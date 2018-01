Reușită URIAȘĂ! Filmul ”Bacalaureat”, de Cristian Mungiu, a primit un premiu în SUA

Filmul ”Bacalaureat”, de Cristian Mungiu, a primit premiul pentru cel mai bun film străin la ediția de anul acesta a galei organizate National Society Film Critics (NSFC) din SUA.

La aceeaşi categorie de premii, care au fost decernate sâmbătă seară, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, şi "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo, scrie Mediafax.



"Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic într-un oraş mic din Transilvania, care depune toate eforturile pentru ca fiica sa, Eliza, să fie acceptată la o universitate britanică. Pentru îndeplinirea condiţiilor de acceptare îi lipseşte doar un mic pas, care nu ar trebui să îi pună probleme: să ia bacalaureatul. Totul se complică în momentul în care, în drum spre şcoală, Eliza este agresată. Cu toate că nu i se întâmplă nimic extrem de grav, năpădit de teama că fiica lui ar putea eşua la examen şi că diploma de bacalaureat nu va fi trimisă la timp, tatăl fetei începe să acţioneze uitând, totuşi, că în acest mod încalcă toate principiile pe care i le-a insuflat fiicei lui.



Pentru acest lungmetraj, Cristian Mungiu a primit premiul pentru regie la ediţia din 2016 a Festivalului de Film de la Cannes.



La gala NSFC de sâmbătă seară, lungmetrajul regizoarei Greta Gerwig "Lady Bird" a primit premiul pentru cel mai bun film al anului, în timp ce starul peliculei "Get Out" Daniel Kaluuya şi Sally Hawkins, din "The Shape of Water", au primit trofeele pentru interpretare. Willem Dafoe ("The Florida Project") şi Laurie Metcalf ("Lady Bird") au primit premiile pentru cele mai bune roluri secundare.