Remediul natural care curăță rinichii

Principala substanță activă din ceapă, alicina, îi conferă un efect puternic antiinflamator și detoxifiant, îmbunătățind funcția rinichiilor, mai ales dacă există acumulare de toxine. Împreună cu vitaminele și mineralele din ceapă, are loc un echilibru între fluidele din corp, menținând sub control nivelul de electroliți. Află rețeta remediului cu ceapă pentru curățarea rinichilor!

Rinichii sunt organele responsabile de filtrarea toxinelor din sânge printr-un proces complex de detoxificare. Menținerea lor în stare de sănătate este un factor determinant în sănătatea întregului corp, deoarece ei au și rolul de a menține un echilibru între electroliți și alți nutrienți, printre alte sarcini. Problema apare când se acumulează prea multe toxine și nu-și mai pot îndeplini funcția.

Ceapa a fost folosită de-a lungul timpului pentru menținerea sănătății sistemului renal datorită proprietăților purificatoare, antibiotice și diuretice pe care le are. În plus, ceapa are capacitatea de a crea o barieră protectoare și de a lupta împotriva daunelor provocate de radicalii liberi și agenții infecțioși.

Vitaminele A, B, C, E, mineralele, antociani, dar și fibrele sunt câteva dintre principalele subtanțe nutritive prezente în ceapă. De asemenea, aceste substanțe ajută la stoparea deteriorării celulelor provocate de radicalii liberi și la reducerea riscului de apariție a bolilor degenerative pe termen lung.

Iată rețeta remediului cu ceapă pentru curățarea rinichilor:

Ai nevoie de:

- 2 litri de apă

- 2 cepe

- 3 fire de pătrunjel

- sucul de la 3 lămâi

Mod de preparare:

Pune pe foc oala cu cei doi litri de apă. Curăță, spală și feliază cele două cepe. Adaugă-le în apa împreună cu pătrunjelul și sucul de lămâie. Mai lasă-le încă 15 minute, după care ia vasul de pe foc și lasă-l să se răcească. Strecoară lichidul după două ore.

Cei doi litri trebuie împărțiți în mai multe doze pe tot parcursul zilei, în mod ideal 5 sau 6. Deoarece are efect puternic diuretic, trebuie să bei remediul numai trei zile pe săptămână.

Ar trebui să fie consumat timp de 1-2 săptămâni, în funcție de nivelului de detoxifiere pe care-l au rinichii.

Conform clickpentrufemei.ro, este important ca în perioada în care iei remediul să se reducă aportul de sodiu, inclusiv sarea de masă, deoarece această substanță interferează cu procesele de detoxifiere. De asemenea, trebuie evitată grăsimea saturată, dar și zahărul – sunt componente care măresc nivelul de toxine din corp. În schimb, este recomandat să se mănânce mai multe fructe și legume, în special cele cu conținut ridicat de apă.

Contraindicații:

- Consumul acestui remediu poate provoca reacții nedorite la persoanele cu reflux gastroesofagian sau iritație gastrică.

- Nu este recomandat persoanelor cu hipotensiune arterială, deoarece tinde să scadă tensiunea arterială.

- De asemenea, nu este indicat pentru persoanele cu hipoglicemie, deoarece ar putea face să scadă nivelurile de zahăr.

Consultă medicul înainte de a urma acest remediu.