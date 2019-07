REZULTATE BAC 2019 EDU.ro → → → Anunțul Ministerului Educației

EDU.ro REZULTATE BAC 2019

REZULTATE BAC 2019 EDU.ro. Elevii află asta ce note au luat la examenul național de Bacalaureat 2019! Notele sunt publicate pe EDU.ro și pe bacalaureat.EDU.ro! Ce trebuie să știi despre depunerea contestațiilor?

REZULTATE BAC 2019 EDU.ro. UPDATE: La ora 12:00 a început depunerea contestațiilor! Iată ce trebuie să știe elevii:

1. Cererea tip se ridică de la secretariatul liceelor

2. Depunerea contestațiilor se poate face de la ora 12:00 la ora 16:00

3. Notele pot scădea în urma recorectării lucrărilor

4. Rezultatele finale, după contestații, se afișează pe 13 iulie!

5. Recorectarea lucrărilor se va face după resigilarea lucrărilor.

UPDATE: Notele au fost afișate! Iată anunțul făcut de EDU.ro!

Șapte medii de 10 în Argeș la Bacalaureat. Rata de promovare – 69,9%

Cu puțin timp în urmă, au fost afișate rezultate la Bacalaureat, înainte de contestații. În Argeș, rata de promovare este de 69,9%, conform ISJ Argeș, scrie realitateadearges.net

Șapte medii de 10 în Argeș la Bacalaureat! De asemenea rata de promovare, înainte de contestații, este de 69,9% față de 67,12% cât era anul trecut, tot înainte de contestații.

În Argeș au fost 7 elevi cu medii de 10, șase din Pitești și unul din Topoloveni. Cinci elevi de la Colegiul Național „Ion C. Brătianu” au obținut media maximă. De asemenea, au mai fost 15 medii cuprinse între 9.96 și 9.90.

Au fost admiși 3062 de elevi argeșeni dintre cei 4601 înscriși la Bacalaureat. De asemenea, 1539 elevi au luat note sub media limită – 6 – sau nu s-au prezentat la cel puțin o probă a examenului de maturitate. Dintre aceștia, 52 de elevi au obținut note între 5.90 și 5.98.

Elevii care nu au promovat examenul sau sunt nemulțumiți de notele obținute la probele de la Bacalaureat au posibilitatea de a depune contestații astăzi, între orele 12.00 și 16.00. În perioada 9-12 iulie – vor fi rezolvate contestațiile, iar pe 13 iulie 2019 se vor afișa rezultatele finale.

Elevii argeșeni cu medii de 10 la BAC

Antonescu Ioana Adina – Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești – media 10: limba română, matematică și anatomie;

Atanasescu Andreea Valeria – Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești – media 10: – limba română, matematică, anatomie;

Botea Maria Irina – Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești –media 10: limba română, matematică și anatomie;

Floarea Cosmina Georgiana – Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești – media 10: limba română, matematică și fizică;

Gănescu Bianca Mihaela – Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești – media 10: limba română, matematică și informatică;

Ene Izabela Mihaela – Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni – media 10: limba română, istorie, logică;

Rotaru Radu Nicolae – Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești – media 10: limba română, matematică și informatică.

Șapte medii de 10, în Vrancea, la bacalaureat

Ministerul Educației Naționale a afișat notele obținute de candidații la examenul de bacalaureat. În Vrancea s-au înregistrat șapte medii de 10 la sesiunea iunie-iulie 2019. Printre zeciști se numără șase absolvenți de la Colegiul Național UNIREA din Focșani și unul de la Colegiul Teoretic ”Emil Botta” din Adjud. Cei șapte performeri sunt: Alina Elena Dima, Alexandru Iordăchescu, Răzvan Andrei Matișan, Andra Elena Mircea, Andreea State, Raluca Vasilache (toți de la CNU) și Bianca Dămoc (de la Colegiul Botta), conform realitateadevrancea.net

Vaslui: Doi elevi de 10 la bacalaureat

Doi elevi de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” (LMK) Vaslui au obținut media 10 la sesiunea din acest an a examenului de bacalaureat, scrie realitateadevaslui.net.

Este vorba despre Andreea Ștefana Agafiței și Andrei Bordeianu, ambii de la clasa de științe ale naturii.

