Revelion 2018. Ce petreceri în aer liber îi așteaptă pe români, în marile orașe. Program complet

Primăriile mai multor oraşe mari organizează Revelion în aer liber, cu concerte şi focuri de artificii, mii de oameni fiind aşteptaţi să petreacă momentul trecerii în noul an în pieţele centrale din Galaţi, Sibiu, Cluj-Napoca, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Timişoara, Braşov, Constanţa, etc.

Galaţi

Primăria Galaţi a organizat o mare petrecere în aer liber, pe platoul situat lângă Sala Sporturilor fiind construită o scenă pe care vor urca Alex Velea şi Grasu XXL. Gălăţenii care vor participa la petrecerea în aer liber vor asista şi la un mare foc de artificii. Pentru petrecerea de Revelion, Primăria Galaţi a plătit aproape 36.000 de euro. Banii sunt folosiţi pentru amenajarea scenei, pentru plata artiştilor şi pentru focul de artificii care va avea loc la miezul nopţii. Petrecerea în aer liber de la Galaţi va începe la ora 21.00 şi se va încheia la ora 1.30. Pe scenă vor urca pe rând un DJ şi o formaţie de muzică uşoară pop-opera. Înainte de numărătoarea inversă de Anul Nou va cânta Grasu XXL iar imediat după focul de artificii de la miezul nopţii în faţa publicului va veni Alex Velea. Tot la Galaţi, Primăria va organiza ”Revelionul pensionarilor”.

Petrecerea va avea loc la Patinoarul artificial ”Dunărea”, iar în preţul biletului sunt incluse masa festivă şi diverse momente artistice. ”Revelionul pensionarilor va avea loc la Patinoarul artificial Dunărea din Galaţi iar intrarea la petrecere se va face începând cu ora 20.00. În noaptea trecerii dintre ani invitaţii se vor bucura de un concert susţinut de trupa Jampa şi Cristina Vasopol, momente de prezentare a unor obiceiuri şi datini populare oferite de artiştii teatrului, recital muzică populară susţinut de Paul Buţa, iar invitatul special al serii va fi Ion Suruceanu. Pentru cei care vor veni la eveniment însoţiţi de copii - accesul acestora în sală se va face doar pe bază de bilet”, a arătat Biroul de Presă al Primăriei Galaţi. Pentru petrecerea de Anul Nou de la Patinoarul Dunărea, Primăria Galaţi a vândut 900 de bilete. Un tichet a costat 80 de lei, iar municipalitatea a suportat 55 de lei din preţul biletului.

Sibiu

Un foc de artificii de zece minute, precum şi concerte cu Smiley şi Inna, vor avea loc, în noaptea de Revelion, în Piaţa Mare din Sibiu. Pentru programul din noaptea dintre ani, municipalitatea a cheltuit 165.000 de euro Inna, Smiley, Rita şi trupa Domino vor urca pe scena din Piaţa Mare în noaptea de Revelion, la petrecerea din centrul Sibiului. La trecerea dintre ani, va avea loc şi un foc de artificii care va dura 10 minute. Potrivit Primăriei Sibiu, bugetul alocat evenimentului este de 775.000 lei, adică circa 165.000 de euro, din care onorariile artiştilor însumează 477.720 lei (aproximativ 100.000 de euro).

Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca invită clujenii şi turiştii să petreacă noaptea de Revelion împreună în Piaţa Unirii, aceştia având parte de concerte, de spectacole de lasere şi focuri de artificii, dar şi de 700 de sticle de şampanie, care vor fi distribuite gratuit de municipalitate. Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca au declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX că pe scena instalată în Piaţa Unirii vor urca trupele DJ Project & Mira, Hara şi Ro-Mania. ”Invităm clujenii şi turiştii să petreacă Revelionul 2018 în Piaţa Unirii având în vedere că are o însemnătate aparte. Vom sărbători nu doar trecerea în Anul Nou, dar şi trecerea în anul Centenarului, un an plin de semnificaţie atât pentru România, cât şi pentru Cluj-Napoca. Programul va aduce pe scena din Piaţa Unirii începând cu orele 22 concerte susţinute de DJ Project & Mira, trupa Hara, spectacol de lasere, lumini şi artificii la miezul nopţii iar petrecerea va fi încheiată de trupa Ro-Mania. La cumpăna dintre ani, toţi cei prezenţi în Piaţa Unirii vor avea ocazia să închine câte un pahar de şampanie, Primăria punând la dispoziţia participanţilor, gratuit, peste 700 de sticle de şampanie”, au spus sursele citate. Ajunul Anului Nou va fi ultima seară în care cele 75 de căsuţe din cadrul Târgului de Crăciun Cluj-Napoca vor putea fi vizitate şi în care clujenii mai au ocazia să-şi cumpere produse de sezon.

