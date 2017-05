Remediul din două ingrediente care te ajută să scapi de varice DEFINITIV

Varicele sunt dilatatii subcutanate ale venelor superficiale, inestetice, cu deformari neregulate ale unor vase de sange, generand un aspect inestetic al memebrelor.

Principalele simptome sunt: senzatie de greutate in gambe, crampe musculare, umflaturi, durere care se acutizeaza in pozitie sezanda dupa o perioada indelungata de stat in picioare, mancarimi in jurul venei afectate, ulcere cutanate (indica o problema grava cardiovasculara si necesita atentia imediata a unui medic).

Singura metoda de a opri evolutia varicelor este interventia chirurgicala, care este o procedura destul de agresiva si dureroasa, dar, daca sunteti inca in stadiul incipient, adica varicele nu s-au extins foarte mult si apar ca niste vinisoare colorate sparte inestetice, puteti incerca remediile naturiste.

Iata o reteta naturista foarte veche contra varicelor:

Ai nevoie de 1 kg ceapa rosie si 300 g miere. Ceapa se curata, se spala si se taie potrivit, se introduce in storcator pentru a obtine 600 ml suc limpede de ceapa. Sucul se trece intr-o sticla curata si se adauga 300 g miere. Se amesteca bine si se pastreaza la frigider.

Administrare: se iau cate 150 g pe zi, cate 50 g inaintea sau in timpul celor 3 mese principale, timp de 1 luna, cu o saptamana pauza. Dupa o pauza de o luna, se poate repeta, pana la disparitia varicelor. Chiar si dupa aceea, se recomanda cate o serie de 1 luna, de doua ori pe an, primavara si toamna, scrie sfatnaturist.ro.