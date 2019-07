Rezultate BAC 2019. Ce poți să faci dacă nu ai luat examenul de Bacalaureat 2019?

Rezultate BAC 2019. Absolvenţii de clasa a XII-a îşi pun mereu următoarea întrebare: "CE FAC DACĂ NU IAU BAC - UL?" Realitatea.net vă oferă o serie de răspunsuri şi de idei pentru cei care nu au reuşit să ia BAC-ul.

Rezultate BAC 2019. Elevii care nu au reușit să promoveze în sesiunea iulie 2019 examenul de Bacalaureat mai au o șansă în toamnă. Înainte de această sesiune, aceștia pot depune contestație și poate la recorectare au mai mult noroc.

În sesiunea iulie 2019 a examenului de Bacalaureat doar 63,78% dintre elevi au reușit să promoveze Bacalaureatul 2019. Oficial este cel mai slab procent din ultimii 5 ani.

Cei care nu au reusit sa-si ia diploma de BAC nici din prima, nici din a doua incercare mai pot sustine examenul doar cu plata.

Taxa este de 230 de lei si este valabila numai in cazul candidatilor din promotiile anterioare care se prezinta la toate probele examenului de BACALAUREAT. In celelalte cazuri, stabilirea sumei de plata pentru examenul de BACALAUREAT se face diferentiat, in functie de numarul probelor pe care le sustine fiecare candidat, luandu-se in calcul toate cheltuielile necesare examinarii candidatului.

Elevii care si-au pierdut orice speranta de a obtine diploma de BAC si de a merge la facultate, dar vor sa-si continue studiile, se pot indrepta catre scolile postliceale. Rezultatele slabe din ultimii ani de la examenul de BACALAUREAT i-au facut pe multi absolventi fara diploma sa se indrepte catre aceste forme de invatamant.

Durata studiilor este de doi pana la trei ani, cursurile se tin fie dimineata, fie dupa-amiaza, astfel incat tinerii sa-si poata lua un job, daca vor, pe durata studiilor.

Una dintre cele mai cautate meserii este cea de asistent medical. Doritorii trebuie doar sa aduca o copie dupa foaia matricola dupa cele 12 clase si sa plateasca, in Bucuresti, spre exemplu, peste 2.000 de lei.

Totodata, tinerii au obligatia sa isi ia examenul. Atentie, insa! Conducerea Ordinului Asistentilor din Romania, cei care acorda drept de libera practica absolventilor de scoala postliceala sanitara, contesta inscrierea fara bacalaureat.

Rezultate BAC 2019. Cine te angajeaza fara diplomă de BAC?

Optiunile celor care nu au luat BAC-ul sunt limitate, iar salariile, cele minime. Fara o diploma de BAC, un tanar poate aspira la un post de muncitor necalificat, in domenii precum agricultura, restaurante, retail sau constructii.

Din pacate, insa, cei care nu reusesc sa termine macar liceul au putine sanse pe piata muncii, pentru ca joburile sunt extrm de rare.Acestia sunt, in general, cei care ingroasa randurile somerilor.

Rezultate BAC 2019. Doar 86.794 de elevi au reușit să promoveze Bacalaureatul 2019, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Educației. Calculat la numărul celor înscriși la examen, procentul celor promovați a fost de 63,78. Este cel mai slab procent din ultimii 5 ani. Ministerul calculează rata de promovare prin raportare la numărul celor prezenți, așa că este posibil ca cifra oficială să difere ușor față de acest procent.

Rezultate BAC 2019. Clujul, pe locul I. Locul II - Iași

“Cel mai mare procent de promovare” a Bacalaureatului a fost înregistrat de sectorul 4 al Bucureștiului, cu 81% de medii de trecere dintre elevii prezenți la BAC, a anunțat Ecaterina Andronescu, la Realitatea TV. Ministrul Educației a declarat că, pe județe, topul este următorul: Cluj, Iași, Bacău și Sibiu.

“Clujul are aproape 81% rata de promovare a Bacalaureatului, Iași – 76%, Bacău – 75%, Sibiu – 74”, a declarat Andronescu, la Realitatea TV.

Rezultate BAC 2019. Cel mai slab județ: Ilfov

La polul opus, cele mai slabe județe sunt Ilfov – 36% proporția mediilor de trecere la Bacalaureat, Giurgiu – 47% și Harghita, a precizat aceasta.

Rezultate BAC 2019. În ceea ce privește posibilitatea de a fi remaniată, Andronescu a declarat că “această poziție nu este veșnică și vine momentul în care trebuie să pleci, fără îndoială. Nu asta e o problemă”.

