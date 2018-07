REZULTATE CONTESTATII BAC 2018

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Rezultatele contestaţii BAC 2018 se vor afişa luni, 9 iulie 2018, conform EDU.ro.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro Ministerul Educației Naționale a centralizat rezultatele înainte de contestaţii din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018. Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoția 2017-2018 și au susţinut probele examenului de Bacalaureat în prima sesiune este de 72,7%. Astfel, rata de promovare, incluzând și elevii care au provenit din promoțiile anterioare, este de 67,7%.

Ratele finale de promovare în anii precedenți au fost de 71,4% în 2017, 66,7% în 2016, 66,4% în 2015 și 59,3% în 2014.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro.S-au înregistrat 104 medii de 10.

Din totalul celor 136.866 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 123.615 candidaţi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 117 candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Procente ridicate de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (81,14%), Iași (80,27%) şi Brăila (77,13%). Rata de promovare în Capitală este de 72,86%.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Rezultatele (înainte de contestaţii) au fost afişate pe 4 iulie, la ora 10:30, atât la centrele de examen, cât şi pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Peste 44.000 de lucrări au fost contestate la sesiunea din acest an a examenului de Bacalaureat, cele mai multe contestaţii fiind făcute la proba de Limba şi literatura română. Comparativ cu 2017, anul acesta au fost cu aproximativ 2.000 mai multe lucrări contestate.

Potrivit Ministerului Educaţiei, au fost 44.401 lucrări contestate, dintr-un totat de 361.919.

La Limba română s-au făcut cele mai multe contestaţii – 18.705, dintr-un total de 118.113, în timp ce la limba maternă 496 de candidaţi din 5. 970 au depus contestaţii.

În ceea ce priveşte proba obligatorie a profilului, respectiv matematică sau istorie, au fost depuse 13.542 de contestaţii din 118.269 de lucrări, iar la proba la alegere, 11.658 de lucrări au fost contestate din 119.567.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro.Comparativ cu anul trecut, anul acesta s-au depus mai multe contestaţii, cu aproximativ 2.000 mai multe. Astfel, anul trecut 42.232 de lucrări au fost contestate, în timp ce în 2016 au fost contestate 44.398.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Licee cu promovare zero în Gorj. Una dintre școli se află într-o comună unde nici primarul nu a reușit să ia Bac-ul

Pentru al doilea an consecutiv, Liceul Tehnologic Turburea, din judeţul Gorj, a ajuns pe lista unităților școlare cu niciun elev promovat la examenul de bacalaureat. În aceeași situație se găsește și Liceul Tehnologic Stoina, conform realitateadecraiova.net.

Atât edilul localității Turburea din județul Gorj cât și directorul Liceului Tehnologic Turburea sunt dezamăgiți de rezultatul examenului. Culmea este că nici primarul Ion Bîrcă nu are diplomă de bacalaureat, dar mereu i-a sfătuit pe elevii din comună să învețe. La Liceul Tehnologic din Turburea, din cei 15 elevi care au dat examen, niciunul nu a reușit să obțină medie de trecere. „Am avut o clasă care a susţinut examenul. Cu patru sutimi la media generală nu a reuşit un elev. Am trei sau patru copii care nu au picat la nicio materie, dar nu le-a ieşit media generală. Am vorbit cu domnul primar să trecem numai pe clase profesionale, de meserii, pentru că elevii care învaţă carte tot la oraş se duc”, a declarat Gheorghe Benegui, directorul Liceului din Turburea.

În cazul Liceului Tehnologic Stoina, toţi cei 17 candidaţi au fost respinşi. Niciun elev din Gorj nu a reuşit să obţină media 10 la examenul din această vară, punctajul maxim fiind 9.98. Înainte de contestații, procentul de promovare în Gorj este de 60,61 la sută.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. județul Teleorman! 47,30% promovabilitate

S-au afișat rezultatele la Bacalaureat 2018. Rata de promovabilitate, înaintea contestațiilor, este de 67,7 la sută, cu câteva procente mai scăzută față de anul trecut, când aceasta a fost de 71,4 la sută, la nivelul țării. În Teleorman, nu s-a înregistrat nicio medie de 10. Cea mai mare medie, înainte de contestații, este 9,96 și a fost obținută de o elevă de la Colegiul Național ”Anastasescu” din Roșiorii de Vede. Rata de promovabilitate este 47,30%, Teleorman situându-se pe ultimele locuri ale clasamentului pe țară, conform realitateadeteleorman.net.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. O singură medie de 10 în județul Olt

În judeţul Olt, 64,9% din totalul elevilor care au participat la examenul de bacalaureat au reușit să obțină medie de promovare. La nivel de județ, a fost o singură medie de zece, următorii în clasament fiind doi elevi cu media 9.98.

