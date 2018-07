Rezultate contestatii BAC 2018 - LIVE UPDATE - Tabele note, schimbari majore, care e situatia

Rezultate contestatii BAC 2018 - Este oficial, se afiseaza rezultatele la Bac dupa ce s-au corectat si contestatiile. Notele se modifica atat pe plus cat si pe minus, unde este cazul, indiferent daca nota difera cu mai putin de 0.50 sutimi.

Rezultate CONTESTATII BAC 2018. S-au afișat rezultatele la CONTESTAȚII la BAC 2018! Emoţii mari pentru elevii care au susţinut în sesiunea iunie- iulie 2018 examenul de Bacalaureat și care speră acum să își mărească nota. Rezultatele s-au afișat pe edu.ro luni, 10 iulie 2018, la ora 12.00. Realitatea.net publică în acest articol notele la BAC 2018, imediat ce acestea au fost anunţate pe EDU.ro. De asemenea, în acest material, mai puteţi găsi toate informaţiile de care aveţi nevoie despre examenul de BAC 2018: subiecte, barem de corectare, rezultate BAC 2018, note, contestaţii şi rezultate finale.

Site-ul web unde vor fi afişate rezultatele la Bacalaureat 2018 este acesta: bacalaureat.edu.ro/2018

10 iulie 2018: Afişarea rezultatelor finale

Rezultate contestații BAC 2018. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Rezultate contestații BAC 2018. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Rezultate contestații BAC 2018. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

Cei care nu au obţinut rezultatele de trecere la BAC 2018 mai au o şansă în toamnă. Iată calendarul BAC 2018 - sesiunea august-septembrie 2018:

11 - 14 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

22 august 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă

23 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă

24 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

25, 28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30-31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

2 - 5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale

Lucrările scrise ale candidaţilor la bacalaureat pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen.

Rezultate contestații BAC 2018. De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare ce ar putea permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.

Rezultate contestații BAC 2018. Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Rezultate CONTESTAȚII BAC 2018. Elevii pot da gratuit BAC-ul doar de două ori

Rezultate contestații BAC 2018. Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

Pâna la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/comisia unicipiului Bucuresti iau toate masurile, în colaborare cu autoritatile dministratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor sălilor de examene cu sisteme de supraveghere audio-video.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 439 de centre de examen, s-au înscris peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile. La proba E)b) - Limba şi literatura maternă sunt aşteptaţi peste 6.300 de candidaţi care-şi vor redacta tezele într-una din următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, turcă, italiană şi croată.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Rezultate contestații BAC 2018. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Rezultate contestații BAC 2018. IATĂ baremele de corectare şi subiectele la BAC 2018:

Consultă AICI subiectele şi baremul de corectare la ROMÂNĂ BAC 2018

Consultă AICI subiectele şi baremul de corectare la ISTORIE BAC 2018

Consultă AICI subiectele şi baremul de corectare la MATEMATICĂ BAC 2018

Consultă AICI baremul la GEOGRAFIE 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Geografie 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la ANATOMIE 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la ANATOMIE 2018 - formar PDF

Consultă AICI baremul la Biologie 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Biologie 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE anorganică 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la CHIMIE anorganică 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la CHIMIE organică 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la Chimie organică 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la FIZICĂ 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la FIZICĂ 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la INFORMATICĂ 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la INFORMATICĂ 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la LOGICĂ 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la LOGICĂ 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la PSHIHOLOGIE 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele la PSHOLOGIE 2018 - format PDF

Consultă AICI baremul la SOCIOLOGIE 2018 - format PDF

Consultă AICI subiectele SOCIOLOGIE 2018 - format PDF

Rezultate contestații BAC 2018. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Rezultate contestații BAC 2018. În mod identic cu Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.