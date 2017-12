Revelion 2018. Playlist pentru noaptea dintre ani. Cele mai bune melodii ale tuturor timpurilor

Muzica nu trebuie să lipsească, mai ales dacă vă doriţi ca ANUL NOU să vă prindă plini de voie bună. Şi cu siguranţă nu trebuie să vă lipsească melodiile clasice care marchează Anul nou.

1. Puteţi începe cu Rolling Stones. "Start me up" este cea mai potrivită variantă de a începe petrecerea de REVELION. Va fi pe gustul tuturor invitaţilor, indiferent de stilul muzical pe care îl preferă.

2. U2 New Year's Day

3. ABBA Dancing Queen

4. ABBA Happy New Year

5. Foo Fighters This year

O altă listă poate fi consultată aici. Dintre melodii: Kool & The Gang - Celebration sau Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video).