Media de 10 a fost obţinută de Roxana Andreea Căpriţă, elevă a Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” Corabia. Pentru sesiunea din iunie a examenului de bacalaureat, în judeţul Olt s-au înscris 2.911, dintre care 293 nu s-au mai prezentat. Nu mai puțin de 1.699 de elevi olteni au reuşit să promoveze examenul, 320 cu medii între 6 şi 6,99, 429 cu medii între 7 şi 7,99, între 8 şi 8,99 au obţinut 429 de elevi, iar între 9 şi 9,99 au luat 457 de elevi, scrie realitateadecraiova.net.

Toate aceste note sunt înainte de contastații. Miercuri, cei nemulțumiți de punctaje pot depune contestații, între orele 12.00 şi 16.00. Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, afişarea rezultatelor finale fiind prevăzută pentru data de 9 iulie.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Cinci absolvenți din Bistrița-Năsăud au obținut media 10 la BAC

Cinci absolvenți de clasa a XII-a din județul Bistrița-Năsăud au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat din acest an. Doi dintre ei au terminat liceul în mediul rural, iar ceilalți trei provin de la licee din municipiul Bistrița și Beclean, conform realitateadebistrita.net.



În judeţul Bistrița-Năsăud, potrivit rezultatelor publicate în această dimineaţă de Ministerul Educației, cinci absolvenți de clasa a XII-a au obținut medii de 10.

Doi dintre ei sunt absolvenți ai unui liceu din mediul rural, mai exact Liceul „Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului. Este vorba despre Albu Maria și Bugnariu Ana Maria, colege la secția Științele Naturii.

Media 10 au obținut și Coman Corina Mirela de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” – Bistrița (secția Științe Sociale), Mureșan Eliza Adela de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Beclean (secția Matematică-Informatică) și Scurtu Andrada de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița (secția Filologie).

Note mari s-au mai obținut la Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, cea mai mare medie fiind 9,96, dar și la Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sîngeorz-Băi, unde cea mai mare medie a fost 9,86.

În această sesiune, în centrele de examinare din Bistrița-Năsăud, au susținut examenul de Bacalaureat 2.116 candidați, dintre care 242 din promoțiile anterioare.

Astăzi vor putea fi depuse contestațiile, în intervalul orar 12:00 – 16:00. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 9 iulie.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. MEHEDINȚI: Promovabilitate 60,48 la sută, două medii de 10

În Mehedinți -au afisat primele rezultate la examenul de Bacalaureat . Față de anul trecut, se constată o mic creștere a procentului de promovabilitate. Dacă în 2017, procentul a fost de 59,22 în acest an, a ajuns la 60,48.

Doar două medii de 10 s-au obținut în județul mehedinți! Ca şi în anii precedenţi, Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica” are cele mai bune rezultate. Doi elevi de la această unitate de învăţământ au obţinut nota 10 la examenul de bacalaureat. Este vorba de Badi A Mihai Adrian şi Mănescu E Emilian Claudiu. Ambii elevi au absolvit la profilul Matematică-Informatică.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Dezastru la Bac, în Giurgiu. Doar 47% dintre candidați au promovat examenul

S-au afișat rezultatele la BAC. În județul Giurgiu, din totalul celor 1207 participanți la examen, doar 47,44 % au luat medii peste 6. Cel mai slab procent de promovare a fost la liceul din Prundu – 5,88 % iar cel mai mare, la Colegiul Național Ion Maiorescu – 89,42%, scrie realitateadegiurgiu.net.

La Liceul Teoretic Tudor Vianu, promovabilitatea a fost de 62,62% iar la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan – 37,04%. Trei elevi au fost eliminati din examen. Rezultatele obtinute de giurgiuveni pot fi văzute pe http://bacalaureat.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=21

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, rata de promovare de anul trecut a fost de 51,96%.

Potrivit centralizării transmise de Ministerul Educaţiei, la nivel national rata de promovare la Bacalaureat 2018 (prima sesiune) este 67,7%, mai mică faţă de anul trecut cu 3,7 procente.

