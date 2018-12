retete de craciun 2018

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. An de an, meniul de Crăciun primește îmbunătățiri.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. În funcție de buget, de gusturile celor invitați la masă, de capacitățile în arta culinară ale fiecărei gospodine în parte. Cu toate acestea, sunt unele rețete care trebuie să se regăsească pe masa oricărui român, oriunde s-ar afla el în lumea largă. Dacă în restul anului gustăm cu nesaț din gastronomia internațională, măcar meniul de Crăciun să fie, majoritar, românesc.

Mediu tradiţional pentru masa de Crăciun 2018: Iată, mai jos, câteva rețete tradiționale de Crăciun care nu ar trebui să lipsească de pe masa ta festivă.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Piftie pentru masa de Crăciun

Aperitivul rece care se găsește pe masa oricărei româncuțe get-beget, pe masa îmbelșugată de Crăciun. Iar, potrivit nutriționiștilor, piftia este unul dintre cele mai sănătoase preparate din porc, cu puține calorii și bogată în proteine.

Noi îți oferim cea mai simplă rețetă pentru cea mai gustoasă piftie pe care tu și ai tăi dragi ați mâncat-o vreodată.

Ingrediente

1/2 cap de porc

2 picioare de porc

500 g carne macra de porc

2 morcovi

2 cepe

1 radacina "elina

1 radacina pastârnac

2 foi dafin

10 catei usturoi

sare

Mod de prepare

Învaţă să faci o piftie delicioasă după această reţetă simplă!

1. Capul de porc şi picioarele se spala foarte bine si se pârlesc la flacara aragazului. Apoi se pun la fiert în apa rece, cu sare, alaturi de carne. Se ia spuma ori de câte ori se formeaza si se adauga apoi legumele si foile de dafin.

2. Se lasa la fiert la foc mic aproximativ 4 ore, pâna ce carnea cade de pe oase. Între timp, se piseaza usturoiul.

3. Carnea fiarta se curaţa de pe oase si se repartizeaza în boluri. Zeama în care au fiert ingredientele se strecoara si se amesteca apoi cu usturoiul pisat. Se lasa 15 minute si apoi se strecoara din nou si se toarna peste carnea din boluri.

4. Se dau la rece de pe o zi pe alta.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Friptură de porc pentru masa de Crăciun

O rețetă tradițională, dar mai puțin cunoscută a nelipsitei fripturi de porc din meniul de Crăciun, este cea în bere. Fă-o astfel și vei avea cea mai fragedă, mai ușor de tăiat, mai aspectuoasă și mai gustoasă friptură, după o reţetă simplă, pe care să o servești de Crăciun familiei: friptura de porc cu bere.

Ingrediente

1 kg carne de porc

5 cepe

1 catel usturoi

3 linguri miere

50 g unt

500 ml bere neagră

cimbru

100 ml ulei

sare

piper

Mod de preparare

Îți vom spune un secret! Friptura de porc capătă un gust special atunci când adaugi… bere. Devine mult mai fragedă, mai ușor de tăiat… Iată cum poţi cea mai bună friptură la cuptor după o reţetă simplă!

1. Într-un vas, se topeşte untul şi se pun două cepe tăiate, peştişori şi usturoiul. Se potriveşte de sare şi piper, se toarnă berea şi se lasă pe foc circa 10 minute, până se reduce la jumătate.

2. Între timp, celelalte trei cepe se taie şi ele peştişori şi se pun în tava de copt. Carnea se sărează şi se piperează şi se unge din abundenţă cu ulei. Se aşază carnea peste ceapă şi se unge cu miere. Se dă la cuptor pentru o oră.

3. După acest timp se adaugă sosul de bere şi ceapă şi se lasă din nou la cuptor până ce şi ceapa şi carnea se rumenesc frumos.

4. După coacere, se mai lasă 10 minute înainte de a fi tăiată şi adusă la masă.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Sărmăluţe tradiționale pentru masa de Crăciun

Indiferent de ce alegi să pui pe masa de Crăciun, sărmăluțele nu trebuie să îți lipsească. Fie că ești as într-ale bucătăriei sau începător, vei adora rețeta noastră tradițională! Să facem împreună, pas cu pas, după cea mai simplă rețetă moștenită de la bunica, delicioasele sărmăluțe tradiționale.

