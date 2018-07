REZULTATE BAC 2018. Peste 860 de contestații depuse în Sibiu

Rezultate BAC 2018

REZULTATE BAC 2018. După prima sesiune a Bacalaureatului, în județul Sibiu au fost înregistrate 862 de contestaţii. Cele mai multe au fost depuse, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, la Limba Română, respectiv 394, dintre care 285 de note înregistrate la profilul Real şi 109 la Uman.

REZULTATE BAC 2018. În plus, au fost 245 de elevi nemulţumiţi de note la Matematică (Matematică TEHN – 114, Matematică – Ştiinţe ale Naturii – 46, Matematică PED – 6, Matematică – Mate-Info – 32) şi la Istorie, respectiv 47.



REZULTATE BAC 2018. La ultima probă, cea la alegere în funcţie de specializare, au existat 185 de contestaţii, dintre care trei la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, 80 la Biologie vegetală şi animală, patru la Chimie Anorganică TEH Nivel I/II, două la Chimie Anorganică TEO Nivel I/II, două la la Chimie Organică TEO Nivel I/II, una la filosofie, zece la Fizică TEH, şapte la Fizică TEO, 35 la Geografie, 19 la Informatică MI C/C++, şase la Informatică SN C- C++ şi 16 la Logică, argumentare şi comunicare.

