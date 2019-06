Remus Borza: "Asta am spus și m-a executat premierul. Teodorovici e mai simpatic"

Remus Borza la Legile puterii

Remus Borza, fostul consilier economic pe o perioadă scurtă al premierului Viorica Dăncilă, a dezvăluit la Realitatea TV care este marea vulnerabilitate a Guvernului României și cum a decurs relația cu premierul.

Remus Borza a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea "Legile Puterii" de marți seara. Dialogul incendiar poate fi văzut integral mai jos.

Remus Borza a dezvăluit că s-a întâlnit de trei ori cu premierul Viorica Dăncilă în scurta perioadă în care a fost consilier onorific.

"Am fost sunat în urmă cu 10 zile, într-o joi dimineața și am acceptat. I-am prezentat premierului viziunea mea pe zona macroeconomică, cum văd eu prioritizarea investițiilor pe zona de infrastructură, că e nevoie de mai mulți bani pentru cercetare, inovare, pentru turism. M-am bazat pe expertiza mea antreprenorială, de business. Nu poți face reformă, dar să nu schimbi nimic, e o contradicție în termeni. M-a ascultat, am crezut că l-am prins pe Dumnezeu de picior, că mă înțeleg cu doamna Dăncilă", a destăinuit Remus Borza.

Potrivit lui Borza destituirea din funcția onorifică i-a lăsat un "gust amar", nefiind chemat la un dialog cu premierul. Fostul consilier spune că decizia Vioricăi Dăncilă a venit ca urmare a unor declarații preluate trunchiat dintr-un interviu acordat Antenei 3.

"Mi-a lăsat un gust amar. Mă așteptam măcar la un telefon, să justific, să explic. Era normal să existe un astfel de dialog, o astfel de discuție. Nu a existat. Ieri am primit cele 29 de minute de interviu, am pus transcriptul pe blog. Nu am declarat lucruri care să intre în contradicție flagrantă cu politica Guvernului. Pentru premier a fost o surpriză neplăcută, dar eu nu am spus lucruri noi. Eu spun de 4-5 ani lucrurile astea. Doar politicile sectoriale, populiste, care vizează anumite categorii nu pot funcționa. Milioane de români au luat calea pribegiei, suntem primii după Siria la emigrație, țară aflată în război", a spus Remus Borza.

"Eu nu am vorbit de concedieri. Cum să lansez o astfel de fumigenă cu 800 mii bugetari, au fost informații trunchiate date de un reporter de la o televiziune concurentă", a explicat fostul consilier.

Potrivit omului de afaceri care a reușit să scoată Hidroelectrica din insolvență, cea mai mare vulnerabilitate a bugetului și a economiei constă în gradul mic al nivelului de colectare și în nivelul ridicat al evaziunii fiscale.

"Putem avea probleme bugetare în toamnă dacă nu creștem nivelul colectării. Am salutat că un specialist cu experiență ca Mirela Călugăreanu a fost numită la ANAF. Aici e marea vulnerabilitate a Guvernului, gradul de colectare. Doar așa ar putea să-și onoreze PSD toate promisiunile. România are cel mai mic grad de colectare din UE. Problema de fond, problema majoră este evaziunea fiscală, apocaliptică, de 16 mld euro, cât 15 autostrăzi Pitești-Sibiu sau 13 autostrăzi Comarnic Brașov", a explicat Borza.

Această situație nu e imputabilă doar Guvernului Dancilă, a precizat specialistul în economie. Multe firme au fost obișnuite în tranzilție să nu plătească. Legat de situația prezentată într-un document al Finanțelor cu privire la situația îngrijorătoare a bugetului pe final de an, Borza a comentat:

"Asta am spus și eu, dar pe mine m-a executat premierul, Teodorovici e mai simpatic ...Nivelul de colectare ANAF nu a ținut pasul cu nivelul creșterii de PIB, care s-a dublat în 7 ani. Meritul cabinetului Dăncilă a fost trecerea unei Ordonanțe în septembrie 2018, care permite coordonarea caselor de marcat cu serverele ANAF, Fiscul are la secundă traseabilitatea banilor, vede în timp real banii care intră în sistem. Ar putea crește colectarea cu condiția ca ANAF să informatizată și debirocratizată".

Potrivit fostului consilier onorific, ANAF este o instituție anacronică, cu scheme de personal supradimensionate, cu o blazare a funcționarilor care sunt aroganți și se cred stăpâni pe moșie, nu în slujba contribuabililor.

Toate guvernele României de după 1990 a au avut aceeași filosofie la nivelul aparatului bugetar, spune Borza: clientelism, mediocritate, birocrație, corupție.

"E multă rezistență la schimbare. Statul e un prost angajator, e multă mediocritate, avem hiperinflație instituțională. Aparatul bugetar e stufos, treburile țării au putut să fie gestionate cu mai puțin 800 de mii de bugetari, tot de PSD pe vremea lui Năstase, iar acum sunt 1,4 milioane de bugetari, cu salarii peste privat și cu multe frustrări și nemulțumiri", a explicat Borza.

Remus Borza a propus o schimbare de filosofie și de viziune, trecerea de la deficite majore și economie bazată pe consum, către producție, exporturi și refacerea industriei.