De altfel, LMK Vaslui a obținut cel mai bun procentaj de promovabilitate din județ. Din cei 168 de elevi prezenți, 98,21% au fost declarați reușiți.

În afară de cei doi elevi cu medii de 10, alți 69 au obținut medii între 9 și 9.99, iar 70 au obținut medii între 8 și 8.99. 7 elevi au fost notați cu medii între 6 și 6.99, iar 17 au obținut medii între 7 și 7.99.

Pe locul secund s-a aflat Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad, cu 98,06% procent de promovare.

Locul 3 în ierarhie este ocupat de Liceul ”Emil Racoviță” Vaslui, cu 95,55% dintre elevi declarați reușiți.

Pe locul 4 se află Colegiul Național ”Cuza Vodă” Huși, cu procent de promovabilitate de 93,69%.

La nivel de judeţ, procentul celor reuşiţi este de 64,70%. Din cei 2.694 de elevi prezenți, doar 1.743 au fost declarați reușiți.

În acest an sunt două licee cu promovabilitate zero: Liceul ”Dimitrie Cantemir” Fălciu, unde niciunul din cei 4 elevi prezenți nu a obținut minim 6, și Liceul ”Petru Rareș” Vetrișoaia, cu 5 elevi prezenți, toți respinși.

Rezultate BAC 2019. Doar 86.794 de elevi au reușit să promoveze Bacalaureatul 2019, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Educației. Calculat la numărul celor înscriși la examen, procentul celor promovați a fost de 63,78. Este cel mai slab procent din ultimii 5 ani. Ministerul calculează rata de promovare prin raportare la numărul celor prezenți, așa că este posibil ca cifra oficială să difere ușor față de acest procent.

Rezultate BAC 2019. Clujul, pe locul I. Locul II - Iași

“Cel mai mare procent de promovare” a Bacalaureatului a fost înregistrat de sectorul 4 al Bucureștiului, cu 81% de medii de trecere dintre elevii prezenți la BAC, a anunțat Ecaterina Andronescu, la Realitatea TV. Ministrul Educației a declarat că, pe județe, topul este următorul: Cluj, Iași, Bacău și Sibiu.

“Clujul are aproape 81% rata de promovare a Bacalaureatului, Iași – 76%, Bacău – 75%, Sibiu – 74”, a declarat Andronescu, la Realitatea TV.

Rezultate BAC 2019. Cel mai slab județ: Ilfov

La polul opus, cele mai slabe județe sunt Ilfov – 36% proporția mediilor de trecere la Bacalaureat, Giurgiu – 47% și Harghita, a precizat aceasta.

Rezultate BAC 2019. În ceea ce privește posibilitatea de a fi remaniată, Andronescu a declarat că “această poziție nu este veșnică și vine momentul în care trebuie să pleci, fără îndoială. Nu asta e o problemă”.

Rezultate BAC 2019. Rata de promovare din anii trecuți

Din 136.087 de candidaţi din toate promoţiile (116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare), 86.794 au luat peste media 6, așa cum prevede metodologia.

BAC 2018: 69,7% (cu 2 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații, când proporția mediilor de trecere la BAC a fost 67,7%)

BAC 2017: 72,9% (cu 1,5 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații, când rata de promovare era de 71,4)

BAC 2016: 68,1% (rata de promovare a crescut cu 1,4 puncte procentuale după soluționarea contestațiilor: de la 66,7% la 68,1%)

BAC 2015: 66,41%

BAC 2014: 60,65%

BAC 2013: 56,4%

BAC 2012: 44,3%

BAC 2011: 45,72% * Anul în care au fost introduse camere video în examen

BAC 2010: 69,30%

BAC 2009: 81,47%

BAC 2008: 78,26%

BAC 2007: 82,08%

BAC 2006: 80,48%

BAC 2005: 84,66%

BAC 2004: 84,61%

Comparație cu anul trecut – Cele mai slabe județe la BAC 2019 vs. 2018

Rezultate BAC 2019. Cele mai slabe județe la BAC 2019

Ilfov – 36% proporția mediilor de trecere la Bacalaureat 2019 / 34% în 2018

Giurgiu – 47% la Bacalaureat 2019 / 47,44% în 2018

Harghita

Județele care raportează cele mai mari procente de promovare

Rezultate BAC 2019. Clujul – aproape 81% proporția mediilor peste 6 la Bacalaureat 2019 / 81,14% în 2018

Iași – 76% la Bacalaureat 2019 / 80,27% în 2018

Bacău – 75% la Bacalaureat 2019

Sibiu – 74% la Bacalaureat 2019

Sursa: edupedu.ro





Zi cu emoții pentru aproximativ 136 de mii de absolvenți de liceu care au dat Bacalaureatul anul acesta. Azi vor afla cum au fost notați la examene. Cei care nu vor fi mulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații între orele 12 și 16.

