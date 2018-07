Rezultate admitere liceu 2018 - Listele pe licee cu elevii admişi

Rezultate admitere liceu 2018 - Admitere.edu.ro publică azi rezultatele la admiterea în liceu 2018. Iată listele pe licee cu elevii admişi.

Mai jos este prezentat algoritmul de repartizare în licee, realizat conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee.

1. Repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și litaratură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Pentru candidații din seriile precedente anului 2010, evaluarea națională se înlocuiește cu tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a pentru elevii din seriile 2008 și 2009, respectiv cu testele naționale pentru elevii din seriile 2004-2007.

media la evaluarea națională se înlocuiește cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a (seria 2008 și 2009), respectiv cu media obţinută la testele naționale (seria 2004-2007)

nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale se înlocuiește cu media notelor la proba de limba și literatura română din cadrul tezelor cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a (seria 2008 și 2009), respectiv cu nota la proba de limba și literatura română din cadrul testelor naționale (seria 2004-2007)

nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale se înlocuiește cu media notelor la proba de matematică din cadrul tezelor cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a (seria 2008 și 2009), respectiv cu nota la proba de matematică din cadrul testelor naționale (seria 2004-2007)

nota obținută la proba de limba maternă din cadrul evaluării naționale se înlocuiește cu media notelor la proba de limba maternă din cadrul tezelor cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a (seria 2008 și 2009), respectiv cu nota la proba de limba maternă din cadrul testelor naționale (seria 2004-2007)

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere.

Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, etc.

Observație: O opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există sau opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susținut-o.

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Rezultate admitere liceu 2018. Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

Rezultate admitere liceu 2018. Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste !

Observați că nu poate exista situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.

Rezultate admitere liceu 2018. Cele mai căutate licee din ţară rămân Colegiul Naţonal "Gheorghe Lazăr", Colegiul Naţional "Sfantul Sava" sau Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", toate din Capitală.

"Reţeta succesului nostru este că ne dorim ca elevii să vină cu plăcere la şcoală pentru că mulţi elevi au o problemă în sensul că nu se simt apreciaţi sau li se spune că nu pot sau că nu vor.(...) Elevul trebuie să simtă că are libertate. Avem copii de o calitate deosebită. Vrem să îi responsabilizăm, să le oferim încredere, să înţeleagă că pot şi că sunt în stare să facă ceva şi sunt capabili de lucruri la care noi nici nu ne gândim. Vin cu nişte idei de nici noi nu le putem concepe. Noi îi încurajăm să participe în proiectele pe care noi le avem în şcoală. Avem o relaţie aparte cu elevii", a declarat pentru Mediafax Victor Nicolae, directorul Colegiului Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti.

La Colegiului Naţional "Gheorghe Lazăr", în 2016, cea mai mică medie de admitere a fost 9,56, iar anul acesta, conducerea liceului va pregăti nouă clase de boboci, dintre care trei de matematică-informatică, trei de ştiinţele naturii, două de ştiinţe umaniste şi una de filologie. Conducerea liceului afirmă că, anual, aproximativ 40% dintre absolvenţi devin studenţi în universităţi din afara ţării. Directorul colegiului susţine că implicarea elevilor în cât mai multe proiecte atrage rezultate deosebite.

Rezultate admitere liceu 2018. "De Ziua Europei, pe 9 mai, după o tragere la sorţi, fiecare clasă reprezintă o ţară a Uniunii Europene. În acest proiect, elevii se implică extraordinar de mult pentru a reprezenta cât mai bine ţara respectivă, cu tradiţii şi costume populare.(...) Tezele pe care le dăm la română şi matematică sunt cu subiect unic, pe modelul unui examen naţional sau unei olimpiade. Subiectele sunt făcute de profesori care nu predau, în acel moment, la clasele pentru care fac tezele. De ani de zile aplicăm reţeta asta, de la noi s-au mai inspirat şi alte şcoli şi bine au făcut. La bacalaureat, avem în fiecare an rezultate extraordinar de bune", a adăugat Victor Nicolae.

