REZULTATE ACADEMIA DE POLIŢIE 2017. Scandal la afişarea rezultatelor: Mai multe grile ar fi greşite

REZULTATE ACADEMIA DE POLIŢIE 2017. Celebrul polițist Marian Godină a spus că ceea s-a întâmplat la probele scrise de la Academia de Poliție 2017 ar trebui să se lase cu demisii. Mai precis, el a declarat că rectorul Academiei de Poliție ar trebui să facă un pas în spate. Marian Godină este nemulțumit că mai multe grile de corectare au fost greșite. Acum se ia în calcul o recorectare a lucrărilor. Academia de Poliţia „Al. I. Cuza” a recunoscut ca o grilă este greşită şi a anunţat că la corectarea lucrărilor se va ţine cont de răspunsul corect, nu de barem, potrivit unui comunicat de presă.

REZULTATE ACADEMIA DE POLIŢIE 2017. "Comisia Centrală de Admitere pe Academie, analizând unele aspecte sesizate de candidaţii care au susţinut proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor în data de 08.08.2017 (seria a 3-a), referitoare la baremul stabilit pentru întrebările la disciplina Istorie, a hotărât următoarele: Se modifică baremul de corectare în sensul că la întrebarea 28 de la Grila A3 şi întrebarea 22 de la Grila B3 se acordă 1 (un) punct numai candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns litera a). În cazul candidaţilor care la întrebarea 28 de la Grila A3 şi întrebarea 22 de la Grila B3 au indicat ca variantă de răspuns litera b), punctajul obţinut la disciplina Istorie scade cu 1 (un) punct. În cazul candidaţilor care la întrebările sus-menţionate au indicat ca variantă corectă litera c) sau litera d) punctajul acordat iniţial nu se modifică", a transmis Academia de Poliţie.

Liviu Pop despre subiectele de la Academia de Poliție: Ministerul Educaţiei nu are absolut nicio implicare

Ministerul Educației Naționale nu are nicio implicare în realizarea subiectelor de la admiterea la Academia de Poliție, a precizat, miercuri, într-o conferință de presă, ministrul Liviu Pop.

Întrebat ce implicare are MEN în realizarea subiectelor de la Academia de Poliție, Liviu Pop a răspuns: "Niciuna, absolut niciuna. Autonomia universitară spune clar: subiectele sunt redactate de către universitate. Este fix problema universității".

El a catalogat drept "o glumă" afirmațiile potrivit cărora profesorii care realizează subiectele la admiterea de la Academia de Poliție ar fi selectați de MEN.

"Eu cred că este o glumă aceasta. Dacă v-a spus cineva, cred că este o glumă", a afirmat Pop, citat de Agerpres.

În presa centrală a apărut informația potrivit căreia la proba la Istorie din cadrul examenului de admitere la Academia de Poliție pe baremul de corectare una dintre cerințe ar fi avut răspunsul greșit.

REZULTATE ACADEMIA DE POLIŢIE 2017. "Dragi colegi care ați susținut azi (marţi, 8 august, n.r.) examenul la Academia de Poliție,

Din informații precise, mai multe grile de corectare au fost greșite, iar acum se ia în calcul o recorectare a lucrărilor. Eu nu mă voi mulțumi cu asta. Va trebui verificat care dintre cei cu note mari au bifat răspunsurile "corecte", conform grilelor de corectare greșite. Au fost întrebări simple la care ei nu aveau cum să dea răspunsurile greșite, numai în cazul în care deja știau că li se vor considera corecte. Și tare mi-e că ne-am cam luptat cu mori de vânt. Eu promit că voi face tot ce îmi stă în puteri ca cineva să răspundă pentru ce s-a întâmplat azi. Nu mă voi mulțumi cu o recorectare și cu o notă mai mare. Vor trebui să răspundă, fie pentru prostie ceea ce se va spune, fie pentru ticăloșie, ceea ce se va nega.

Domnule rector al Academiei de Poliție, pentru acest circ ar trebui să vă dați demisia simultan cu recorectarea. V-ați bătut joc de emoțiile a mii de tineri și părinți care astăzi au plâns", a spus Marian Godină.

REZULTATE ACADEMIA DE POLIŢIE 2017. Academia de Poliţia „Al. I. Cuza” a anunţat că la corectarea lucrărilor se va ţine cont de răspunsul corect, nu de barem, potrivit unui comunicat de presă.