Tot astăzi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie. Pe 10 iulie începe înscrierea pentru sesiunea din toamnă a Bacalaureatului şi durează până pe 13 iulie. În data de 27 iulie are loc înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. S-au afişat rezultatele la bacalaureat: în Galaţi, o singură medie de 10,00!

S-au afişat rezultatele la bacalaureat, puţin mai devreme decât era anticipat. În Galaţi, înainte de contestaţii, o singură elevă de la CNVA a obţinut media 10,00. 2.354 dintre cei 3.487 de absolvenţi din Galaţi care au participat la examen au reuşit să obţină cel puţin media 6.00. Procentul de promovare în judeţ este, astfel, de 67,5 la sută, conform realitateadegalati.net.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Județul Sibiu, promovabilitate de peste 75%

În urmă cu câteva minute s-au făcut publice primele rezultate ale Bacalaureatului de anul acesta. 1.665 de elevi au promovat Bacalaureatul în acest an, din totatul de 2.187 de elevi care au fost prezenți. Asta înseamnă o promovabilitate de 75,67% pentru Sibiu, înainte de contestații. Dintre aceștia, 252 (15,23%) au avut medii între 6 și 6,99, 457 (27,61) între 7 și 7,99, 570 (34,44%) între 8 și 8,99, 374 (22,26) între 9 și 9,99 și două eleve cu media 10, scrie realitateadesibiu.net.

Pe de altă parte, 532 de elevi au fost respinși, dintre care 446 cu medii mai mici de 5. 86 de elevi au avut medii cuprinse între 5 și 5.99.

La nivel național promovabilitatea este de 67,7%. Anul trecut, Sibiul s-a situat pe primul loc în țară cu o promovabilitate de 83,73%.

Două medii de 10: În Județul Sibiu sunt două medii de 10. Una dintre ele aparține Mariei Denisa Frătean, elevă care a absolvit la Colegiul Național „Octavian Goga”, din Sibiu, iar cealaltă aparține Teodorei Popa, absolventă a Liceului Teoretic „Axente Sever” din Mediaș.

Maria a terminat specializarea Filologie și a luat 10 pe linie la română, engleză, istorie și Logică, argumentare și comunicare. Teodora a terminat Științe ale Naturii și a luat 10 pe linie la română, engleză, matematică științe naturale și Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană. Următoarele două medii sunt de 9,91 și sunt obținute de alte două fete. Raluca Corjescu, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu și Denisa Ioana Gaboreanu, de la Colegiun Național Gheorghe Lazăr. Raluca a obținut nota 9,75 la matematică, iar Ioana, 9,75 la română.

Situația acestor rezultate se poate schimba însă, pentru că, după ora 12:00, elevii pot depune contestații. Rezultatele finale se vor afișa luni, 9 iulie.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Argeş: procent de promovare 67,12%

Rezultatele la Bacalaureat 2018 în Argeş au fost afişate! Procentul de promovare din Argeş este de 67,12 %. Din cei 4786 înscrişi au reuşit să obţină media de trecere 2915 elevi, conform realitateadearges.net.

Potrivit Inspectoratului Judeţean şcolar Argeş, rezultatele la Bacalauret 23018 în Argeş arată astfel:

Înscrişi -4786 elevi

Procent de promovare- 67,12 %

Prezenţi -4343 elevi

Neprezentaţi- 443

Eliminaţi- 4

Respinşi-1424

Respinşi cu medii-195 (nu au media generală de trecere 6,00)

Reuşiţi TOTAL-2915 ( cu media generală peste 6,00)

Reuşiţi cu medii cuprinse între 6,00-6,99 – 612 elevi

Reuşiţi cu medii cuprinse între 7-7,99 – 861 elevi

Reuşiţi cu medii cuprinse între 8-8,99 – 869 elevi

Reuşiţi cu medii cuprinse între 9-9,99- 567 elevi

Reuşiţi cu medii cuprinse între 10- 6 elevi

Contestaţii pot fi depuse până astăzi la ora 16,00.

Rezultatele Bacalaureat 2018 finale, după contestaţii se vor afişa pe data de 9 iulie.

REZULTATE CONTESTAŢII BAC 2018 EDU.ro. Covasna: Promovabilitate de 59,51%. Nicio medie de 10!

