Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro - Asta e punctul culminant

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro - Ministerul Educatiei e gata sa publice notele elevilor de clasa a 8-a.

Imediat după ce notele din pe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în acest articol:

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro - Primele note la Romana si Matematica Capacitate 2018 se vor afisa marti, 19 iunie 2018. Cum se depun contestatiile?

Luni si miercuri, elevii de clasa a 8-a au sustinut probele la Romana si Matematica din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Acum, ei asteapta rezultatele. Cand se vor afisa?

Primele rezultate la Evaluare Nationala 2018 vor fi afisate pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeasi zi se pot depune contestatii in intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afisate pe 23 iunie.

Rezultate Evaluare Nationala. Admitere LICEU

Nota la Evaluarea Nationala 2017 reprezinta 80% din media de admitere la liceu, restul de 20% fiind reprezentata de media claselor V-VIII.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro Cele mai bune licee din tara si cele mai cautate raman Colegiul Natonal "Gheorghe Lazar", Colegiul National "Sfantul Sava" sau Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", toate din Capitala.

In 2016, 75% dintre elevii care au sustinut examenul de Evaluare Nationala 2016 au obtinut note peste 5, au declarat oficiali din Ministerul Educatiei. In Bucuresti, 47 de elevi au obtinut nota zece la examenul de Evaluare Nationala.

In total, 75% din elevii care au sustinut Evaluarea Nationala in 2016 au luat note peste 5, rata fiind in scadere fata de 2015 cand 79,3% dintre elevi au obtinut.

In 2017, 76,9% dintre candidati au promovat acest examen, rezultatul fiind cu aproximativ doua procente mai mare decat anul precedent, cand rata de promovabilitate a fost de 75%.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro Dintre acestia, 467 de candidati au incheiat examenul cu media generala maxima (10), numar aproape dublu fata de 2016 (241), iar 32.460 de candidati (32,1%) au obtinut medii sub 5. Pe transe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse in intervalul 9 - 9,49.

Rata de participare a fost de 97,1%: peste 140.000 de candidati prezenti dintr-un total de aproximativ 145.000 de inscrisi. Sase elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro

Aproape 1.800 de contestatii s-au inregistrat in Municipiul Bucuresti, dupa afisarea rezultatelor la Evaluarea Nationala, din care majoritatea - 919 - au fost la Limba romana, a declarat purtatorul de cuvant al ISMB, Maria Stefania Manea.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro Reprezentantul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a declarat ca 1.796 de contestatii au fost inregistrate la nivelul Capitalei, dintre care mai mult de jumatate (919) au fost la Limba si Literatura Romana.

Sursa citata a adaugat ca 831 de contestatii au fost inregistrate la Matematica, iar 46, la Limba materna.

Perle Evaluare Nationala 2018. Absolventii clasei a 8-a au sustinut deja primele doua probe, la Limba si Literatura Romana, respectiv Matematica, din cadrul Evaluarii Nationale, urmand ca pe data de 23 iunie sa primeasca rezultatele finale ale examenului.

Elevii au primit la examenul scris de la limba romana doua subiecte. La primul au primit cateva cerinte pe baza unui text epic, iar la al doilea, pe langa cerintele legate de un text jurnalistic, au avut de redactat o naratiune care sa contina o intamplare petrecuta intr-o cetate.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro Desi nu s-au confruntat cu cerinte de dificultate ridicata, nici in acest an nu au lipsit perlele. “Subiectul I. Va salut!!! Ceau” a scris un elev pe foaia de examen.

Perle Evaluare Nationala 2018. In incercarea de a rezolva subiectele, si alti elevi au vrut sa dea dovada de creativitate. Cele mai amuzante texte scrise de elevi au fost publicate de stirileprotv.ro.

“Textul nu are idei secundare. Toate sunt super principale si imi e jena sa aleg.”

“Oamenii s-au gandit sa faca pe mortii sau sa se catere intr-un copac, pentru ca nu puteau sa le faca pe amandoua.”

”Sensul cuvantului crengi e boscheti.”

”In “de-acolo” cratima a fost folosita degeaba. Putem folosi liniuta cand ne grabim, dar numai cand foarte tare.”

”Nu am fost intr-o cetate, dar voi povesti o intamplare dintr-o statiune all incusive, adica tot inclusiv.”