Ploieşti

Primăria Ploieşti a alocat suma de 149.000 de lei, fără TVA, pentru spectacolele care se vor ţine în aer liber, de Revelion, în centrul municipiului. Alţi 40.000 de lei au fost alocaţi pentru focurile de artificii, fiind aşteptate mii de persoane Primarul municipiului Ploieşti, Adrian Dobre, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că se aşteaptă să vină mii de persoane la spectacolele care vor avea loc în centrul municipiului, de Revelion. “ Şi eu voi fi tot acolo. Voi face Revelionul în centrul Ploieştiului. Ne aşteptăm, ca în anii trecuţi, să vină mii de persoane. Spectacolele au costat 149.000 de lei, fără TVA”, a declarat Dobre.Acesta a adăugat că pentru focurile de artificii a fost alocată suma de 40.000 de lei. Potrivit Primăriei Ploieşti, spectacolele care se vor ţine în centrul civic al oraşului vor începe la ora 22.00. “Pe scena amenajată pe esplanada din faţa Palatului Culturii, urmând să ne aducă veselie şi încântare cunoscuţii artişti: Andreea Bănică, Dorian Popa, Amna şi trupa Alb şi Negru”, a arătat sursa citată. La cumpăna dintre ani, focurile de artificii vor fi lansate din zona Parcului Toma Socolescu.

Braşov

Braşovenii care vor dori să-şi petreacă noaptea dintre ani în stradă sunt aşteptaţi în Piaţa Sfatului, unde a fost amenjată o scenă pe care vor urca trupa Compact B, invitat special fiind Leo Iorga, câtăreaţa Ellie White şi Marius Ciprian Pop. La miezul nopţii cei prezenţi în piaţă vor putea să asiste la un spectaculos foc de artificii şi vor ciocni un pahar de şampanie pentru a întâmpina anul 2018. Evenimentul face parte din ”Braşov, oraş din poveste”, care a însumat, din 6 Decembrie, când a fost lansat iluminatul public de sărbătore, multiple evenimente culturale pentru braşoveni şi turişti. Pentru ”Braşov, oraş din poveste“ municipalitatea a investit 250.000 de lei, din care 150.000 de lei au venit din partea unor sponsori.

Constanţa

Constănţenii şi turiştii aflaţi la sfârşit de an la malul mării sunt invitaţi să petreacă Revelionul 2018 în Piaţa Ovidiu, într-o atmosferă incendiară, alături de artişti de renume - Dan Helciug, Mihail, Viţa de Vie, Spitalul de Urgenţă şi trupe de dans. La trecerea dintre ani, cei prezenţi vor admira un spectacol de artificii ce va fi dublat de un impresionant show de lasere. ”Aşa cum deja cred că s-au obişnuit constănţenii, organizăm revelionul în Piaţa Ovidiu. Îi invit în număr cât mai mare, vremea se anunţă bună, temperaturi pozitive, avem trupe bune, îl avem pe Adi Despot cu Viţa de Vie, îl avem pe Dan Helciug cu Spitalul de Urgenţă, avem, din ce am înţeles, şi artişti locali. Bineînţeles, focul de artificii va fi cel puţin la fel de frumos ca cel de anul trecut. Îi invit pe toţi constănţenii să intrăm împreună în noul an şi sper să avem un an cel puţin la fel de bun ca anul 2017”, a declarat primarul Constanţei, Decebal Făgădău. Zona a fost deja amenajată pentru un spectacol de zile mari, scena este gata să-şi primească artiştii, iar show-ul este programat să înceapă pe 31 decembrie la ora 22.00. Prezentatorii, Dan Helciug şi Dan Cojocaru, vor introduce mai întâi trupa de dans "Street Dance". Zece minute mai târziu, pe scena va urca Tranda. Pe numele său adevărat Costin Trandafir, Tranda este unul dintre artiştii din Constanţa care a reuşit să strângă milioane de vizualizări în online cu videoclipurile sale. Are piese cu Smiley şi Grasu XXL sau Sore şi urmează să lanseze noul său album "Nord". La ora 22.45, trupa Viţa de Vie schimbă ritmul către Rock Alternativ. Din 1996 până azi, artiştii au lansat nouă albume.

La Revelionul din Constanţa, vor răsuna şi piese precum "Haihui" sau "De-a Dura" - ultimele lansate de trupă. Începând cu ora 23.25, Mihail îşi începe evoluţia la Revelionul 2018. Artistul basarabean şcolit şi la Cluj a devenit celebru cu piesa "Mă ucide ea". Mai nou a lansat melodii în limba engleză. Numărătoarea inversă începe la ora 23.55 odată cu un show de lasere şi proiecţie pe clădirea Muzeului de Istorie şi Arheologie Constanţa. Focul de artificii care debutează la miezul nopţii va fi lansat din parcarea de pe strada Lebedei din Constanţa. Timp de 10 minute, spectatorii se vor delecta cu un show de lumină şi culoare. După miezul nopţii, pe scena Revelionului 2018 urcă trupa Spitalul de Urgenţă alături de Dan Helciug. Înfiinţată în anul 2000, formaţia care oscilează între pop şi etno-rock va încânta constănţenii până spre ora 1.00.

