#Rezistenta, la sediul DNA. Mesajul protestatarilor din Piaţa Victoriei pentru Kovesi / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mai multi activisti ai grupului #Rezistenta, o miscare a societatii civile nascuta in timpul protestelor care au loc constant in Piata Victoriei, din Bucuresti, de cand PSD a incercat pentru prima data sa modifice legile justitiei, prin OUG13, au mers la sediul DNA pentru a-i multumi Laurei Codruta Kovesi pentru intreaga activitate.

Protestatarii au afisat pe fatada institutiei mesajul "Multumim DNA", scris cu litere volumetrice, iar actiunea lor a fost transmisa in direct de postul online de televiziune Rezistenta TV.



Transmisiunea a fost insotita si de mesajele "Coruptia poate fi Invinsa!" si "Nu Abandonam!".



Potrivit ziare.com, reactia vine in contextul in care Laura Codruta Kovesi a fost revocata, luni, de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie de catre presedintele Klaus Iohannis, care a fost nevoit sa respecte o decizie a CCR in acest sens.