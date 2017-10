Respirație de nota 10? Așa o ai!

Chiar dacă te speli corect şi regulat pe dinţi, s-ar putea să ai uneori probleme cu respiraţia. Uneori, mirosul neplăcut al gurii poate apărea din cauza unor tulburări digestive.

Bacteriile care se dezvoltă în gură şi care nu sunt îndepărtate prin periaj favorizează şi întreţin halena sau respiraţia neplăcută a gurii. Însă deseori, această problemă poate apărea din cauza unui sistem digestiv mai leneş sau în urma consumării unor alimente care se digeră greu.

Ca să înlături apariţia unor probleme digestive, nu uita să mesteci bine alimentele. O bună masticaţie ajută, în plus, şi la creşterea cantităţii de salivă, care are rolul de a curăţa dantura. Nu sări peste mese, pentru că astfel reduci secreţia salivară. În principal, alcoolul, tutunul, consumul de ceapă, de usturoi şi de condimente (precum curry) dau o respiraţie urât mirositoare.

Evită constipaţia!

Consumă cât mai multe alimente care conţin fibre (cereale integrale, seminţe, fructe şi legume), pentru a evita constipaţia, posibilă cauză a respiraţiei urât mirositoare. Înlocuieşte pâinea albă cu cea neagră sau cu grahamul, consumă tărâţe, miere şi ulei de măsline şi evită alimentele acide, care întreţin fermentaţia.

Pentru un tranzit intestinal optim, nu uita să bei cel puţin 2 litri de apă pe zi, pentru că apa ajută digestia şi eliminarea toxinelor. Este important de ştiut că un consum adecvat de apă previne deshidratarea şi, implicit, uscarea gurii, care accentuează mirosul neplăcut.

Fructele zemoase „spală” dinţii

Consumul de legume proaspete şi de fructe zemoase ajută la autocurăţarea dinţilor şi la îndepărtarea plăcii bacteriene, responsabilă de respiraţia neplăcută. Astfel, consumând fructe precum pepene, pere sau portocalele favorizezi nu numai curăţarea dinţilor de unele resturi alimentare, ci stimulezi şi secreţia salivară. De asemenea, fructele şi legumele tari, precum merele, respectiv morcovii şi ţelina, ajută la spălarea naturală a danturii.

Favorizată de lipsa de vitamina C

O dietă din care lipsesc alimentele bogate în vitamina C poate fi responsabilă de respiraţia neplăcută. De aceea, se recomandă consumul de citrice, pătrunjel, broccoli, varză, bogate în vitamina C. Pentru că nicotina distruge această vitamină, este bine ca fumătorii să consume mai multe citrice sau să ia suplimente de vitamina C.

Cura de slăbire, o altă cauză

Halena poate apărea şi la persoanele care ţin cure de slăbire disociate. În acest caz, respiraţia neplăcută apare din cauza transformărilor la care este supus organismul. Dar şi în perioadele de post, când este scoasă carnea din alimentaţie, poate apărea această problemă.