Ingrediente

2 kg varză acră

450 g carne tocat de porc şi de vită

50 g orez

200 g ceapă

ulei pentru prăjit

100 g costiţă afumată

2-3 linguri bulion

2 foi dafin

sare

piper

Mod de prepare

Facem împreună, pas cu pas, sărmăluțe delicioase după cea mai simplă rețetă de la bunica.

1. Se curăţă varza de frunzele exterioare şi de cotoare şi se aleg foile în care se va împacheta carnea.

2. Se curăţă ceapa şi se spală, după care se taie mărunt. Se pune într-o cratiţă la călit cu ulei şi puţină apă şi se lasă până devine aurie.

3. Se amestecă într-un castron ceapa prăjită şi răcită, cu carnea, piperul, sarea şi orezul, care a fost şi el opărit şi răcit.

4. Se ia compoziţie de mărimea unei nuci şi se pune pe o frunză de varză, care se rulează cu marginile în interior.

5. Frunzele de varză mai mici se opresc şi se toacă solzişori pentru a forma un strat pentru sarmale.

6. Într-o cratiţă înaltă, peste varza tocată se pun sarmalele şi costiţa, iar deasupra un alt strat de varză tocată. Peste ele se toarnă bulionul înmuiat în apă, se pun frunzele de dafin şi câteva boabe de piper. Se lasă la fiert, la foc mic, timp de 2 ore. Din când în când, se mai completează cu apă, să nu se lipească.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Caltaboș pentru masa de Crăciun

Caltaboși, cartaboș, chișcă sau călbaj: 4 nume, același produs preparat după tăierea porcului din măruntaiele acestuia fierte și tocate. Noi facem simplu caltaboșii, după această rețetă.

Ingrediente

măruntaiele unui porc (rinichi, ficat, plămâni, splină)

700 g carne

1 bucata slănină

5 cepe

2 morcovi

300 g orez

500 g hrişcă

foi de dafin

sare

piper

nucşoară

ienibahar

intestine de porc

puţin ulei

Mod de prepare

Caltaboşii sunt preparate tradiţionale care nu ar trebui să lipsească de pe masa românilor în perioada Crăciunului. Învață să îi faci după o reţetă tradiţională, extrem de simplă! Iată cum se prepară!

1. Se spală bine carnea şi măruntaiele şi se pun la fiert în apă rece împreună cu slănina.

2. După ce încep să fiarbă, se spumează supa şi se adaugă piperul, foile de dafin, sarea, două cepe şi doi morcovi.

3. Între timp, se taie mărunt trei cepe şi se călesc în puţin ulei.

4. După ce au fiert măruntaiele şi carnea, se scot din oală, se lasă să se răcească. Apoi se dau prin maşina de tocat, împreu­nă cu ceapa călită.

5. Într-o tavă se pune orezul şi hrişca şi se prăjesc uşor. Se lasă să se răcească, după care se pun într-un tifon şi se dau la fiert în apa în care s-au preparat şi organele.

6. După ce sunt gata, se amestecă cu com- poziţia de carne şi măruntaie, se condimentează cu sare, piper, nucşoară şi ienibahar şi se pun în intestinele spălate şi curăţate.

7. Caltaboşii rezultaţi se pun în tifon şi se fierb aproximativ 10 minute.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Lebăr pentru masa de Crăciun

Lebărul (germ. Leberwurst) este un alt preparat tradiţional pe masa de Crăciun. Este un cârnat pe baza de organe - în special ficat asezonat cu multe mirodenii, pregătit după diverse reţete şi foarte popular în multe ţări din Europa.

