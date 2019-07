Repartizare licee 2019 Edu.ro. Scrie numele tău AICI și află la ce liceu ai intrat!

Repartizare licee 2019 Edu.ro

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Află rezultatele la admitere la liceu 2019, după repartizarea computerizată.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Vineri, 12 iulie 2019, elevii de clasa a 8-a află la ce liceu au intrat. Rezultatele la admitere vor fi publicate pe admitere.edu.ro și pe realitatea.net.

Repartizare licee 2019 Edu.ro - verifică rezultatele pe județe:

Repartizare licee 2019 Alba

Repartizare licee 2019 Arad

Repartizare licee 2019 Arges

Repartizare licee 2019 Bacau

Repartizare licee 2019 Bihor

Repartizare licee 2019 Bistrita Nasaud

Repartizare licee 2019 Botosani

Repartizare licee 2019 Braila

Repartizare licee 2019 Brasov

Repartizare licee 2019 Bucuresti

Repartizare licee 2019 Buzau

Repartizare licee 2019 Calarasi

Repartizare licee 2019 Caras Severin

Repartizare licee 2019 Cluj

Repartizare licee 2019 Constanta

Repartizare licee 2019 Covasna

Repartizare licee 2019 Dambovita

Repartizare licee 2019 Dolj

Repartizare licee 2019 Galati

Repartizare licee 2019 Giurgiu

Repartizare licee 2019 Gorj

Repartizare licee 2019 Harghita

Repartizare licee 2019 Hunedoara

Repartizare licee 2019 Ialomita

Repartizare licee 2019 Iasi

Repartizare licee 2019 Ilfov

Repartizare licee 2019 Maramures

Repartizare licee 2019 Mehedinti

Repartizare licee 2019 Mures

Repartizare licee 2019 Neamt

Repartizare licee 2019 Olt

Repartizare licee 2019 Prahova

Repartizare licee 2019 Salaj

Repartizare licee 2019 Satu Mare

Repartizare licee 2019 Sibiu

Repartizare licee 2019 Suceava

Repartizare licee 2019 Teleorman

Repartizare licee 2019 Timis

Repartizare licee 2019 Tulcea

Repartizare licee 2019 Valcea

Repartizare licee 2019 Vaslui

Repartizare licee 2019 Vrancea

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Începând se miercuri, 3 iulie, elevii care au susținut Evaluarea Națională pot completa opțiunile în fişele de înscriere la liceu.

Ministerul Educației a publicat, tot pe 3 iulie, ierarhia la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

Ierarhia la nivel județean / a muncipiului București poate fi consultată pe admitere.edu.ro

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Calendar

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020

3-7 iulie 2019: completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a; completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

3-7 iulie 2019: introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

4-8 iulie 2019: verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

8 iulie 2019: termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată; predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

Repartizare licee 2019 Edu.ro. 9 iulie 2019: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

10 iulie 2019: verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

10-11 iulie 2019: corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

12 iulie 2019: repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 – 2020

12 iulie 2019: comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere; afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15-18 iulie 2019: depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

18 iulie 2019: transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

19, 22 şi 23 iulie 2019: rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. A doua etapă de înscriere

Repartizare licee 2019 Edu.ro. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 – 2020

23 iulie 2019: afişarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

24-25 iulie 2019: înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

26 şi 29 iulie 2019: desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24-30 iulie 2019: primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare

Repartizare licee 2019 Edu.ro. 31 iulie-1 august 2019: repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată

1 august 2019: transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Află la ce liceu ai intrat!

Admitere la liceu 2019. Elevii care au terminat clasa a VIII-a și au aflat notele obținute la Evaluarea națională din acest an trec în aceste zile prin noi emoții. Începe etapa repartizării computerizate, în urma căreia vor afla la ce liceu au intrat. În această etapă sunt înscriși candidații din seria curentă, dar și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani la data începerii noului an școlar (2019-2020).

Admitere la liceu 2019. Când se face repartizarea computerizată

În perioada 3-7 iulie 2019 elevii și părinții completază opțiunile în fișele de înscriere, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Tot în această perioadă sunt introduse în baza de date computerizată datele din fișele de înscriere. Într 4 și 8 iulie, părinții și candidații verifică fișele editate de calculator și corectează greșelile. 8 iulie este termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrele județene și la cel al municipiului București.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Pe 9 iulie, bazele de date vor fi transmise de la centrele de admitere județene la Centrul Național de Admitere, iar pe 10 iulie vor fi verificate și corectate bazele de date de către Comisia Națională de Admitere. Pe 10 și 11 iulie, vor fi corectate erorile și se va confirma încheierea modificărilor.

12 iulie este data la care se va face repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor. În aceeași zi vor fi comunicate rezultatele candidaților repartizați în învățământul liceal de stat și vor fi afișate listele cu locurile neocupate.

Între 15 și 18 iulie vor fi depuse dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați, iar pe 18 iulie vor fi transmise situațiile locurilor rămase libere. 19, 22 și 23 iulie vor fi zilele în care se vor rezolva situațiile speciale și se vor repartiza candidații care nu și-au depus dosarele în termen.