Un alt liceu de top din Capitală este Colegiul Naţional "Sfântul Sava". Aici, ultima medie de admitere a fost anul trecut 9,92. Pentru anul şcolar 2017-2018, conducerea liceului pregăteşte opt clase de a IX-a, câte una de filologie, matematic-informatică bilingv engleză şi ştiinţele naturii, iar celelalte cinci sunt doar de matematică-informatică. Directorul spune că succesul liceului se datorează , în primul rând, profesorilor.

Rezultate admitere liceu 2018. "Rezultatele foarte bune sunt confirmate în fiecare an pentru şi acest lucru atestă foarte buna lor pregătire. Însă pe primul loc este actul didactic pentru că elevii vin şi pleacă, dar colegii mei de cancelarie sunt ceea ce rămâne. Lor li se datorează atractivitatea colegiului nostru. Este o atmosferă aparte în Sava în care profesorul este alături de elevi şi ascultă care îi sunt dorinţele şi interesele, iar în felul acesta se construiesc proiecte şi activităţi. Sunt foarte multe concursuri şi olimpiade la care participă elevii noştri, prin care au confimat încă o dată calitatea actului didactic", a explicat, pentru Mediafax, Elena Crocnan, directorul Colegiului Naţional "Sfântul Sava" din Bucureşti.

Specialiştii în educaţie sunt de părere că nu doar media de la bacalaureat califică un liceu ca fiind unul de top, ci trebuie luate în considerare şi alte aspecte.

"Lumea se îngesuie la licee care au cifre foarte mari de absolvenţi, care iau bacalaureatul, care intră la facultate fără să se uite şi la condiţiile de intrare. Multe dintre aceste licee nu au valoarea adăugată. Cu alte cuvinte, un liceu bun este cel care adăugă valoare, adică, îl iei pe copil la un anumit nivel şi îl faci să progreseze. Dacă un liceu are cea mai mică medie de intrare 9,25 şi media cu care absolvenţii iau bacalaureatul este de 8, atunci trebuie să ne punem nişte întrebări. Sunt licee unde cea mai mare medie de intrare este 5 şi aceste licee reuşesc să ducă cea mai mare parte dintre elevi până în clasa a XII-a. Dacă un copil a progresat, la matematică, de la 2 la 5, înseamnă că este o valoare adăugată. Eu am întâlnit profesori foarte buni în aceste licee defavorizate pentru că este mult mai greu să lucrezi cu copii care sunt mai puţin motivaţi şi dornici pentru învăţare", a declarat, pentru Mediafax, Şerban Iosifescu, directorul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), din cadrul Ministerului Educaţiei.

Rezultate admitere liceu 2018. Părinţii sunt sfătuiţi să fie foarte atenţi la cum aleg liceul pentru copilul lor, lunând în considerare care ar fi vocaţia elevului, dar şi o unitate şcolară aproape de casă.

"Ideal ar fi ca elevul şi părinţii lui să ştie la ce este copilul mai bun, ce i se potriveşte. Matematica necesară pentru evaluare nu este, de exemplu, un indicator că este «bun la matematică», astfel că alegerea între real şi uman este complicată şi merită testată cu un profesor independent: are gândirea formată pentru profilul real? Între două licee comparabile, merită să fie ales cel care este mai aproape de casă, va avea mai mulţi colegi din acelaşi cartier, există şanse mai mari sa fie în comunitatea care îl cunoaşte şi care îl va sprijini în adolescenţă. O altă provocare este modul de notare din gimnaziu, unde notele sunt importante şi există şanse ca anumite discipline (fizica, chimie, biologie) să nu fi fost abordate adecvat, iar profesorii de liceu vor avea cerinţe de la nivelul programei, adică mai inalte", a afirmat pentru Mediafax Daniela Vişoianu, preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie.