Cum se prepară un lebăr pentru Crăciun:

Ingrediente:

1 kg de ficat de porc

1 kg de guşă de porc

1 inima de porc

2 rinichi de porc

2 metri de mate groase de porc

1 ceapă

2 foi de dafin

1 crenguţa de cimbru

1 linguriţă de piper boabe

1 linguriţă de sare

Mod de preparare:

Carnea de porc se spală cu apă rece. Ficatul de porc se lasă puţin în apă că să iasă sângele din el, apoi se fierbe separat fără sare, se spumează bine, se încearcă (se înţeapă) cu o furculiţa iar când nu mai iese sânge din el înseamnă că este gata şi se scoate într-o farfurie. Inima de porc, rinichii de porc şi guşă de porc se fierb în apă în care se pune o ceapă tăiată pe jumătate, o linguriţă de piper boabe şi două foi de dafin, se spumează. Guşă de porc o să fiarbă mai repede şi se scoate prima. După ce au fiert şi inima şi rinichii se scot într-o farfurie şi se lasă toate să se răcească.

Guşă se curată de şorici. Se taie carnea în fâşii şi se toacă prin maşină de tocat, se toacă amestecat, din fiecare câte o bucată deoarece ficatul se toacă mai greu. În compoziţia rezultată se adaugă după gust puţină sare, boia iute, cimbru măcinat şi zeamă în care a fiert carnea. Se amestecă bine compoziţia de lebăr până se obţine o pastă consistentă, să nu fie nici prea tare dar nici prea moale, de consistentă compoziţiei de cârnaţi.

Compoziţia pentru lebăr ar trebui să fie aproximativ 75% carne de la ficat, rinichi, inima, guşă şi restul de 25% grăsime de la guşă.

Maţele de porc se spală cu apă caldă şi puţin oţet, se clătesc bine şi se taie în patru că să încapă în cratiţă în care le vom fierbe. Se umplu că pe cârnaţi, să fie plini dar nu prea îndesaţi că atunci vor plesni în timpul fierberii. Se leagă la capete cu aţă şi se înţeapă cu o andrea să nu plesnească în timpul fierberii.

Lebarbuşii de porc se fierb 30 de minute la foc mic în apă în care a fiert carnea, se întorc pe ambele părţi şi se înţeapă de fiecare dată când îi întoarcem. După ce au fiert se scot cu paleta pe o tavă, se pune un fund şi o greutate peste ei că să se preseze, se lasă aşa până a două zi. A două zi bucăţile de lebăr se curată de grăsime şi se atârnă afară la aer. Se servesc tăiaţi feliuţe cu muştar sau murături.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Salata de boef pentru masa de Crăciun

Salata de boeuf, una dintre cele mai puțin calorice preparate, este nelipsită de pe masa românilor de sărbători, gospodinele folosind mai multe rețete pentru a prepara salată de boeuf.

Salata de boeuf, preparată de gospodine cu ocazia meselor festive, este un produs nelipsit de pe masa românilor. Numele de salată de boeuf provine din limba franceză, cuvântul „boeuf” înseamnând „vită”. Românii au însă mai multe rețete pentru a prepara salata de boeuf, cu vită, cu pui sau chiar și fără carne, de aceea vă prezentăm 10 rețete de salată de boeuf.

Salata de boeuf se poate prepara cu maioneză cu ou sau fără maioneză, cu diferite combinaţii de carne și legume. Salata boeuf poate fi servită ca aperitiv sau ca şi garnitură pentru fripturi. Foarte important la rețeta de salată de boeuf este ca maioneza, dacă o folosiți, să lege ingredientele, nu să le acopere.

Ingrediente: 400 grame carne de vită, 300 grame mazăre fiartă, 12 cartofi, 3 morcovi, o albitură, o ţelină mică, castraveţi muraţi şi gogoşari în oţet, sare, piper, o lingură de muştar, maioneză după gust.

Mod de preparare salată de boeuf cu carne de vită: Cartofii se pun într-un vas la fiert, întregi, în timp ce morcovul, albitura, ţelina și carnea se taie bucăţi și se adaugă ulterior. Se toarnă apa până la jumătatea vasului, urmând să se mai completeze pe parcursul fierberii. Când legumele și carnea au fiert se scot și se lasă la răcit. Se taie mărunt și se amestecă în castron cu mazărea, maioneza, muştarul, sarea, cimbrul şi piperul, după gust.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Cârnați tradiționali de casă pentru masa de Crăciun

Dacă nu vreți să cumpărați cârnați gata făcuți de la magazin ci preferați să îi faceți chiar dumneavoastră în gospodăria proprie, vă ajutăm punându-vă la dispoziție cea mai simplă rețetă de cârnați posibilă. Rapid, sănătos, fără chimicale, cârnații făcuți chiar de mâinile dumneavoastră vor fi cei mai proaspeți, cei mai gustoși! Rețeta de cârnați tradiționali de casă este foarte, foarte simplă.