Miercuri dimineaţă au fost afişate rezultatele la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an, scrie realitateadecovasna.net. Rezultate BAC 2018 Covasna. Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoția 2017-2018 și au susţinut probele examenului de Bacalaureat în prima sesiune este de 72,7%. Astfel, rata de promovare, incluzând și elevii care au provenit din promoțiile anterioare, este de 67,7%.

Procente ridicate de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (81,14%), Iași (80,27%) şi Brăila (77,13%). Rata de promovare în Capitală este de 72,86%.

S-au înregistrat 104 medii de 10, niciuna în judeţul Covasna.

În judeţul Covasna rata de promovare este de 59,51%. Din cei 1.172 de elevi înscrişi, s-au prezentat la examen 1.067, dintre care 635 de elevi au avut medii peste 6.

Cea mai mare medie la nivelul judeţului Covasna este 9,73 şi a obţinut-o elevul Ioan Stroia de la Liceul „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului.

Din totalul celor 136.866 de candidaţi înscrişi la nivel naţional, s-au prezentat 123.615 candidaţi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 117 candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Ratele finale de promovare în anii precedenți au fost de 71,4% în 2017, 66,7% în 2016, 66,4% în 2015 și 59,3% în 2014.

Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Contestaţiile pot fi depuse tot miercuri, între orele 12:00 şi 16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice luni, 9 iulie.

Rezultate după contestaţii BAC 2018 VASLUI - Procent dezastruos la BAC: 67,47% promovare

La nivel de județ, doar 67,47% dintre elevi au obținut medii de promovabilitate la examenul de bacalaureat.

Procentul este cu 8 puncte mai mic față de anul trecut, când 75,6% au luat bacul, scrie realitateadevaslui.net.

Din cei 2869 elevi înscriși, doar 2555 au fost prezenți, 312 absentand, iar 2 au fost eliminați din examen.

Dintre aceștia, 1724 elevi au obținut cel puțin media 6.

La Vaslui a existat o singură medie de 10, ce aparține elevei Andreea Georgiana Popa, de la Liceul „Mihail Kogălniceanu” (LMK) Vaslui.

Ea a fost urmată de Iuliana Gheorghiu, de la Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, și de Bianca Ștefania Haba, de la LMK Vaslui, ambele cu media 9,95.

Județul fruntaș la numărul liceenilor care au obținut note de trecere este Clujul, care se mândrește cu peste 81 de procente. Pe locul doi este Iașiul, cu peste 80%, urmat de Bacău, cu 77%.

În Capitală, rata promovabilității la bacalaureat a fost de aproape 73 de procente, iar 17 candidați au obținut nota maximă la toate probele scrise. Interesant este şi faptul că județul Bacău nu doar că a avut o rată mare de promovabilitate, dar s-a clasat și pe locul secund, după București, la numărul de elevi care au obținut nota 10 la toate cele trei probe. Iași și Vrancea se situează pe locul al treilea, cu câte 8 elevi fiecare, iar al patrulea de pe listă este județul Argeș, cu 6 elevi. Printre județele codașe, în care niciun elev nu a obținut media 10 la Bacalaureat, se numără Teleorman, Giurgiu, Brașov, Tulcea, Ilfov, Covasna sau Harghita.

Rezultate după contestaţii BAC 2018, edu.ro: JUDEȚELE CU CEA MAI MARE RATĂ A PROMOVABILITĂȚII

Cluj - 81,14%



Iași - 80,27%



Bacău - 77,26%



Brăila - 77,13%



Sibiu - 75,67%



Rezultate după contestaţii BAC 2018, edu.ro: SITUAȚIA LA BACALAUREAT, ÎN CAPITALĂ



RATA PROMOVABILITĂȚII - 72,86%



ELEVI CU NOTA MEDIA 10 - 17

Rezultate după contestaţii BAC 2018, edu.ro: ELEVI CARE AU OBȚINUT MEDIA 10

Bacău - 9 elevi



Iași - 8 elevi



Vrancea - 8 elevi



Argeș - 6 elevi



REZULTATE | NOTE BAC 2018, edu.ro: JUDEȚE ÎN CARE NU S-A OBȚINUT MEDIA 10

Teleorman



Giurgiu



Brașov



Tulcea



Covasna



Harghita



Sălaj



Caraș-Severin



Ilfov



Gorj



