SCANDAL. Revoluționarii timișoreni sosiți la București să-și comemoreze morții, șicanați de Poliție

Revoluționarii timișoreni sosiți la București, în Piața Universității, pentru o comemorare a morților de la Revoluție, au fost șicanați de poliști. Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie, a primit o amendă, după ce a intrat într-o dispută cu oamenii legii.

Incidentul a avut loc joi, în 20 decembrie 2018, atunci când autocarul cu aproximativ 40 de revoluționari din Timișoara a încercat să oprească pe zona hașurată din Piața Universității, la troiță, pentru ca cei care au aprins scânteia Revoluției din 1989 să onoreze amintirea eroilor căzuți pentru libertate.

Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie, a fost și amendat de polițiști și spune că la un moment dat erau acolo cinci mașini de Poliție.

În cele din urmă, după altercații verbale între revoluționari și polițiști, autocarul a parcat în zonă.

„Dimineață, conform obiceiului de ani și ani, membri ai Asociației 21 Decembrie i-au așteptat pe colegii de la Timișoara care vin la comemorarea eroilor martiri arși la Crematoriul din București, cărora le-a fost aruncată cenușa în canalul de la Popești Leordeni. I-am așteptat la Piața Universității și întotdeauna autocarul care-i preia din gară îl parcăm într-o zonă hașurată, în mijlocul pieței, în afara carosabilului. Înainte să ajungă autocarul, deja îl vedeam, a venit un echipaj de poliție, care, extrem de dubioși în atitudine, ne-au spus clar că nu parchează nimeni acolo, cu o sută de metri înainte. I-am spus, faceți puțin loc, i-am rugat să dea mai în față ca să aibă loc autocarul să intre în insulița respectivă. A avut loc o altercație verbală între mine și ei, mi-au cerut buletinul, le-am lăsat buletinul și am plecat spre autocar, făcându-i semn șoferului să parcheze. Au sărit ceilalți colegi, revoluționari de la Timișoara și urmașii eroilor martiri au coborât din autocar, au luat coroanele din portbagajul mașinii, am aprins lumânările, s-a spus o rugăciune și s-a parcat acolo. Ne-am trezit cu cinci echipaje de poliție venite acolo”, a declarat Teodor Mărieș pentru TION.

„Amenda este pentru altercația verbală pe care am avut-o cu ei, am insistat ca autocarul cu urmașii de la Timișoara să parcheze aici, pentru a nu încurca circulația. Din ce am observat, mi-au dat o mie de lei amendă, am refuzat să semnez și l-am lăsat acolo (n.r. – buletinul). Nu o să uite de el și o să mi-l remită pe adresa mea. Le-am adresat unele cuvinte polițiștilor, cameramanul asociației a fost agresat fizic de către ei. (…) Nici măcar în timpul rugăciunii nu s-au oprit din dispută, țipau șoferii care treceau la ei, din mașini, să lase oamenii în pace. Șoferii au văzut că se întâmplă ceva anormal acolo, au fost multe dispute verbale”, a spus Teodor Mărieș.

Tinerii "militieni"" au facut totul " pentru a le strica linistea acestui moment!:(

"Si ce, au murit pentru noi?!" - le-a strigat puiul de militian unei timisorence care incerca sa le spuna cum a fost sacrificiul copiilor si sotilor lor!, a scris pe Facebook și avocatul antonie Popescu, care a și postat un clip de la fața locului.