Remus Cernea depune o plângere penală față de Florin Iordache

Fostul deputat Remus Cernea va depune o plângere penală față de Florin Iordache, în calitatea acestuia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Fostul deputat Remus Cernea va depune o plângere penală față de Florin Iordache, în calitatea acestuia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Pângerea penală față de Florin Iordache, actual Ministru al Justiției, are legătură cu fraudarea votului din plenul Camerei Deputaților:

"Luni, la ora 15.00, voi depune la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, o plângere penală față de fostul președinte al Camerei Deputaților, dl. Florin Iordache, pentru fraudarea votului din plen.

După cum am anunțat spre finalul legislaturii anterioare, repetatele fraudări ale votului din plen, mă determină să depun o asemenea plângere penală. Nu va fi vorba de denunț, ci de plângere, întrucât prin fraudarea votului din Camera Deputaților mi-a fost lezat și mie dreptul de a-mi exercita mandatul de deputat în legislatura anterioară.

Văzând frauda sistematică a președintelui Camerei Deputaților, secondat de secretarul Camerei dl. Ion – Marcel Ciolacu, care, de asemenea, va face obiectul acestei plângeri penale, am considerat că ar fi imoral și ilegal să legitimez prin votul meu o asemenea fraudă cu privire la adoptarea legilor în statul român. De aceea, am fost nevoit să intru în grevă de vot în ultimele 3-4 luni de mandat, lucru care m-a împiedicat să îmi exercit dreptul la vot. Pe parcursul mai multor ședințe am anunțat acest lucru de la microfonul sălii de plen și am semnalat fraudele de vot iar, când a fost cazul, și lipsa cvorumului fără însă ca aceia care au condus respectivele ședințe să țină cont și să oprească frauda.

Votul din plen prin ridicare de mână, în mod sistematic, nu a fost numărat corect, iar uneori nici nu a existat cvorumul legal necesar în sală pentru adoptarea / respingerea unor proiecte și inițiative legislative. Spre exemplu, nu poți număra în 2 secunde cca 170-180 de mâini ridicate. Abuzurile reclamate duc la prăbușirea valorilor democratice și reprezintă o lovitură gravă la adresa parlamentarismului, a statului de drept și a regimului democratic din țara noastră. Atunci când legile sunt adoptate prin fraudă, consecința este ruinarea democrației.

Faptul că domnul Florin Iordache, responsabil de fraudarea sistematică a votului din plenul Camerei Deputaților, este astăzi Ministru al Justiției ridică pericole în plus față de statul de drept. Într-o asemenea funcție ar trebui nominalizată o persoană fără ca asupra sa să planeze dubii cu privire la integritatea sa morală.

Dispun de probe care atestă aceste fraude și pe care le voi prezenta procurorilor. De asemenea, există o serie de alte probe pe care aceștia le pot obține ca urmare a investigării lucrurilor. Voi indica și martorii care ar trebui audiați pentru clarificarea situației reclamate, fiind vorba de parlamentari de la putere și din opoziție, sau de persoane care fac parte din staful tehnic.

Plângerea are drept scop tragerea la răspundere a celor vinovați de adoptarea / respingerea frauduloasă a unor legi, stoparea, o dată pentru totdeauna, a fraudării votului în plenul Camerei Deputaților în maniera "Roberta Anastase" și protejarea statului de drept", scrie Remus Cernea.