Cea de-a doua etapă de admitere la învățământul liceal de stat va începe de data de 23 iulie și se va încheia 1 august, zi în care vor fi transmise către Centrul Național de Admitere rezultatele repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Proble de aptitudini

Absolvenții de clasa a VIII-a care susțin probe de aptitudini sau se înscriu la învățământul special ori pe locurile rezervate romilor nu mai participă la repartizarea computerizată. În cazul lor, admiterea la liceu se va face mai devreme, iar cei care nu vor fi declarați admiși vor participa ulterior la repartizarea computerizată.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Ministerul Educației a făcut o serie de precizări cu privire la admiterea în sistemul de învățământ liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020. Astfel, conform situației centralizatoare, la ora actuală, toate inspectoratele școlare județene/al municipiului București au publicat pe site-urile proprii broșura privind oferta de admitere în învățământul liceal. Prin urmare toate unitățile de învățământ sunt în posesia informațiilor cu privire la rețeaua școlară.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Broșuri

Inspectoratele școlare au tipărit și distribuit broșurile și în format letric. Până la finalul acestei săptămâni toate materialele informative vor ajunge în toate unitățile de învățământ. Excepție fac județele Argeș, Brașov și Iași, în care distribuirea broșurilor se va finaliza la începutul săptămânii viitoare.

Elaborarea, tipărirea, publicarea și difuzarea broșurilor de admitere în învățământul liceal revin în responsabilitatea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din OMEN nr. 4829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare, „admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

În context, Ministerul Educației anunță că nu au fost aduse modificări metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat. Totodată, informațiile referitoare la ultima medie de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019, precum și alte date de interes general (numele liceului, specializarea, limba de predare, forma de învățământ, profilul, filiera, ultima medie de admitere din anul anterior etc.) se regăsesc și pe site-ul:http://admitere.edu.ro/2018/repartizare/

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Completarea opțiunilor

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de către diriginţii claselor a VIII-a, are loc după afișarea rezultatelor Evaluării Naționale, probele examenului de Evaluare urmând a se desfășura în perioada 18 – 21 iunie 2019.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Rezultate finale Evaluare Națională 2019

Ministerul Educației Naționale a centralizat rezultatele finale înregistrate la Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, desfășurată în intervalul 18 - 29 iunie 2019.

Potrivit datelor rezultate în urma reevaluării lucrărilor contestate, numărul candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut cu 0,10% (de la 106.838 la 106.999). Procentual, 73,2% din candidații prezenți au obținut medii mai mari sau egale cu 5.

A crescut, de asemenea, şi numărul candidaților cu media generală 10: de la 429 la 459. Pe tranșe de medii, cele mai multe (12.459) sunt cuprinse în intervalul 7 - 7,49.

La proba de Limba şi literatura română, 118.275 de candidați (80,7%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (2.011 candidați au obținut nota 10), iar la Matematică, 91.774 de candidați (62,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (2.600 de candidați au obținut nota 10).

Au fost depuse 21.509 contestații (în scădere, comparativ cu anul trecut, când au fost înregistrate 23.761 de contestații), număr ce reprezintă 7,14% din totalul lucrărilor susținute (301.279). Dintre acestea,11.043 de contestații au vizat lucrări la Limba şi literatura română, 10.151 la Matematică și 315 la Limba şi literatura maternă. În cazul a 13.141 de lucrări, notele au fost mărite, iar în cazul a 6.945 de lucrări notele au scăzut.

Rata de participare a fost de 94,2%: 146.105 candidați prezenți dintr-un total de 155.020 de elevi înscriși. Opt elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen național şi reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, este prevăzută pentru data de 3 iulie. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 3 – 7 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat (12 iulie).

Sunteţi părintele unui copil care se pregăteşte să intre la liceu, sau un candidat emoţionat la statutul de licean? Doriţi din tot sufletul „să prindeţi” un loc la un liceu bun, dar instrucţiunile pentru completarea fişei de admitere vă dau dureri de cap? Dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus, citiţi rândurile de mai jos.

1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

2. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc ! Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite ! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

3. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

4. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate. Nu există nici un “număr magic” de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin dezirabilă.

5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.

6. Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii - eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55 !

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date.

Fişa astfel tipărită, numită “fişă martor” se transmite la şcoala de provenienţă. În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală toţi elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu opţiune corespondenţa fişei de martor cu fişa originală, semnând pentru conformitate.

Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.

7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.

9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat. Pentru a înţelege mai uşor algoritmul, luăm următoarele exemple:

1. Presupunem că elevul are media

10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune. 3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui.

Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere. De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui !

4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Algoritmul de repartizare în licee 2019

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Mai jos este prezentat algoritmul de repartizare în licee 2019, realizat conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee.

1. Repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și litaratură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Mai jos este prezentat algoritmul de repartizare în licee 2019, realizat conform metodologiei Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA=0,2 × ABS + 0,8 ×EN* unde:

MA este media de admitere

ABS este media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN* este media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere.

Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, etc.

Repartizare licee 2019 Edu.ro. Observație

O opțiune este invalidă dacă:

codul opțiunii alese de candidat nu există

opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o

opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste !

Observați că nu poate exista situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.