Rezultate BAC 2019. Rata de promovare din anii trecuți

Din 136.087 de candidaţi din toate promoţiile (116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare), 86.794 au luat peste media 6, așa cum prevede metodologia.

BAC 2018: 69,7% (cu 2 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații, când proporția mediilor de trecere la BAC a fost 67,7%)

BAC 2017: 72,9% (cu 1,5 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații, când rata de promovare era de 71,4)

BAC 2016: 68,1% (rata de promovare a crescut cu 1,4 puncte procentuale după soluționarea contestațiilor: de la 66,7% la 68,1%)

BAC 2015: 66,41%

BAC 2014: 60,65%

BAC 2013: 56,4%

BAC 2012: 44,3%

BAC 2011: 45,72% * Anul în care au fost introduse camere video în examen

BAC 2010: 69,30%

BAC 2009: 81,47%

BAC 2008: 78,26%

BAC 2007: 82,08%

BAC 2006: 80,48%

BAC 2005: 84,66%

BAC 2004: 84,61%

Comparație cu anul trecut – Cele mai slabe județe la BAC 2019 vs. 2018

Rezultate BAC 2019. Cele mai slabe județe la BAC 2019

Ilfov – 36% proporția mediilor de trecere la Bacalaureat 2019 / 34% în 2018

Giurgiu – 47% la Bacalaureat 2019 / 47,44% în 2018

Harghita

Județele care raportează cele mai mari procente de promovare

Rezultate BAC 2019. Clujul – aproape 81% proporția mediilor peste 6 la Bacalaureat 2019 / 81,14% în 2018

Iași – 76% la Bacalaureat 2019 / 80,27% în 2018

Bacău – 75% la Bacalaureat 2019

Sibiu – 74% la Bacalaureat 2019

Sursa: edupedu.ro

Rezultate BAC 2019. La ora 12:00 începe depunerea contestațiilor! Iată ce trebuie să știe elevii:

1. Cererea tip se ridică de la secretariatul liceelor

2. Depunerea contestațiilor se poate face de la ora 12:00 la ora 16:00

3. Notele pot scădea în urma recorectării lucrărilor

4. Rezultatele finale, după contestații, se afișează pe 13 iulie!

5. Recorectarea lucrărilor se va face după resigilarea lucrărilor.

UPDATE: Notele au fost afișate! Iată anunțul făcut de EDU.ro!

UPDATE ora 10:40:

Nu ești mulțumit de nota obținută la BAC 2019? Poți depune contestație! Mare atenție însă! Contestaţiile pot fi depuse doar astăzi, în intervalul orar 12:00-16:00. Pentru a depune contestație trebuie să completezi o cerere tip. Acest lucru se face în cadrul liceului în care ai susținut examenul de BACALAUREAT 2019.

Rezultate BAC 2019. Recorectarea lucrărilor

Rezultate BAC 2019. Candidaţii la bacalaureat care vor solicita reevaluarea lucrărilor vor lua la cunoştinţă sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus şi cu 0,10 şi cu 0,50 de puncte, iar nota finală este cea de la contestaţii, conform Ministerului Educaţiei Naţionale.

Absolvenții de liceu nemulțumiți de rezultatele la Bacalaureat 2019 pot depune contestații în aceeași zi în care se afișează rezultatele.. Contestațiile la probele scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 se depun și se înregistrează la centrul de examen. Acestea sunt primite și înregistrate de către președintele comisiei, alături de unul dintre vicepreședinți sau un alt membru al comisiei din centru de examen.

După ce sunt centralizate cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială, lucrările se secretizează. Ulterior, sunt corectate din nou.

Rezultate BAC 2019. După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.

Rezultate BAC 2019. Diferențele de notare

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Rezultate BAC 2019. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Trebuie să fii sigur însă ca nota pe care o meriți este mai mare decât nota pe care ai luat-o.

Rezultate BAC 2019. Cerere Contesteție 2019:

Bacalaureat 2019, sesiunea iulie 2019:

Centrul de Examen nr. _____

Doamnă / Domnule președinte,

Subsenatul / Subsemnata, __________________________, absolvent (ă) a/ al _________________, specializarea _________________ învățământ zi / seral / frecvență redusă / f.f., promoția _______, solicit recorectarea lucrării scrise la disciplina ____________________________________________________, susținută în cadrul probei ____________________, sesiunea iulie 2019

Menționez că lucrarea este redactată în limba _____________________

Data Semnătura

Cererea de contestații este una tipizată și poate fi luată de la secretariatul școlii în care s-a susținut examenul de BAC 2019.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00).

Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00-16:00.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Notele vor fi publicate pe bacalaureat.edu.ro

