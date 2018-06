Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. S-a tras linie! Ce procent de promovare e in acest an

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Rezultatele la Evaluarea Naţională 2018 au fost afişate pe site-ul marţi evaluare.edu.ro. Tot marţi s-au depus şi contestaţiile. Când se afişează rezultatele finala?

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2018.

Peste 73% dintre elevi au primit note peste 5, la Evaluarea Națională 2018. Iar 53 de absolvenți ai clasei a opta din Capitală au luat nota 10. Rezultatele sunt deja postate pe site-ul Ministerului Educației și vor fi afișate și la școli. Notele sunt decisive pentru admiterea la un liceu de top.

Rata de participare la Evaluarea Naţională 2018 a fost de 94,8%

Consultă rezultatele finale la Evaluare Naţională 2018 pe judeţe:

Limba și literatura română - 83% note peste 5 - 118.969 de candidați

Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezenți, un număr de 104.972 de candidați a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%.

Rezultate finale Evaluare Nationala 2018. Dintre aceștia, 319 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidați (83%), în timp ce 2.089 de candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică 87.577 de candidați (61,3%) au note peste 5 (cinci), iar 1.903 candidați au obținut nota 10 (zece).

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Regulemant contestaţii

Comisiile de contestaţii judeţene/ a municipiul Bucureşti reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei şi de preşedinte.

Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie de pe procesul-verbal. O copie a procesului verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este predată de comisia din centrul zonal de evaluare delegatului fiecărei unităţi de învăţământ care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesul-verbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.

Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală mai mică decât 9,50, nota definitivă a lucrării este cea acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota iniţială şi nota obţinută la reevaluare este o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte.

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă a lucrării este nota iniţială, acordată în centrul zonal de evaluare.

Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, în urma reevaluării.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile din unităţile de învăţământ operează în catalogul electronic şi în cele două exemplare tipărite ale acestuia schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, mediile generale ale candidaţilor şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ, conform calendarului.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Comisiile județene şi comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, Comisiile din unitățile de învățământ, Comisiile din centrele zonale de evaluare și Comisiile din centrul de contestații județene/ a municipiului București se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidații care participă la respectiva sesiune a Evaluării Naționale.

Personalul didactic, care face parte din comisiile menționate în alin. (2), va da o declarație scrisă în care va menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidații careparticipă la respectiva sesiune a Evaluării Naționale. Declarațiile fac parte din documentele Evaluării Naționale.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.

Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în Municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al Municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Tragerea la sorți se efectuează în ședință publică. Comisia județeană/a Municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai asociațiilor de părinți, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.

Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii Comisiei județene/a Municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizării evaluării naționale în unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Cum se calculează nota finală

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. Nota definitivă

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1), (2) și (3) nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiei județene/a municipiului București tipizatul cererii de depunere a contestației.

Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Rezultate contestatii Evaluare Nationala 2018. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIIIa, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (3), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții 5 clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 FINALE EDU.RO: Cel mai mare risc pe care și-l asumă cei care depun contestații este să primească un punctaj mult mai mic și în acest caz chiar nu se mai poate face nimic. Anii trecuți au fost surpize neplăcute să se scadă note și din admis să ajungă respins.

Rezultatele finale la Evaluare Naţională 2018, după contestații pe judeţe:

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 FINALE EDU.RO: Cum se calculează nota finală

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 FINALE EDU.RO Regulament

Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a eva

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Începând de anul trecut, Ministerul Educaţiei a anunţat că notele finale la Evaluarea Națională 2018, după contestaţii, vor putea fi modificate în plus sau în minus fără limită de punctaj. Absolvenţii de clasa a 8-a au susţinut săptămâna trecută examenul de Evaluare Naţională 2018.