Ingrediente

2 kg carne de porc

boia iute, după gust

2 căpățâni de usturoi

sare după gust

mațe

piper după gust

150 g slănină

Mod de prepare

Dacă nu vreți să cumpărați cârnați gata făcuți de la magazin ci preferați să îi faceți chiar dumneavoastră în gospodăria proprie, vă ajutăm punându-vă la dispoziție cea mai simplă rețetă de cârnați posibilă. Rapid, sănătos, fără chimicale, cârnații făcuți chiar de mâinile dumneavoastră vor fi cei mai proaspeți, cei mai gustoși!

Se toacă bine carnea și slănină, se adaugă usturoiul curățat și tocat cât mai mărunt, sarea, piperul și boiaua iute, după gust.

Se frământă bine totul pentru omogenizarea aromelor, iar apoi se introduce carnea în mațele curățate și spălate, cu ajutorul aparatului special sau de mână, dacă aveți îndemânarea necesară. Mațele se umplu cu compoziție fără a îndesa prea mult, că să nu riscați să se spargă mațul. După ce ați format cârnații, îi puteți depozita la frigider sau îi puteți prăji pe loc, în ulei încins.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Cozonac de casă fără frământare pentru masa de Crăciun

Rețeta de cozonac fără frământare poate reprezenta soluția salvatoare pentru gospodinele care nu vor sau nu știu să frământe, ori pur și simplu din lipsă de timp.

Cozonac fără frământare. Ingrediente

Cozonac fără frământare. Pentru blat:

500 g făină

300 ml lapte călduț

100 g zahăr

100 g unt topit

7 g drojdie uscată

3 gălbenușuri

coaja de la o lămâie

o păstaie de vanilie

sare

Cozonac fără frământare. Pentru umplutură:

200 g nucă măcinată

20 g cacao

80 g zahăr pudră

100 g rahat

Cum se prepară:

Se amestecă toate ingredientele pentru cozonac, până se omogonizează. Se lasă la dospit până își dublează volumul.

După ce a dospit aluatul îl puneți la frigider pentru cel puțin 12 ore. După aceea, se pune în tăvi şi se lasă la copt.

REŢETE DE CRĂCIUN 2018. Negresele lui Moş Crăciun

În prag de sărbători, un desert delicios cu ciocolată şi fructe, într-un decor tematic şi simpatic face minuni în familie. Vezi reţeta simplă de negresele lui Moş Crăciun, cu căciuliţe din căpşuni.

Ingrediente

3 oua medii

150 g zahar

100 g faina

3 linguri cacao

1/2 plic praf de copt

Pentru caciulitele lui Mos Craciun

350 g frisca lichida

15 bucati capsuni intregi

80 g unt

300 g ciocolata menaj

2 bucati fiole esenta vanilie

Mod de preparare:

Încinge cuptorul la foc mediu şi tapetează o tavă mare cu hârtie de copt şi ulei.

Amestecă pe bain marie ciocolata menaj şi untul cu zahărul, până la topirea completă. Se dă deoparte şi se lasă să se răcească.

Separat, se amestecă gălbenuşurile cu sarea, esenţa de vanilie, pudra de cacao şi alte arome. Toarnă ciocolata după ce s-a topit, amestecă bine, apoi adaugă făina cu praful de copt. Bate albuşurile şi înglobează încet, fără să spargi toate bulele de aer.

Se toarnă aluatul de negrese în tavă şi dă la cuptor pentru circa 20 de minute. Se testează dacă este gata cu o scobitoare.

Între timp, cât negresa este la cuptor se bate frişca lichidă cu puţin zahăr (dacă nu este deja îndulcită) şi esenţă de vanilie.

