Restricţii de trafic, în Capitală, pentru Maratonul Bucureşti şi meciul România-Serbia - HARTA

Restricţii de trafic, în Capitală, pentru Maraonul Bucureşti şi meciul România-Serbia

Traficul rutier va fi restrictionat duminica in Bucuresti, in urma organizarii celei de-a 11-a editie a Maratonului International Bucuresti si a meciului de fotbal Romania-Serbia.

Primaria Capitalei anunta, intr-un comunicat, ca pentru Maratonul International Bucuresti au fost aprobate restrictii de circulatie in zilele de 13 si 14 octombrie pe traseul de desfasurare a evenimentului.



Iata zonele vizate de restrictii astazi:



- Duminica, 14 octombrie, intre orele 06:30-17:30, pe traseele de desfasurare a Maratonului, fiind vizate urmatoarele zone: Bulevardul Libertatii, Piata Constitutiei, Bulevardul Unirii, Piata Unirii, Splaiul Independentei, strada Berzei - strada Buzesti, Piata Victoriei, Piata Arcului de Triumf, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Mircea Voda, Podul Timpuri Noi, Piata Alba Iulia, Bulevardul Decebal, Bulevardul Basarabia.



Tot duminica, din cauza partidei de fotbal Romania-Serbia, traficul va fi restrictionat progresiv incepand cu ora 12:30, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, astfel:



- Pe Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson.



- Pe str. Pierre de Coubertin, intre Sos. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena sau Sos. Pantelimon si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson.

- Pe banda I pe str. Vatra Luminoasa, intre strazile Tony Bulandra si str. Pierre de Coubertin.



- Pe str. Tony Bulandra intre Vatra Luminoasa si rond str. Maior Coravu.

- Pe str. Sg. Vasile Serbanica intre Bd. Basarabia si intrarea in stadion (parcarea C).

- Pe bd. Basarabia, intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, pentru afluire/defluirea pietonala, daca situatia o va impune.