Atât pentru bacalaureat, cât și pentru evaluarea națională, aceste diferenţe nu mai sunt impuse. Drept pentru care candidații la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoștință sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus și cu 0,10 puncte și cu 0,50. Umare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

Contestatii Evaluare Nationala 2018. În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la EVALUARE inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. ReEVALUARE se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată, nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru EVALUARE națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.





Contestatii Evaluare Nationala 2018.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, tot marţi se vor putea depune contestaţii, între orele 14,00 şi 19,00.

REZULTATELE LA EVALURE NAŢIONALĂ 2018 pot fi consultate pe evaluare.edu.ro

Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 23 iunie.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Cei care nu au obţinut media peste nota 5 la Evaluare Naţională vor intra la liceu, chiar şi cu medii de 2,3 sau 4.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Admitere liceu. Cum se face repartizarea electronică

Odată ce toţi elevii au fost înscriși în sistem, pentru fiecare judeţ și oraș, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Calculatorul va analiza această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Cum se face departajarea la admitere în liceu

Art.5. din metodologia admiterii: (2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi în funcție de următoarele criterii, în ordinea în care sunt menționate mai jos:

media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

nota obţinută la proba de limba şi literatura româna din cadrul Evaluării Naţionale;

nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, susţinuta conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învaţamânt cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Contestatii Evaluare Nationala 2018.Admitere liceu - acte necesare pentru înscriere

Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

cererea de înscriere;

cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;

adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

fisa medicală.

Notele vor fi publicatele pe site-ul evaluare.edu.ro 2018. Momentan, însă, site-ul nu este funcţional.

Imediat după ce notele din pe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în acest articol:

Consultă mai jos notele pe materii:

Rezultatele la Matematică Evaluare Naţională 2018 pot fi găsite AICI

Rezultatele la Română Evaluare Naţională 2018 pot fi găsite AICI

Calendarul rezultatelor la Evaluarea Naţională 2018:

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

9 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Admitere LICEU

Nota la Evaluarea Naţională 2017 reprezintă 80% din media de admitere la liceu, restul de 20% fiind reprezentată de media claselor V-VIII.

Cele mai bune licee din ţară şi cele mai căutate rămân Colegiul Naţonal "Gheorghe Lazăr", Colegiul Naţional "Sfantul Sava" sau Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", toate din Capitală.

În 2016, 75% dintre elevii care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2016 au obţinut note peste 5, au declarat oficiali din Ministerul Educaţiei. În Bucureşti, 47 de elevi au obţinut nota zece la examenul de Evaluare Naţională.

În total, 75% din elevii care au susţinut Evaluarea Naţională în 2016 au luat note peste 5, rata fiind în scădere faţă de 2015 când 79,3% dintre elevi au obţinut.

În 2017, 76,9% dintre candidaţi au promovat acest examen, rezultatul fiind cu aproximativ două procente mai mare decât anul precedent, când rata de promovabilitate a fost de 75%.

Dintre aceştia, 467 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu faţă de 2016 (241), iar 32.460 de candidaţi (32,1%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse în intervalul 9 - 9,49.

Rata de participare a fost de 97,1%: peste 140.000 de candidaţi prezenţi dintr-un total de aproximativ 145.000 de înscrişi. Şase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

Aproape 1.800 de contestaţii s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti, după afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională, din care majoritatea - 919 - au fost la Limba română, a declarat purtătorul de cuvânt al ISMB, Maria Ştefania Manea.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a declarat că 1.796 de contestaţii au fost înregistrate la nivelul Capitalei, dintre care mai mult de jumătate (919) au fost la Limba şi Literatura Română.

Sursa citată a adăugat că 831 de contestaţii au fost înregistrate la Matematică, iar 46, la Limba maternă.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Cum se depun contestaţiile la Evaluare Naţională 2018?

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Pentru a depune contestaţie pentru nota la Evaluarea Naţională, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării. Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a au participat la Evaluarea Naţională, sesiunea 2018. Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%),, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul a început luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, a fost organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Notele vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Contestatii Evaluare Nationala 2018. Probele au început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi dist