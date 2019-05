Rezultate Europarlamentare 2019. TOP EXIT POLL: PSD - PNL - USR - UDMR - PMP. Șoc pentru ALDE

Rezultate șoc la Europarlamentare 2019, unde PSD și PNL au terminat la egalitate, după primele rezultate de tip EXIT POLL CURS - Avangarde.

Iată rezultate europarlamentare 2019, conform exit poll oficial CURS - Avangarde:

PSD - 25,8%

PNL - 25,8%

USR - 23,9%

ProRomânia - 5,7%

UDMR - 5,4%

PMP - 5,2%

ALDE - 4,9%

Altul - 3,3%

Rezultate europarlamentare 2019 - Înfrângere grea pentru Tăriceanu

Astfel, nu prinde pragul ALDE, iar cel mai probabil Călin Popescu Tăriceanu nu va mai dori să candideze la alegerile prezidențiale din 2019.

Rezultate europarlamentare 2019 dramatice și pentru PSD, iar Liviu Dragnea probabil își va da demisia în această seară, susțin sursele Realitatea TV.

Prezența la vot la alegerile europarlamentare 2019, în România, a fost de 49%. Probabil, adunând votanții din diaspora, avem o prezență totală de peste 50%. La referendumul pentru justiție, prezența la vot în România a fost de 41%.

Rezultate europarlamentare 2019 - Primul atac vine de la Oprișan

"PSD ar trebui să câștige alegerile prin ce a făcut la Guvern. Dacă nu, înseamnă că s-a greșit undeva. Un partid primește ce merită. Dacă pierde, șeful partidului trebuie să plece acasă. Dacă pierde alegerile, și obițnem un rezultat slab. În decembrie am obținut aproape 50%. Dacă am scos sub 30%, Dargnea trebuie să plece acasă.

Dragea nu își poate anunța șefia țării fără să se consulte. PSD trebuie să guverneze pentru că e un partid serios, dar dacă vom vedea că rezultatele sunt cele sub așteptări, ne gândim să revalidăm programul de guvernare.

Întrebat cu ce a greșit Dragnea, Marian Oprișan a declarat că această discuție o va purta după închiderea urnelor. O să discutăm după ce se închid urnele, după o analiză clară și eficientă. Acuzațiile cum că liderii nu au tras pentru partid, sunt o poveste. Nu am spus că Dragnea a greșit. Am spus că, dacă partidul pierde alegerile, Dragnea trebuie să își asume responsabilitatea prin plecarea acasă. Doar Liviu Dragnea!", a încheiat Marian Oprișan.