Marian Godină a anunţat pe Facebook că va depune o plângere penală privind organizarea examenului de admitere la Academia de Poliţie, după ce au apărut informaţii că rezultatul punctat de barem pentru unul dintre subiectele de la proba de Istorie ar fi fost greşit.

„Încep să înţeleg de ce am luat nota asta la istorie. Nişte cretini! Nu trebuie contestaţii, trebuie plângeri penale. Eu nu mai am când să fac contestaţie pt că am plecat din Bucureşti, dar pentru o plângere am să îmi fac tot timpul. Sau asta nu e îndeplinire defectuoasă a unei îndatoriri de serviciu?“, a scris Godină pe Facebook.

REZULTATE ACADEMIA DE POLIŢIE 2017. Potrivit, dcnews.ro, este vorba despre Grila 22 de la B3, proba scrisă la Istorie, mai precis subiectul:

„Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:

A. Mihail Gorbaciov devine secretar general al P.C. al U.R.S.S.;

B. Nicolae Ceauşescu renunţă la clauza naţiunii celei mai favorizate;

C. Scrisoarea celor 6.

a) ABC;

b) BAC;

c) BCA;

d) CAB.

Răspunsul corect era a), dar în barem, varianta corectă dată era b).

REZULTATE ACADEMIA DE POLIŢIE 2017. Iata mesajul integral publicat pe pagina de facebook a lui Marian Godină:

„Pentru că sunt asaltat de telefoane, prefer să spun aici că am luat azi la examen media 7.50 şi am şanse spre zero să fiu admis. Partea bună e că sunt mai obişnuit să pic decât să reuşesc, aşa că nu e o tragedie pentru mine şi nu se termină lumea. Urmează însă o perioadă în care mă voi gândi serios dacă voi mai continua într-un sistem din care eu simt că nu prea mai fac parte. Într-un sistem în care colegi apropiaţi ai mei, care beneficiază de multe de pe urma mea, dar care, în locul unei minime recunoştinţe, au dezvoltat o invidie enormă faţă de mine. Sunt convins că ei sunt cei mai bucuroşi azi. Sunt aceiaşi care mâine îmi vor spune în faţă cât de rău le pare de nereuşita mea şi aceiaşi dintre care niciunul nu a venit la lansarea mea de carte pe care am avut-o în Braşov, dar se bucurau în schimb de ce se întâmplase. Mai ales că nu era pe cârca lor. Sunt imun oricum în legătură cu lucrurile astea.

În legătură cu examenul de ieri, fără să îi iau Cezarului ce-i al Cezarului, pot spune că vor intra cei care au ghicit cele mai multe răspunsuri corecte. Degeaba pierzi nopţi învăţând dacă te întreabă care e antonimul cuvântului "zbir", sinonimul lui "prinos" sau alte tâmpenii fără de care pot dormi la fel în viaţă. I-aş spune câteva sinonime celui care a conceput subiectele de azi şi care, în opinia mea, şi-a bătut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie şi bani. La istorie, unde cu toată modestia afirm că pot discuta de la egal la egal cu orice profesor de gimnaziu, am greşit azi 8 întrebări din 30. Enorm, în condiţiile în care ţelul meu era nota 10, dar explicabil ţinând cont de întrebările date. Ba mai mult, cel care a conceput subiectele a vrut să confirme bancurile cu Garcea, iar la una din grile două răspunsuri erau identice. Noroc că niciunul nu era corect, dar mă întreb totuşi de ce nu a fost capabil să conceapă un test cu 30 de răspunsuri clare, unice, fără erori şi fără ambiguităţi.

Îmi era milă azi să văd copii plângând şi îmbrăţişaţi de parinţi. Notele de admitere îmi vor confirma că nu vorbesc aiurea. Se va intra mai mult ca sigur cu o medie de sub 8. Singurul lucru bun e că nu mai planează nicio suspiciune de intrat pe pile.

