Revoluția celor opt milioane de ostatici ai Chinei și "pragmatismul" Occidentului

Romania, Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia si Bulgaria au fost cedate de catre Winston Churchill (cu binecuvantarea ulterioara a lui Franklin Delano Roosvelt) catre URSS, la 9 octombrie 1944, in baza unei insemnari cu pixul pe un servetel, un act de un cinism ingrozitor, care a marcat soarta a sute de milioane de nevinovati.

Un gest similar, mai bine "impachetat", mai abil "vandut" televiziunilor si analistilor, s-a produs in 1984, apoi in 1997 si s-a repetat in 1999. Peste 30 de milioane de chinezi au fost "cedati" regimului comunist de la Beijing, fara a fi intrebati vreodata ce fel de viitor isi doresc.

Au trecut 70 de ani de la caderea Chinei sub comunism si lumea occidentala mimeaza ca nu a inteles inca bine ce se intampla in China si nu a invatat cum sa reactioneze la expansiunea uriasei tari asiatice. A fost, mai ales in timpul ultimilor 40 de ani, foarte comod pentru vestici sa mimeze ca nu vad adevarata natura a statului chinez. In ultimele patru decenii, Occidentul a asistat, cu indiferenta sau chiar cu simpatie, la constructia si revarsarea globala a unui imperiu care simuleaza respectarea regulilor si participarea responsabila la viata planetei.

Sub faldurile cuceririi de noi piete, politicienii europeni si americani au incurajat dualitatea perversa a Puterii de la Beijing: o economie semi-libera si un control politic absolut, ferm si dur. E comod, fara indoiala, sa iti savurezi berea cu guler pe Unter den Linden, minunandu-te de zgarie-norii din Shanghai, dar ignorand mii de morti si de torturati.



In afara Chinei comuniste, exista inca trei Chine mai mici, unde chinezii si-au gasit tot ceea ce nu puteau avea in teritoriul controlat de urmasii lui Mao. In afara Chinei comuniste au ramas multe milioane de chinezi care si-au cautat si si-au gasit drumul spre libertate si prosperitate, dupa modelul occidental.



Prima si cea mai mare China libera este insula Taiwan, cu o suprafata de doar 35.000 kmp (cam cat Republica Moldova) si o populatie de 24 milioane de locuitori. Pe micuta insula taiwaneza supravietuieste de jure statul modern chinez infiintat in ianuarie 1912, odata cu victoria revolutiei Xinhai, sub conducerea primului presedinte al Republicii China, doctorul Sun Yat-Sen, intemeietorul partidului Kuomintang. Comunistii lui Mao Ze-dong, care au preluat controlul Chinei continentale in 1949, au infiintat un stat comunist cu capitala la Beijing, fortandu-l pe generalul Chiang Kai-shek sa declare Taipei- capitala provizorie a Republicii China, de acum inainte redusa la insula Taiwan.



Pragmaticii politicieni occidentali au construit politica globala impreuna cu China comunista a lui Mao Ze-dong, lasand Taiwanul in afara ansamblului politic al Organizatiei Natiunilor Unite. Astazi, mica insula este cea mai mare economie si cea mai populata tara din afara ONU. Taiwan este a 22-a cea mai mare economie a lumii, cu un PIB de 1.234 miliarde de dolari (metodologia PPP-a preturilor comparabile), chiar inaintea Poloniei, o tara dubla ca populatie si de 12 ori mai intinsa.

Ca sa intelegem cam pe unde se afla Taiwan, sa notam ca performanta economica a acestei insulite este un PIB/locuitor cu mult peste 50.000 dolari, adica dubla fata de Romania. Taiwan este a 15-a tara din lume, dupa criteriul performantei economice, al 21-lea exportator mondial, fiind intre primele 10-15 state din lume la indicii de dezvoltare umana, competitivitate, educatie, sanatate si drepturi civile si libertati.



Taiwan se afla printre primele 15 state ale globului si in ceea ce priveste speranta medie de viata, cu aproape 80 de ani. In spatele acestui succes, Taiwan-ul ascunde, totusi o drama: aceleasi puteri globale care fug ca dracul de tamaie de posibilitatea Re-unirii Romaniei cu Basarabia, aceiasi diplomati fuduli care se indoapa cu creveti pe la receptii, aceiasi lideri globali care ii condamna pe opt milioane de chinezi la prizonierat si la moarte lenta sub un regim opresiv, ei bine, aceiasi, cu un cinism comparabil cu cel al lui Churchill, ii obliga pe cei 24 de milioane de taiwanezi sa se lase convinsi sa fie absorbiti de China comunista, refuzandu-le alt viitor.



Pe bratul estic al estuarului fluviului Pearl se afla adevarata nestemata chinezeasca, o suprafata de numai 1.100 kmp, cu doar 7,4 milioane de locuitori, "regiunea administrativa speciala" Hong Kong. Cei doar 7,4 milioane de oameni de acolo constituie a 44-a economie a lumii, cu un PIB/locuitor de peste 65.000 dolari (a zecea performanta a lumii - de doua ori si jumatate mai mult decat Romania) .

Hong Kong-ul are un PIB/locuitor dublu fata de cel al Uniunii Europene. Dublu! Unul dintre marile centre financiare ale planetei, Hong Kong este al zecela cel mai mare exportator al lumii, al noualea cel mai mare importator global, are a 13-a cea mai tranzactionata moneda de pe mapamond si este a saptea cea mai mare putere comerciala. Acest oras este cea mai mare aglomeratie de oameni bogati din lume (numarul celor cu averi nete de peste 30 milioane dolari), cea mai mare aglomeratie de zgarie-nori din lume (in jurul portului Victoria), este pe primul loc in lume la competitivitate si libertate economica, iar populatia sa se bucura de una dintre primele zece pozitii globale ca speranta de viata.



Pe bratul vestic al estuarului aceluiasi fluviu Pearl se afla a treia China din afara Chinei comuniste, o suprafata de numai 115 kmp (din care doar 32 kmp de uscat) unde locuiesc aproape 700.000 oameni, in cea mai dens populata zona a globului. Macao este raiul pe pamant, expresia ultima a celui mai excentric si mai complet imperiu al tuturor timpurilor, taramul celei mai fascinante bucatarii a planetei, o combinatie uluitoare a unui fond chinezesc si a vocatiei universale a natiunii portugheze.

Cei 667.000 de locuitori ai Macao produc un PIB de peste 78 miliarde de dolari (metodologie PPP), cu o valoare a indicatorului PIB/locuitor de peste 118.000 dolari (a doua din lume, dupa Qatar) . Acest oras are un teritoriu recuperat din mare in proportie de doua treimi, are o industrie a jocurilor de noroc de sapte ori mai mare decat Las Vegas-ul, este a noua cea mai mare destinatie turistica de pe planeta si are a patra cea mai mare speranta de viata din lume.

