Republica Moldova, 2019: Cea mai mare catastrofă diplomatică a statului român de la 1940 încoace

Ce se intampla la Chisinau incepand cu 3 iunie 2019 este dovada suprema a izolarii in care se gaseste Romania si reprezinta culmea unei degradari progresive a pozitiei internationale a tarii.

Dupa anul 2007, data aderarii la Uniunea Europeana, politicienii nostri au avut insolenta sa considere definitiva castigarea unui loc la masa Europei si sa creada ca aveau sa urmeze ani de succese liniare. Aceasta iluzie periculoasa si-a atins apogeul exact acum doi ani, pe 9 iunie 2017, odata cu primirea pe peluza Rose Garden de la Casa Alba a presedintelui Iohannis de catre proaspatul presedinte Donald Trump.



Iata, au trecut doar doi ani de la 9 iunie 2017 si pe 3 iunie 2019, la Chisinau, diplomatii Uniunii Europene si ai Statelor Unite incheie o intelegere cu Rusia lui Putin, fara ca macar sa se consulte cu Bucurestiul. Intelegerea respectiva este realizata pentru un teritoriu locuit de 3 milioane de vorbitori de limba romana (o majoritate de peste 80% a populatiei), dintre care 1 milion sunt cetateni romani; intelegerea respectiva are ca obiect un stat care depinde excesiv si exclusiv de asistenta financiara si politica de la Bucuresti; intelegerea respectiva are ca obiect un stat care depinde comercial de Romania in cea mai mare masura (suntem, cu 28%, principalul partener comercial al republicii dintre Prut si Nistru) . Intelegerea respectiva incheie un ciclu periculos de esecuri internationale ale tarii noastre, incluzand ratarea aderarii la OECD si ridicola infrangere in fata Estoniei in cursa pentru un loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU.

La 26 iunie 1940, simultan cu prabusirea definitiva a Frantei in fata trupelor germane, Uniunea Sovietica a trimis un ultimatum Romaniei, prin care ni se cereau urmatoarele doua puncte:







"1. Sa inapoieze cu orice pret Uniunii sovietice Basarabia;

2. Sa transmita Uniunii sovietice partea de nord a Bucovinei cu frontierele potrivit cu harta alaturata.

Guvernul sovietic asteapta raspunsul Guvernului Regal al Romaniei in decursul zilei de 27 iunie curent."