Felicitări celor care vor fi admişi şi capul sus celor care vor fi respinşi! Viaţa e frumoasă şi merge înainte, vă spune unul care cel mai probabil va pica pentru a 5-a oară“.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Calendarul examenului scris de admitere la Academia de Poliţie 2017

Etapa a II-a: susţinerea probei de cunoştinţe: 06- 08.08;

Afişarea rezultatelor: 10.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 – 11.08

Afişarea rezultatelor finale: 11. 08

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Rezultatele la Academia de Poliţie se pot găsi AICI - varianta A3

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Rezultatele la Academia de Poliţie se pot găsi AICI - varianta B3

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Rezultatele se vor afişa joi, pe 10 august AICI

Admitere Academia de Poliţie 2017. Probe sportive Academia de Poliţie 2017. Au început probele sportive la admiterea la Academia de Poliţie din Bucureşti. Primele rezultate urmează să fie afişate pe site-ul realitatea.net, după ce acestea vor fi anunţate de academiadepolitie.ro.

Probele şi baremele la probele sportive de la Academia de Poliţie 2017:

Pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne

În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare - viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare - rezistenţă.

Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.

Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

Proba de alergare - viteză

se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;

cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;

startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;

candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.



Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)



se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;

poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);

în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;

candidatul are dreptul la două încercări;

măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;

scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);

dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

Proba de alergare - rezistenţă



se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;

trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

Admitere Academia de Poliţie 2017. Reguli de acces în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe durata concursului de admitere

- Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.

- Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea probei de verificare a aptitudinilor fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita a cel mult doi însoţitori pentru fiecare candidat.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii

- Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 27.07.-03.08.2017, potrivit graficului de concurs.

- Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră înainte de începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare.

- Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport cu crampoane sau cuie.

- La probele eliminatorii nu se admit contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea video a concursului.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor

- Proba se desfăşoară la datele menţionate în Calendarul de concurs, între orele 09.00-13.00. Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07.50, în ziua planificată, în ţinută decentă.

- Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de examen a candidaţilor pentru susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei şi la intrările în sălile de concurs cu cel puţin o zi înaintea începerii probei.

- Proba constă în rezolvarea unui test-grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină pentru care a optat candidatul.

- Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor.

- Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate.

- Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

- Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în cauză.

- Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în concurs.

- Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor.

Rezultate Academia de Poliţie 2017 rezultate. Alte date

- Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs, înainte de încheierea acesteia, atrage eliminarea din concurs.

- Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Înscrierile au avut loc luni şi marţi

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Aglomerație la înscrierile pentru Academia de Poliție. Proaspăt ieşiţi de pe băncile şcolii, mii de absolvenţi de liceu visează să devină polițiști, pompieri sau jandarmi. Însoțiți de părinți, tinerii și-au luat inima în dinți și îşi depun astăzi dosarul de înscriere la admitere. Competiția este însă una acerbă.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Mii de tineri au luat cu asalt Academia de Poliție, pregătiți să se înscrie pentru admitere. La anumite discipline se bat chiar și 8 candidați pe un loc.

Pentru a fi declaraţi admişi la instituţia de învăţământ la care au participat, candidaţii trebuie să promoveze probele eliminatorii, să obţină numărul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de verificare a cunoştinţelor (echivalentul notei 5,00) şi să se clasifice, în ordinea descrescătoare a punctajelor/ mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Cei interesați de cariera de polițist se pot înscrie pe unul dintre următoarele locuri:

Probe sportive Academia de Poliţie 2017. Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:

Facultatea de Poliție – 290 de locuri la frecvență, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă (pentru agenţii care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.);

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept: 115 de locuri la frecvență;

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 554 de locuri (14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);

c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri

(6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro - Carieră - Admitere 2017.

Probe sportive Academia de Poliţie 2017. Concursul de admitere se organizează pe facultăţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2017.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. FACULTATEA DE POLIŢIE pregăteşte ofiţeri de poliţie și ofiţeri de penitenciare, conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

Facultatea de Poliție asigură și forma de învățământ cu frecvență redusă a programului de studii menționat pentru agenții/ subofițerii și maiștrii militari din cadrul M.A.I.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ pregăteşte ofiţeri de poliţie de frontieră conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

FACULTATEA DE JANDARMI pregăteşte ofiţeri de jandarmi, conform locurilor aprobate anual la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”,cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE asigură pregătirea prin următoarele programe universitare de licență:

- „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învățământ cu frecvență;

- „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învățământ la distanță - locuri cu taxă, pentru personalul MAI cu autorizație de acces la informații clasificate);

- „Administrație publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă ”Științe administrative”, forma de învățământ cu frecvență - locuri cu taxă, personal civil.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. FACULTATEA DE POMPIERI pregăteşte ofiţeri de pompieri la specializarea/ programul de studii universitare de licenţă “Instalaţii pentru construcţii - pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, forma de învățământ cu frecvență.