Realitatea.net va publica rezultatele la Bacalaureat 2019 imediat ce sunt anuntate pe Edu.ro.

Nu ești mulțumit de nota obținută la BAC 2019? Poți depune contestație! Mare atenție însă! Contestaţiile pot fi depuse doar astăzi, în intervalul orar 12:00-16:00. Pentru a depune contestație trebuie să completezi o cerere tip. Acest lucru se face în cadrul liceului în care ai susținut examenul de BACALAUREAT 2019.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Recorectarea lucrărilor

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Candidaţii la bacalaureat care vor solicita reevaluarea lucrărilor vor lua la cunoştinţă sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus şi cu 0,10 şi cu 0,50 de puncte, iar nota finală este cea de la contestaţii, conform Ministerului Educaţiei Naţionale.

Absolvenții de liceu nemulțumiți de rezultatele la Bacalaureat 2019 pot depune contestații în aceeași zi în care se afișează rezultatele.. Contestațiile la probele scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 se depun și se înregistrează la centrul de examen. Acestea sunt primite și înregistrate de către președintele comisiei, alături de unul dintre vicepreședinți sau un alt membru al comisiei din centru de examen.

După ce sunt centralizate cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială, lucrările se secretizează. Ulterior, sunt corectate din nou.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Diferențele de notare

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Trebuie să fii sigur însă ca nota pe care o meriți este mai mare decât nota pe care ai luat-o.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Cerere Contesteție 2019:

Bacalaureat 2019, sesiunea iulie 2019:

Centrul de Examen nr. _____

Doamnă / Domnule președinte,

Subsenatul / Subsemnata, __________________________, absolvent (ă) a/ al _________________, specializarea _________________ învățământ zi / seral / frecvență redusă / f.f., promoția _______, solicit recorectarea lucrării scrise la disciplina ____________________________________________________, susținută în cadrul probei ____________________, sesiunea iulie 2019

Menționez că lucrarea este redactată în limba _____________________

Data Semnătura

Cererea de contestații este una tipizată și poate fi luată de la secretariatul școlii în care s-a susținut examenul de BAC 2019.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00).

Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00-16:00.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Notele vor fi publicate pe bacalaureat.edu.ro

Rezultate BACALAUREAT 2019 pe județe

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Probele scrise

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, au început luni, 1 iulie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 2 iulie, s-a desfășurat proba la Limba şi literatura maternă - E)b) - maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 3 iulie, a avut loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), a fost susținută joi, 4 iulie.

Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 136.087 de candidaţi din toate promoţiile (116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare).

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise s-a facut în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1 - 4 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Condiții promovare

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu au reuşit să obţină note la fiecare materie peste 5 sau nu au obţinut o media peste nota 6 la BACALAUREAT 2019 , precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Rezultatele examenului naţional de BACALAUREAT 2019 sunt publice.

Pentru comunicarea rezultatelor finale ale BACALAUREATULUI 2019 se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Contestațiile la BAC 2019

BACALAUREAT 2019- Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de BACALAUREAT 20198.

Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila BACALAUREAT 2019.

În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Notele

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Nota definitivă la BACALAUREAT 2019 nu se mai modifică

Nota definitivă la BACALAUREAT 2019, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de BACALAUREAT 2019 din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Rezultatele la contestaţii la BACALAUREAT 2019 se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de BACALAUREAT 2019.

Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.

Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BACALAUREAT. Aceștia vor relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

EDU.ro REZULTATE BAC 2019. Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

În situația în care frauda la BACALAUREAT 2019 este constatată după încheierea examenului de BACALAUREAT 2019, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de BACALAUREAT 2019 a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Pentru candidaţii aflați în situaţia menționată mai sus, cărora le-a fost eliberată diploma de BACALAUREAT 2019, inspectoratul școlar propune instanţei de judecată anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite.

