Rezultate BAC 2018 Alba - Totul e LIVE! Ce se intampla acum cu notele din judet

Rezultate BAC 2018 - Au ramas foarte putine ore pana la afisarea rezultatelor de la aceasta sesiune de Bacalaureat.

Elevii au inceput deja sa rascoleasca internetul dupa rezultatele pe care le-au obtinut la BAC, insa acestea nu sunt disponibile inca. Realitatea.net va tine la curent cu cele mai noi informatii despre traseul tabelelor cu notele de la BAC si mai ales cu momentul publicarii lor.

In aceste momente toate datele se centralizeaza inca, iar pana in ora 12, miercuri, este preconizat ca vor fi afisate notele. In fiecare an, insa, Ministerul Educatiei a reusit sa dea publicitatii mai repede notele decat facuse anuntul, asa ca va recomandam sa stati inca de dimineata cu ochii pe realitatea.net, pe site-ul Ministerului Educatiei dar si pe avizierele liceelor. Dupa ora 10 e posibil ca in orice clipa sa se publice notele.

Lucruri foarte importante de facut dupa afisare

In primul rand, ca sa aveti nota de trecere trebuie sa aveti media tuturor probelor de cel putin 6, iar notele la fiecare materie in parte sa fie peste 5. Mai mult, trebuie sa fi sustinut probele de aptitudini din timpul anului scolar, cele lingvistice si de folosire a calculatorului.

In al doilea rand, trebuie sa stiti ca dupa afisarea notelor, de la ora 12 pana la ora 16 veti putea depune contestatii doar in aceasta zi. E un moment dificil, trebuie sa luati decizia rapid si cu atentie. Notele de dupa contestatii pot sa devina mai mari, dar pot fi si micsorate de catre corectori, asa ca va recomandam sa cantariti cu mare atentie decizia.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul BAC.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Probele scrise ale examenului de BAC, sesiunea iunie-iulie 2018, s-a desfăşurat în săptămâna 25-29 iunie. Examenele au început cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a). Marţi, 26 iunie, a avut loc proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 27 iunie, a avut loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), s-a desfăşurat joi, 28 iunie.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Rezultate BAC 2018 Alba Bucuresti.Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de BAC au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2018, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Notele la BAC 2018 vor fi afişate pe BAC.edu.ro

Examenul de BAC este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu.

Dreptul de a susţine BACul îl au elevii care au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţământ.

Promovarea examenului de BAC permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de BAC, absolventului i se eliberează diplomă de BAC.

Când vor fi publicate notele la BAC 2018 şi când se afişează rezultatele online

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 439 de centre de examen, s-au înscris peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie, până la ora 16.00. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 16:00-20:00.

Rata de participare la ultima probă scrisă din prima sesiune a examenului de BAC 2018, din 30 iunie, proba la alegere a profilului şi specializării, a fost de 95,85%, în uşoară creştere comparativ cu anul trecut – 95,45%.

Dintre cei 127.035 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea testului scris la una dintre cele 10 discipline (Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie), s-au prezentat 121.765 de candidaţi. 5.233 de candidaţi au absentat, iar 37 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Ziua cea mare a sosit. În scurt timă vom avea rezultatele la BAC 2018. Până atunci puteţi să aflaţi din această ştire cum se fac contestaţiile, când se afişează notele la BAC 2018 după contestaţii, când începe sesiunea de toamnă a BACului 2018 şi regulamentul de corectare al lucrărilor scrise la BAC 2018.

Ministerul Educaţiei EDU.RO publică, miercuri, REZULTATE la BAC 2018. Peste 127.000 de elevi din toată țara au susținut în acest an examenul de BAC. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale la BAC 2018 vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

Mai este o zi până la afișarea rezultatelor și emoțiile sunt deja uriașe - elevii caută deja cu nerăbdate online, pe EDU.ro, rezultatele. Acestea vor fi afișate abia mâine însă.

Rezultatele la BAC 2018 pe judeţe le puteţi găsi mai jos. Verifică ce notă ai luat la examenul de BAC 2018!

Regulament contestaţii BAC 2018

Contestaţiile la probele scrise la BAC 2018 se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de BAC.

Preşedintele centrului, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Rezultate BAC 2018 Alba Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de BAC judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila „BAC 2011 – C.Z.E.".

Rezultate BAC 2018 Alba În cazul în care Comisia naţională de BAC decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

Rezultate BAC 2018 Alba Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Rezultate BAC 2018 Alba Comisia Naţională de BAC poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de BAC judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de BAC.

Rezultate BAC 2018 Alba În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de BAC judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

Rezultate BAC 2018 Alba Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de BAC au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Candidaţii care nu au reuşit să promoveze examenul de BAC 2018, îşi pot testa din nou cunoştinţele în sesiunea din toamnă. A doua sesiune a examenului de BAC din 2018 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate imediat după afişarea rezultatelor finale după contestaţii.

Si la BACul 2018, inregistrarile audio-video din salile de examen vor fi verificate, prin sondaj, de catre comisiile de BAC, dupa incheierea fiecarui examen scris. In cazul in care la aceasta verificare prin sondaj se constata nereguli, atunci comisia trebuie sa verifice inregistrarile din toate salile de examen din acel centru. Elevii prinsi ca au incercat sa copieze sau ca au copiat sunt eliminati din examen.

Emoţii mari pentru elevii care au susţinut în sesiunea iunie- iulie 2018 examenul de BAC. Rezultatele vor fi afişate pe edu.ro miercuri, 5 iulie 2018, până în ora 16:00. Dacă sunteţi nemulţumiţi de notele obţinute puteţi depune contestaţie tot pe 5 iulie, în intervalul orar 16:00 - 20:00. Mare atenţie, însă: în acest an regulementul pentru contestaţii s-a modificat.

