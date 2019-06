Reuniune de criză pentru șefia Comisiei Europene, Timmermans respins de PPE

Negocieri în impas la Bruxelles, unde liderii europeni trebuie să-și împartă cele mai importante funcții în UE. Partidul Popular European a respins, duminică seară, acordul inițial și nu-l mai susține pe social-democratul Frans Timmermans, au afirmat surse din PPE pentru AFP, potrivit Agerpres. Și Reuters noteză că învestirea olandezului pare să fi fost compromisă de țările est-europene, în frunte cu Ungaria, dar și de ambiția PPE de a obține mai mult decât a negociat inițial, în concordanță cu rezultatele de la europarlamentare.

PPE revendică din nou preşedinţia Comisiei Europene pentru propriul candidat, germanul Manfred Weber.

Propunerea respinsă de creștin-democrați prevedea desemnarea lui Timmermans la preşedinţia Comisiei Europene, urmând ca PPE să preia șefia Parlamentului European prin Weber. în timp ce șefia Consiliului European să revină unui liberal de la ALDE.

Refuzul a venit ca urmare a faptului că PPE era dispus să renunţe la preşedinţia Comisiei Europene in favoarea lui Timmermans doar dacă obținea și președinția Consiliuluiui European.

"PPE refuză acordul care este propus. Este mort. Nu va fi niciun acord în această seară", a declarat pentru AFP unul din aceşti responsabili sub acoperirea anonimatului, la finalul unei reuniuni a liderilor europeni membri ai PPE organizate la Bruxelles înainte de summit.

Poziția lui Timmermans a fost subminată de statele grupului de la Vișegrad, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, cărora li s-a alăturat Croația.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a scris, pe rețelele de socializare, că ar fi o rușine istorică dacă PPE pierde funcția de președinte al Comisiei Europene. „Bătrânul partid s-a trezit. PPE a ieșit la lupta. In sfârșit. Nu abandonează poziția numărul unu din Europa, cea de președinte a Comisiei. Ar fi o rusine istorică, să iei 183 de eurodeputați, (din ei 14 sunt români), să fi votat de 40 de milioane de europeni și să cedezi către un socialist PRESIDENTIA (...) Europa nu poate fi abandonată in mâinile socialiștilor. Cei 5 premieri și 3 șefi de stat PPE, printre ei și Klaus Iohannis vor trebui sa lupte “la baioneta”. in Consiliu. Alături de ei și Tusk și Juncker. Vom vedea deznodământul. Ss nu uit, PPe a hotarat in urma cu putin timp, VOT impotriva unui socialist, fir el si Timmermans”, a scris Rares Bogdan pe Facebook.

Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis, a afirmat duminică seară, la sosirea la reuniunea extraordinară de la Bruxelles că i se pare inacceptabil ca statele intrate recent în UE să nu aibă o persoană într-o funcție importantă.

Timmermans a fost unul dintre cei mai critici oficiali europeni la adresa intervențiilor legislative în domeniul Justiției din România, operate de guvernarea PSD-ALDE, potrivit hotnews.ro.

Noul șef al Comisiei Europene trebuie să obțină cel puțin 72% din voturile celor 28 de state membre, care să fierepreyentative pentru cel puțin 65% din populația UE.