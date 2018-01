REZIST. Proteste şi în Diaspora. Românii de "afară" contestă şi ei corupţia din ţară

Românii din Diaspora contestă şi ei modificările aduse Legilor Justiţiei, precum şi Codului Penal şi Codului Fiscal. Astfel, conaţionalii de "afară" s-au solidarizat cu mişcarea din ţară.

La Milano, in fata Consulatului Romaniei, romanii cer reformarea clasei politice si oprirea modificarii legilor Justitiei, cu pancarte precum “Nu coruptiei!, Din Milano in Romania, Jos Guvernu si Hotia!”.

Chiar şi românii din Sahara protestă.

Romanii din Franţa sunt alaturi de romani şi-i indeamna sa iasa in strada. Acestia s-au adunat langa Turnul Eiffel din Paris pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei, intr-un eveniment programat pe Facebook, denumit "Paris spune Nu Coruptiei", conform hotnews.ro.

"20 ianuarie 2018 este ocazia de a afirma cu forta un DA pentru democratia noastra, un DA pentru o viata in decenta, asa cum o cunoastem din tarile noastre de adoptie.

Va indemnam pe cei care aveti posibilitatea sa spuneti acest DA in strada, alaturi de protestatarii din Bucuresti, iar pe cei care nu aveti aceasta posibilitate sa va alaturati numeroaselor proteste din diaspora sau sa rugati o ruda sau un prieten sa va sustina pozitia in strada: pentru o Romanie libera si democratica, pentru o justitie independenta!", scrie pagina evenimentului.