Rezultate BAC 2018 Alba. Notele la BAC 2018 pe judeţe vor fi afişate în acest articol miercuri, 5 iulie, înainte de ora 16:00.

Potrivit statisticii, în 2004 au promovat BACul 84,59% dintre candidaţii înscrişi la prima sesiune, în 2005 - 84,68%, în 2006 - 80,48%, în 2007 - 82,08%, în 2008 - 78,30%, în 2009 - 81,47%, în 2010 - 69,30%, în 2011 - 45,73%, în 2012 - 44,41%, în 2013 - 56,44%, în 2014 - 60,65%, în 2015 - 67,9%, iar în 2016 - 68,1%.

Anul trecut, rata de promovabilitate la BAC a fost de 68,1% după rezolvarea contestaţiilor, fiind cea mai mare din ultimii şase ani.

REZULTATELE LA BAC 2018 pe materii:

Română

Matematică

Istorie

Anatomie

Biologie

Geografie

Fizică

Informatică

Chimie

Iată şi rezultatele la BAC 2018 pe judeţe:

Site-ul web unde vor fi afişate rezultatele la BAC 2018 este acesta: BAC.edu.ro/2018

Când se afişează rezultatele la BAC 2018:

5 iulie 2018: Afişarea rezultatelor (pâna la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)

6 – 9 iulie 2018: Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2018: Afişarea rezultatelor finale

Rezultate BAC 2018 Alba. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Rezultate BAC 2018 Alba. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de BAC au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Lucrările scrise ale candidaţilor la BAC pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de BAC. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de BAC.

Rezultate BAC 2018 Alba. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de BAC.

Cei care nu au obţinut rezultatele de trecere la BAC 2018 mai au o şansă în toamnă. Iată calendarul BAC 2018 - sesiunea august-septembrie 2018:

11 - 14 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

22 august 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă

23 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă

24 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

25, 28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30-31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

2 - 5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale

Lucrările sunt corectate în alte judeţe

Rezultate BAC 2018 Alba. Lucrările scrise ale candidaţilor la BAC pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de BAC. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de BAC.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de BAC dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Rezultate BAC 2018 Alba. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de BAC.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de BAC. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de BAC nu vor fi primiţi în examen.

Rezultate BAC 2018 Alba. De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare ce ar putea permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.

Rezultate BAC 2018 Alba. Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Elevii pot da gratuit BAC-ul doar de două ori

Rezultate BAC 2018 Alba. Candidaţii au dreptul să susţină examenul de BAC, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

Pâna la începerea probelor de examen, comisiile de BAC judetene/comisia unicipiului Bucuresti iau toate masurile, în colaborare cu autoritatile dministratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor sălilor de examene cu sisteme de supraveghere audio-video.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 439 de centre de examen, s-au înscris peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile. La proba E)b) - Limba şi literatura maternă sunt aşteptaţi peste 6.300 de candidaţi care-şi vor redacta tezele într-una din următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, turcă, italiană şi croată.

Rezultate BAC 2018 Alba. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 16:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Rezultate BAC 2018 Alba. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

IATĂ baremele de corectare şi subiectele la BAC 2018:

Rezultate BAC 2018 Alba. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BAC.

Rezultate BAC 2018 Alba. În mod identic cu Evaluarea Națională, lucrările vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele. În conformitate cu prevederile metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Potrivit calendarului aprobat de MEN, între 6 şi 9 iulie vor fi rezolvate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie.

Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de BAC se va face între 11 şi 14 iulie. Cei care au promovat examenele de corigenţe o pot face pe 27 iulie.

Pe 21 august va fi susţinută proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 22 august - la Limba şi literatura maternă, iar pe 23 august - proba obligatorie a profilului.

Ultima probă, cea la alegere a profilului şi specializării, va avea loc pe 4 august.

Între 25 şi 28 august vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în Limba română, pe 28 august - competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar pe 29 - 30 august - competenţele digitale.

În zilele de 30 şi 31 august se va face evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Rezultatele vor fi afişate pe 1 septembrie, până la ora 16,00, şi depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, între orele 16,00 - 20,00.

Contestaţiile vor fi rezolvate între 2 şi 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 6 septembrie.

Rata de participare la ultima probă scrisă din prima sesiune a examenului de BAC 2018, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), desfăşurată vineri, a fost de 95,85% (în uşoară creştere comparativ cu anul trecut - 95,45%).

Potrivit unui comunicat al MEN, dintre cei 127.035 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea testului scris la una dintre cele 10 discipline - Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie - s-au prezentat 121.765 de candidaţi.

Totodată, 5.233 de candidaţi au absentat, iar 37 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 16,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile (16,00 - 20,00). Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie.

Examenul de BAC s-a încheiat, vineri, în judeţul Bistriţa-Năsăud, fără ca vreunul dintre absolvenţii de liceu să fie eliminat din concurs pentru tentativă de fraudă la cele trei probe scrise susţinute.

Potrivit datelor comunicate de Agerpres de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Monica Buboly, la proba scrisă la alegere a profilului nu s-a înregistrat nicio eliminare, acelaşi lucru întâmplându-se zilele trecute la română şi la proba obligatorie a profilului.

La cea de-a treia probă a examenului de BAC s-au înscris 1.921 de absolvenţi de liceu, dar s-au prezentat doar 1.850, procentul de prezenţă fiind de 96,3%.