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea/ programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), forma de învățământ cu frecvență.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt repartizaţi, la finalizarea studiilor, în structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne în funcţie de nevoile beneficiarilor, opţiuni și medii de absolvire, în domeniul pentru care au fost pregătiţi sau la structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform protocoalelor/ acordurilor încheiate. Excepţie fac absolvenţii Facultăţii de Arhivistică ce ocupă posturi prin concurs în sistemul Arhivelor Naţionale și absolvenții pe locurile cu taxă.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Instituţia de învăţământ asigură pregătirea studenţilor în condiţii moderne, la înalte standarde academice şi colaborează permanent cu beneficiarii, structurile de specialitate din cadrul MAI, instituţii similare din ţară şi străinătate.

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și 23 de ani împliniţi în cursul anului 2017 pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”;

m) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile; candidații pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălțimea de minimum 1,60 m;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

o) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;p) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Calendarului admiterii la Academia de Poliţie 2017

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Admitere Academia de Poliţie 2017. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi - forma de învăţământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă

 Perioada de concurs: 24.07 – 11.08.2017

Înscrierea candidaţilor: 24 - 25.07, orele 8.00 – 16.00;

Etapa I eliminatorie (contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice): 27.07 -03.08 – conform graficului;

Etapa a II-a: susţinerea probei de cunoştinţe – 06 – 08.08;

Afişarea rezultatelor: 10.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 – 11.08

Afişarea rezultatelor finale: 11.08

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Facultatea de Pompieri

 Perioada de concurs: 25.07 – 04.08.2017

Înscrierea candidaţilor: 25.07, orele 8.00 – 16.00;

Etapa I eliminatorie (contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice): 27 – 29.07;

Etapa a II-a – susţinerea probei de cunoştinţe: 06 - 08.08;

Afişarea rezultatelor: 10.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 – 11.08

Afişarea rezultatelor finale: 11.08

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Facultatea de Arhivistică

 Perioada de concurs: 24.07 – 11.08.2017

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală: 24.07 – 28.07, orele 8.00 – 15.00;

Testarea psihologică: 03.08;

Anunțarea rezultatelor la testarea psihologică: 04.08.2017

Susţinerea probei de cunoştinţe: 06 – 08.08;

Afişarea rezultatelor: 10.08;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 - 11.08;

Afişarea rezultatelor finale: 11.08

Admitere Academia de Poliţie 2017 rezultate. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea ”Administraţie publică” forma de învăţământ cu frecvenţă, locuri pentru studenți civili, cu taxă

 Perioada de concurs: 10.08 – 23.08.2017

Înscrierea candidaţilor: 10– 18.08.2017, orele 8.00 - 1500

Aprecierea candidaților: 10 - 18.08

Afişarea rezultatelor: 21.08

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 21-22.08

Afişarea rezultatelor finale: 23.08

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - specializarea „Drept” forma de învăţământ la distanţă

 Perioada de concurs: 04.09 – 23.09.2017

Înscrierea candidaţilor: 04 - 18.09, orele 8.00 – 15.00;

Susţinerea probei de cunoştinţe: 21.09;

Afişarea rezultatelor: 22.09;

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 22 – 23.09

Afişarea rezultatelor finale: 23.09

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Admiterea la instituțiile de învățământ care școlarizează personal pentru MAI Probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) se desfășoară astfel:

- La sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” pentru candidații la instituțiile și unitățile de învățământ ale MApN, conform probelor și baremelor MAI, în perioada 6 – 7 iulie 2017;

- La sediul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul” pentru candidații la această instituție de învățământ, conform probelor și baremelor SRI, în perioada 17 – 21 iulie.

Rezultate Academia de Poliţie 2017. Probele de verificare a cunoştinţelor se desfășoară la sediile instituțiilor de învățământ, ulterior promovării probelor eliminatorii. Ponderile notelor în mediile de admitere sunt stabilite prin metodologiile/ regulamentele de concurs proprii fiecărei instituții.