Când negresa s-a răcit de tot, se desface din tavă, se taie cuburi şi pe fiecare cub se pune cu un poş puţină frişcă, o căpşună şi vârf de căciuliţă din frişcă.



Reţete de Crăciun 2018. Trucuri prin care vei termina in timp record cu meniul de sarbatori

Aceste sfaturi cu ajutorul carora iti poti reduce considerabil timpul petrecut in bucatarie iti vor fi extrem de utile:

Trucul pentru cel mai rapid mod de preparare a alimentelor

Foarte mult timp petrecut in bucatarie este irosit atunci cand astepti sa fiarba ingredientele, indiferent ca prepari supe, tocane, salata boeuf sau deserturi. Femeile care gatesc des au nevoie de cat mai mult ajutor pentru a economisi timp, iar acest lucru este cu atat mai evident atunci cand au de gatit multe preparate intr-un timp scurt. Asa cum ne ajutam de razatoare electrice sau mixer, exista aparate care ne ajuta sa scurtam timpul de gatire. Cu siguranta ai auzit deja de cunoscutele plite cu inductie, care incep sa fie prezente in tot mai multe bucatarii. Acestea au avantajul ca transferul de caldura se face direct la vasul in care prepari mancarea, ceea ce inseamna ca vei gati mai rapid, cu un consum de energie mai mic si vei scapa si de caldura insuportabila din bucatarie, atunci cand gatesti.

Stabileste din timp meniul

Daca iti pui la cale din timp un plan si stii exact ce retete vrei sa pregatesti, iti va fi mult mai usor sa te organizezi, sa iti faci cumparaturile din timp, astfel incat nu vei mai petrece zeci de minute la coada, in supermarketuri. Pregatirea meniului inseamna si ca vei avea suficient timp la dispozitie pentru a vedea ce ingrediente iti lipsesc si sa afli de unde poti face rost de ele. De asemenea, iti va fi mai usor sa iti organizezi timpul petrecut in bucatarie, pentru ca vei sti de la bun inceput cand ar trebui sa incepi pregatirea unui anumit fel de mancare.

Nu testa noi retete pe ultima suta de metri

Atunci cand iti propui sa ii incanti pe cei dragi cu o noua reteta de prajituri sau un fel de mancare exotic este recomandat sa testezi reteta cu ceva timp inainte. Asa vei capata experienta si vei sti exact timpul de preparare, dar si ce greseli sa eviti pentru a nu strica preparatul. Cu cat stii mai bine reteta, cu atat ai sanse mai mari de a pregati mancaruri gustoase, fara sa te temi sa improvizezi sau sa aduci unele imbunatatiri retetei originale.

Curata vasele pe masura ce le folosesti

Din graba, multe gospodine prefera sa puna vasele in chiuveta si sa le spele pe toate la final. Insa aceasta nu este o solutie eficienta pentru a economisi timp. Sigur stii deja cat de greu este de curatat un vas pe care s-a intarit compozitia sau o tigaie cu depuneri de grasime. De aceea, este bine sa speli vasele imediat cum le-ai folosit, pentru ca nu iti va lua mai mult de un minut sa le cureti bine. In plus, nu vei mai pierde energie la final pentru a spala toata vesela si vei putea sa te bucuri din plin de rezultatul orelor petrecute in bucatarie.

Cumpara legume sau fructe deja taiate si congelate

Exista mitul ca legumele sau fructele proaspete sunt mai gustoase si mai bogate in elemente nutritive, insa adevarul este cu totul altul. Din momentul in care pleaca de la producator, pana cand ajung pe masa ta, legumele si fructele stau in camioanele de transport, apoi in galantare, uneori zile in sir. Aceste lucruri au o consecinta directa asupra aportului lor nutritiv. Studiile arata ca legumele si fructele congelate isi pastreaza mai bine valoarea nutritionala decat cele „proaspete”. Asadar, daca vrei sa economisesti mai mult timp, dar sa te bucuri de acelasi gust al preparatelor tale, poti apela cu incredere la pungile cu legume si fructe congelate pentru a gati torturi, prajituri, supe, tocanite sau pentru garnituri, intrucat nimeni nu isi va da seama de diferenta, conform garbo.ro.