Elevii asteapta acum afisarea rezultatelor:

19 iunie 2018: Afisarea rezultatelor la examenul de evaluare nationala 2018 inaintea contestatiilor (pana la ora 12:00)

19 iunie 2018: Depunerea contestatiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Solutionarea contestatiilor

23 iunie 2018: Afisarea rezultatelor finale ale examenului de evaluare nationala 2018 dupa solutionarea contestatiilor

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro - Probleme mari. Se cere reorganizarea examenului

Parintii unor elevi care au sustinut evaluarea nationala la Scoala ”Grigore Moisil” din Ploiesti acuza ca, din cauza unui antet aplicat pe foaia de examen, care afecta vizibilitatea, elevii au fost indusi in eroare la o problema de geometrie. Se cere reluarea probei de matematica.

Tatal unuia dintre elevii care, din cauza antetului aplicat a gresit rezolvarea subiectului, spune ca problema a fost la geometrie, unde, la punctul 2, elevii aveau de demonstrat ca dreapta VQ este paralela cu planul MNP. Din cauza antetului aplicat, unii copii au vazut O in loc de Q.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro “Au fost probleme mari care afecteaza, pe termen lung, viitorul copiilor. Subiectul avea un antet pe diagonala si copiii nu au rezolvat subiectul. Antetul afecta vizibilitatea si au fost indusi in eroare. La ultima problema de geometrie, se confunda, din cauza antetului, Q cu O. 80% din copii nu au rezolvat punctul care valoreaza 0,50. Daca ei au gresit si doreau sa intre la informatica, de exemplu, nota finala ii trage in jos. Intra la psihologie sau altceva inferior. Media finala este influentata mult. La multe licee importante, media de admitere a mare, se intra cu 9.70”, a declarat Marius Filip. Filip a precizat ca parintii au depus o petitie la Inspectoratul Scolar General Prahova.

“S-a depus o petitie la Inspectoratul Scolar. Ori nu se ia in calcul punctul, ori sa se repete proba. Nu stiu ce urmeaza sa facem. Mergem pana in panzele albe. Nu ne lasam. Nu avea ce cauta acolo antetul, pe diagonal paginii”, a declarat barbatul. La randul sau, inspectorul scolar adjunct din cadrul ISJ Prahova, Horia Toma, a declarat, pentru Mediafax, ca elevii “daca aveau nelamuriri, trebuia sa intrebe in sala”. “Noi nu avem ce-i face petitiei. Transmitem mai departe comisiei centrale. Subiectele au fost descarcate in centru, dintr-o aplicatie a ministerului. Noi nu avem ce face. Tezele sunt inchise, amestecate, trimise in alt judet. Nu e de competenta noastra. Daca elevii aveau nelamuriri, trebuia sa intrebe in sala”, a declarat Horia Toma.

Directorul Scolii ”Grigore Moisil” din Ploiesti nu a putut fi contactat.

Subdomeniul unde vom fi publicate rezultate ale examenului de Evaluare Națională este evaluare.edu.ro.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro. Prima afişare a rezultatelor este programată în data de 26 iunie (până la ora 16:00), la centrele de examen, pe realitatea.net și pe evaluare.edu.ro. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (până la ora 20:00). Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 30 iunie.

Puteţi consulta în acest articol rezultatele pe materii la Evaluarea Naţională 2017:

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro. Luni, 19 iunie, s-a desfăşurat prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, proba de Limba şi literatura română. Dintre cei 144.928 de candidaţi înscrişi, au fost prezenţi 141.104 (97,33%). Au absentat 3.824 de candidați (2,67%), în timp ce 4 candidați au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă. Lucrările acestora au fost notate cu 1.

Rata de participare la a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naţionale 2017 a fost de 97,17%. Miercuri, 21 iunie, s-a desfăşurat a doua probă scrisă (matematică) din cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Au fost prezenţi 140.825 de candidați (97,17%) dintre cei 144.928 de candidaţi înscrişi. Au absentat 4.103 candidați (2,83%), iar 2 candidați au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă. Lucrările acestora au fost notate cu 1.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro. Examenul s-a încheiat joi, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă, rezervată elevilor care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Rezultate Evaluare Nationala 2018 edu.ro. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

