Reţeta perfectă pentru un abdomen plat. Dieta pentru persoanele trecute de 30 de ani

Toate persoanele trecute de 30 de ani experimenteaza ingrasarea si acumularea asa-zisei burtici. Pe langa o hrana cat mai naturala si sanatoasa, va propunem azi o reteta de bautura care va va ajuta sa reveniti la un abdomen plat.

Bautura care arde grasimile de pe abdomen

Reteta care arde grasimile de pe abdomen, in combinatie cu exercitiile fizice, este tot ce aveti nevoie pentru a scapa de kilogramele in plus.

Iata ingredientele bauturii, din care sa beti zilnic 2 cani:

2 linguri de cidru din otet de mere

1 cana de suc proaspat de grapefruit sau portocala

1 lingurita de miere de albine pura

Se mixeaza toate ingredientele cu ajutorul unui blender. Se consuma inainte de pranz si cina.

Dupa ce se vad rezultatele, se mai continua inca o saptamana, apoi se face pauza. In paralel cu exercitiile si o vointa puternica, efectul de burtica va disparea, scrie sfatnaturist.ro.