota 5 la fiecare dintre acestea;

să obţină cel puțin media 6 la probele scrise.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă.Calendar Bacalaureat 2019 Sesiunea august-septembrie 2019

15 - 19 iulie 2019 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

26 iulie 2019 Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

21 august 2019 Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă

22 august 2019 Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă

23 august 2019 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă

26 august 2019 Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă

27, 28 august 2019 Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română - proba A

29 august 2019 Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă - proba B

30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea Competențelor digitale - proba D

2-3 septembrie 2019 Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională - proba C

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă.Rata de promovare din anii trecuți

BAC 2018: 69,7% (cu 2 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații, când proporția mediilor de trecere la BAC a fost 67,7%)

BAC 2017: 72,9% (cu 1,5 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații, când rata de promovare era de 71,4)

BAC 2016: 68,1% (rata de promovare a crescut cu 1,4 puncte procentuale după soluționarea contestațiilor: de la 66,7% la 68,1%)

BAC 2015: 66,41%

BAC 2014: 60,65%

BAC 2013: 56,4%

BAC 2012: 44,3%

BAC 2011: 45,72% * Anul în care au fost introduse camere video în examen

BAC 2010: 69,30%

BAC 2009: 81,47%

BAC 2008: 78,26%

BAC 2007: 82,08%

BAC 2006: 80,48%

BAC 2005: 84,66%

BAC 2004: 84,61%

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă.Rezultate BACALAUREAT 2019 - sesiunea de varĂ pe județe:

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila BACALAUREAT 2019.

În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă.Notele

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Nota definitivă la BACALAUREAT 2019 nu se mai modifică

Nota definitivă la BACALAUREAT 2019, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de BACALAUREAT 2019 din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. Rezultatele la contestaţii la BACALAUREAT 2019 se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de BACALAUREAT 2019.

Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.

Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BACALAUREAT. Aceștia vor relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

Rezultate finale BAC 2019 toamnă // Rezultate după contestații BAC 2019 toamnă. Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

În situația în care frauda la BACALAUREAT 2019 este constatată după încheierea examenului de BACALAUREAT 2019, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de BACALAUREAT 2019 a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Pentru candidaţii aflați în situaţia menționată mai sus, cărora le-a fost eliberată diploma de BACALAUREAT 2019, inspectoratul școlar propune instanţei de judecată anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite.

