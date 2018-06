Rezultate Evaluare Națională 2018. Lista fabuloșilor! Număr uriaș de medii de 10 în București

Deși au fost subiecte grele în 2018, 53 de elevi din București au reușit să ia media 10 la Evaluare Națională 2018.

Toti cei 53 de elevi de mai jos au obținut nota 10 atât la proba de română, cât și la matematică la Evaluare Națională 2018. Rezultatele lor la Evaluare Națională 2018 le vor permite să intre la ce liceu își doresc.

Rezultate Evaluare Națională 2018 - Cine sunt cei 53 de elevi de 10 din București

Acsinte C. Cristiana Francisca

Albu SA. Matei Alexandru

Alecu T. Maria Diana

Angheluță NC. Vlad Matei

Anton GP. Ioan

Apostol BG. Catinca

Băncilă RO. Andrei

Boboc OA. Matei Cristian

Boghianu L. Matei Theodor

Botez IA. Luca

Bunea MM. Ana Alexandra

Căldăraru C. Denisa Maria

Cernea MN. Bianca Ioana

Chițu Sinescu I. Maria

Ciontu C. Ada Maria

Cîrligeanu RS. Ana Carolina

Coman F. Mihnea George

Danciu C. Elia

Dominiciuc I. Tudor

Drăgușanu G. Ilinca Ioana

Gavra G. Bogdan

Gavrizi I. Mircea Luca

Grecu OA. Alessia Maria

Grosu VC. Eva Maria

Ilie O. Rareș Alexandru

Ionașcu CG. Laura-Gabriela

Iorga CF. Daria Sorana

Istrate CB. Alexia Clara

Jianu LC. Ioana

Joița C. Octavian Ionuț

Marin D. Maria Natalia

Marin M. Daria Ioana

Nicolae MG. Elisa Ștefania

Nicolae V. Radu

Niculescu C. Eliza Maria

Onuța I. Naomi Felicia

Pana I. Maria Antonia

Păunescu CN. Alexia Ioana

Plian V. Luca

Podariu NI. Milena Teodora

Rădulescu DV. Elena

Roată Palade A. Mircea

Rus RD. Irina Miruna

Rusu C. Marius Nicolae

Salanți LA. Karina

Ștefan O. Mihaela

Ștefan RH. Miruna Andreea

Tansiciuc E. Laura Cristina

Tatu V. Ioana Alexandra

Tolan V. Ruxandra Ana Maria

Toma L. Alexandra

Țolea GL. Antonia Damiana

Zamfir T. Alexandra Daniela

Rezultate Evaluare Națională 2018 - toți elevii de mai sus au obținut media 10 la Evaluarea Națională. Acest 10 va conta în proporție de 80% la media lor finală de admitere la liceu.