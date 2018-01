REVOLTĂTOR. Simona Halep, luată peste picior înaintea finalei Australian Open

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Sâmbătă dimineaţă, Simona Halep şi Caroline Wozniacki vor juca în ultimul act de la Melbourne, de la 10:30. Jurnaliștii de la El Pais au luat-o peste picior pe Simona, când au aflat că liderul WTA nu are un sponsor tehnic: ”Simona Halep, cea care își cumpără îmbrăcămintea de pe Internet pentru că nu are niciun sponsor”.

Jurnaliștii spanioli acordă mai multă atenție echipamentului în care joacă Simona Halep, decât tenisului pe care îl practică românca. Sportiva noastră şi-a încheiat la finalul anului 2017 contractul cu sponsorul tehnic - Adidas - şi nu a mai semnat un nou angajament cu altă firmă. De altfel, Halep este concentrată acum să ”scrie” istorie și să câștige primul Grand Slam din carieră, nu să ”lege” un contract care să-i îmbunătățească imaginea, cel puțin din punct de vedere vestimentar. Ibericii sunt însă de altă părere.

”Jucătoarea din România, care va disputa finala cu Wozniacki, poartă o rochie cumpărată de pe un site chinezesc, deoarece și-a încheiat contractul cu fostul sponsor. Deși nu a câștigat niciodată un Grand Slam și are 27 de ani, Simona Halep este în prezent cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Sau, cel puțin, asta spune clasamentul în momentul de față”, scriu jurnaliștii de la El Pais.

Românca are în palmares 16 turnee câștigate în circuitul WTA, ultimul obținut chiar la începutul anului, la Shenzhen. Acesta este și cel mai bun start de sezon pentru actualul lider mondial, care are 11 victorii din tot atâtea meciuri jucate în 2018. Cu toate acestea, cei de la El Pais nu înțeleg de ce Halep nu are un sponsor tehnic.

”Totul pare să fie în ordine, cu excepția rochiei pe care o poartă Halep. Este normal ca numărul 1 mondial din tenis sau orice alt sport să se îmbrace de pe internet pentru că nu poate încheia un contract de sponsorizare? Chiar trebuie să cumpere de pe internet?”, se întreabă mirați spaniolii.

”Este cazul lui Halep. La sfârșitul anului trecut, contractul pe care în avea de patru ani cu Adidas a expirat. Jucătoarea a primit aproximativ 800.000 de euro pe an de la sponsor, dar a respins oferta de reînnoire, deoarece a cerut mai mulți bani. Nu a mai existat niciun acord, astfel că Halep nu are sponsor. Confruntată cu această situație, în timp ce juca în turneul de acum trei săptămâni de la Shenzhen (China), a găsit un site web care confecționa haine. Și a ales să-și facă o rochie de culoare roșie, a câștigat primul ei trofeu din 2018 și în cele din urmă a optat să-l folosească și la Melbourne. Nu are logo sau altceva. Halep nu se grăbește”, au mai scris jurnaliștii de la El Pais, conform digisport.ro.