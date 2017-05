Reţeta delicioasă de primăvară: Cheesecake cu căpşuni fără coacere

Ingrediente:



150 gr unt topit

400 gr biscuiti digestivi faramitati foarte marunt (in robotul de bucatarie)

500 gr capsuni (sau mai multe, dupa preferinte)

1 plic de gelatina (12 gr fiecare)

500 gr smantana semi-degresata

150 gr zahar

600 gr crema de branza Philadelphia

1 esenta de vanilie

Pentru crema de decor:

8 gr gelatina

350 gr capsuni

100 gr zahar

100 gr apa

1 esenta de vanilie

1 lingura zeama de lamaie



Mod de preparare:



Amesteca foarte bine biscuitii faramitati cu untul topit. Pune compozitia intr-o tava cu inel detasabil. Preseaza foarte bine. Baga in frigider pentru 30 de minute. Intre timp, spala si curata capsunile. Jumatatea dintrele taie-le in doua, pe verticala. Pe restul feliaza-le subtire.

Pune un plic de gelatina in apa, la hidratat, pentru 5 minute. Pune smantana intr-un vas, la foc potrivit spre mic. Adauga treptat zaharul. Amesteca tot timpul cu ajutorul unui tel. Cand smantana s-a incalzit, iar zaharul s-a topit, incorporeaza gelatina. Continua sa amesteci cu telul. Dupa cateva minute adauga crema de branza. Amesteca. Da aroma cu esenta de vanilie. Ai grija sa NU inceapa sa fiarba!

Scoate tava din frigider. Pune capsuni injumatatile pe exteriorul blatului, de jur imprejur. Toarna apoi compozitia pregatita anterior si baga inapoi in frigider. Tine asa peste noapte.



Crema:

Pune capsuni spalate si injumatatite intr-un vas, la foc potrivit. Adauga zaharul si apa. Pune esenta de vanilie si zeama de lamaie. Amesteca in mod constant. Lasa sa fiarba in jur de 5 minute (timp in care amesteci in vas in mod constant, cu o lingura de lemn). Pune gelatina si amesteca. Ia apoi vasul de pe foc si mixeaza totul fie in blender, fie cu ajutorul mixerului vertical. Toarna mixul (destul de lichid) peste prajitura din tava. Baga in frigider pentru 3 ore. Scoate-o apoi si decoreaz-o cu feliile de capsuna. Indeparteaza cu grija inelul detsabil. Daca trebuie, foloseste un cutit pentru a desprinde prajitura de inel.

Sursa: bzi.ro