Ce se intampla daca un candidat ramane nerepartizat

Procentual, asta înseamnă 5,16% de contestaţii din numărul lucrărilor scrise la limba şi literatura română, 4,46% la matematică şi 5,39% la limba maternă.

Peste 140.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au susţinut, în perioada 19-22 iunie, Evaluarea Naţională la limba română, matematică şi limba maternă.

Ministerul Educaţiei a anunţat modificări la metoda de calcul pentru admiterea la liceu. Din anul acesta, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25 % cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la Evaluarea Naţională.

Rezultate admitere liceu 2018 EDU.ro.. Ministerul Educației publică luni rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu în 2018.

Rezultatele vor fi afișate pe admitere.edu.ro, luni, 9 iulie. Depunerea dosarelor de înscriere în unităţile de învăţământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi se va realiza între 10 şi 13 iulie.

Rezultate admitere liceu 2018 EDU.ro. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar şi situaţiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaţilor care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizaţi computerizat.

A doua etapă de admitere, dedicată absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, va avea loc în data de 7 septembrie.

Rezultate admitere liceu 2018 EDU.ro. Rezultatele repartizării computerizate la liceu vor fi publicate pe admitere.edu.ro, pentru cei care s-au înscris la admiterea la liceu.

ADMITERE LICEU 2018 Absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, au completat opţiunile în fişele de înscriere în perioada 29 iunie - 3 iulie. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ.

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 30 iunie - 4 iulie.

Ministerul Educației Naționale recomandă completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru a evita situațiile nedorite. Numărul total de locuri alocat în învățământul liceal de stat este suficient pentru repartizarea tuturor candidaților, condiția esențială fiind exprimarea unor opțiuni realiste.

Rezultate admitere liceu 2018 EDU.ro. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat se face în unitățile de învățământ liceal în care au fost admiși și pe site-ul admitere.edu.ro, în data de 9 iulie. În același timp, în unităţile de învăţământ gimnazial vor fi afișate listele cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţe/municipiul Bucureşti.

Depunerea dosarelor de înscriere în unitățile de învățământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi se va realiza între 10 și 13 iulie. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

Rezultate admitere liceu 2018 EDU.ro. A două etapă de admitere, dedicată absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, va avea loc în data de 7 septembrie.

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, dar și înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special sunt programate în zilele de 5 și 6 iulie.

ADMITERE LICEU 2018 admitere.edu.ro - 26 iunie 2018 - ora 12:00: - A fost publicată Ierarhia la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

Potrivit unui anunţ făcut de Ministerul Educaţiei, anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, este prevăzută pentru data de 26 iunie.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a și de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 29 iunie – 3 iulie 2018 și va fi urmată de repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (9 iulie).

Pe 23 iunie 2018, pe admitere.edu.ro, în secţiunea Planul de şcolarizare 2018 au fost publicate listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe, precum şi numărul de locuri disponibile pentru Admiterea în licee 2018. În listele cu specializări regăsiți ultima medie de intrare din anul 2017.

Rezultate admitere liceu 2018. Mediile de admitere la liceu vor fi publicate pe admitere.edu.ro

Rezultate admitere liceu 2018. admitere.edu.ro. Media de admitere la liceu

Rezultate admitere liceu 2018. admitere.edu.ro. Calendar admitere liceu:

26 iunie 2018 - Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

27 iunie 2018 - Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.

28 iunie 2018 - Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.

Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

5-6 iulie 2018 - Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

29 iunie – 3 iulie 2018 - Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.

Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

29 iunie – 3 iulie 2018 - Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .



30 iunie – 4 iulie 2018 - Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.

Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.



4 iulie 2018 - Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.

Comisia din centrul de inscriere va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.



5 iulie 2018 - Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.



6 iulie 2018 - Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.

6 iulie 2018 - Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .



9 iulie 2018 - Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.



9 iulie 2018 - Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.

Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

10 – 13 iulie 2018 - Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.



13 iulie 2018 - Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

16 – 18 iulie 2018 - Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.