Revin furtunile. Prognoza meteo pentru marți și miercuri

Vremea se încălzește ușor marți și miercuri, însă revin furtunile.

VREMEA MARȚI

Marti, vemea se va încălzi uşor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 in nordul Moldovei şi 33-34 de grade in Lunca Dunarii. Cerul va fi variabil şi mai ales după-amiaza vor fi înnorări temporare, averse şi descărcări electrice, local în zonele de munte şi izolat în restul teritoriului. Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, Bărăgan şi izolat în celelalte regiuni, conform REALITATEA TV.

În capitală, vremea se incalzeste usor. 17-19 grade dimineata si 32-33 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

VREMEA MIERCURI

Miercuri, încalzirea usoara a vremii continua. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 34 de grade, cu cele mai ridicate valori in sud. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în zonele de deal şi de munte, precum şi în regiunile sudice şi estice, unde mai ales după-amiaza, pe arii restrânse, vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări în sud-estul teritoriului, dar trecător şi în timpul ploilor.

În Bucureşti, vremea nu se schimba semnificativ. Dimineata in jur de 19 grade in oras si spre 17 in imprejurimi si la amiaza, in jur de 33 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în a doua parte a zilei când vor fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice.