Rezultat ISTORIC pentru România la Campionatele Mondiale de sanie

Locul 4 obținut de România în întrecerea pe echipe, vineri, la Campionatele Mondiale de sanie pe pârtie naturală de la Vatra Dornei, este un ''rezultat istoric'', a estimat Federația Română de Bob Sanie conform Agepres.

Proba pe echipe a fost una spectaculoasă. Din fiecare națiune au luat startul, pe rând, o fată, un băiat și un echipaj de dublu, iar la finalul coborârilor timpul celor trei s-a cumulat. Competiția a fost urmărită de zeci de spectatori, iar echipa României a fost felicitată de către conducerea Federației Internaționale de Sanie pentru rezultatul remarcabil obținut.

"Este un rezultat extrem de bun, deoarece noi am început această disciplină, sanie pe piste naturală, în urmă cu cinci ani. Am organizat la Vatra Dornei etape de Cupă Mondială, am avut Campionat Mondial de Juniori, iar acum este competiția supremă și totodată pentru prima dată organizată în România. Față de alte țări care s-au clasat pe podium, pentru noi locul 4 este unul extrem de bun și suntem foarte mulțumiți de echipa noastră. Sperăm ca și mâine, în competițiile de simplu, sportivii noștri să se prezinte la fel de bine", a precizat Sorin Buta, președintele Federației Române de Bob și Sanie.

La Mondialele de la Vatra Dornei, la care participă peste 100 de sportivi din 19 țări, sâmbătă sunt programate prima manșă la dublu (10,00) și la feminin (10,35), manșa a doua la dublu (finala — 11,45), precum și prima manșă la simplu masculin (12,30). Duminică vor avea loc manșa a doua la feminin (10,00), manșa a doua la simplu (11,00), finala la feminin (12,30) și finala la simplu masculin (13,30).