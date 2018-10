Remanierea guvernului Dăncilă. Evaluarea miniștrilor, pe ultima sută. Cine pleacă?

Se pregătește Guvernul Dăncilă 2

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va finaliza luni evaluarea miniştrilor, care va fi urmată de o remaniere. PSD va discuta acest aspect în Comitetului Executiv, care va avea loc în această săptămână. ALDE a anunţat deja că niciun ministru al formaţiunii nu va fi remaniat, dar au existat unele discuții pe tema lui Tudorel Toader.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la Parlament, că urmează o remaniere guvernamentală şi că va finaliza, până luni, evaluarea miniştrilor din cabinetul său. „O remanierea va exista. Luni termin evaluarea”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, miercuri, la Parlament, potrivit Mediafax.

Cum se face evaluarea a explicat Eugen Teodorovici, duminică seara, la Antena 3. ”Stabilim cu programul de guvernare în partea stângă. Discutăm despre ce am făcut, despre ce nu am făcut, unde am întâmpinat probleme, care au fost motivele. Noi avem ca obiectiv sfârșitul anului. Discutăm despre fiecare măsură, prezint argumente pertinente și decizia o ia premierul.”, a spus Eugen Teodorovici.

Şi vicepreşedintele PSD Marian Oprişan a declarat, miercuri, la Parlament, că miniştrii care nu au comunicat public măsurile bune pe care le-au luat „nu au ce să caute” în Executiv, social-democratul spunând că vicepremierul Paul Stănescu este „destoinic”, dar „nu a comunicat deloc”.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, într-o emisiune TV, că a discutat, luni seară, cu Liviu Dragnea care i-a spus că PSD va avea o şedinţă a Comitetului Executiv în care social-democraţii vor discuta despre remanierea guvernamentală.

Şi opoziţia a exprimat un punct de vedere cu privire la remanierea guvernamentală. Vicepreşedintele PNL, Laurenţiu Leoreanu, a afirmat că pe lista remanierii e obligatoriu să fie ministrul Transporturilor, Lucian Şova, „pentru blocarea autostrăzii Unirii”. Un alt ministru dorit remaniat de opoziţie este şi Petre Daea, pentru „dezastrul produs de necontrolarea pestei porcine”.

Preşedintele Iohannis i-a cerut demisia lui Tudorel Toader în două rânduri, o dată pentru legile dezastruoase ale justiţiei şi, altă dată, pentru solicitarea neadecvată de a-l revoca pe Augustin Lazăr.

Pe de altă parte, opoziţia consideră că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, ar putea fi o excepţie de pe lista remanierilor, după anunţul acestuia despre revocarea procurorului general, Augustin Lazăr.

„Nu putem decât să constatăm că în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneţia, în ciuda recomandărilor Comisiei Europene, Departamentului de Stat (al SUA - n.r.), în ciuda unui an şi jumătate de proteste ale societăţii civile din România, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu continuă, prin instrumental numit Tudorel Toader, să destructureze justiţia. Este atacul final. Practic Tudorel Toader şi-a salvat poate remanierea”, a afirmat Dan Barna, în Parlament.

Cum ar arăta Guvernul Dăcilă 2

Schimbările ar începe de la Ministerul Dezvoltării, acolo unde contestatarul lui Liviu Dragnea, Paul Stănescu, urmează să fie înlocuit de Lia Olguţa Vasilescu. Iar la Ministerul Muncii ar putea reveni Rovana Plumb. Nicolae Bădălău ar urma să devină vicepremier, iar la Ministerul Transporturilor, în locul lui Lucian Şova, ar ajunge Felix Stroe.

O schimbare se pregăteşte şi la Ministerul Educaţiei. Ecaterina Andronescu ar prelua portofoliul lăsat liber de Valentin Popa.

Ioana Bran, de la Tineret şi Sport, este şi ea pe lista remaniabililor. În locul ei ar veni Matei Călin, în timp ce la Cercetare, Daniel Breaz ar putea fi noul ministru.

Potrivit unor surse politice, și ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar putea rămâne fără funcție. Locul lui ar urma să fie luat de Eugen Nicolicea. Liderii ALDE nu ar fi, însă, de acord cu această schimbare.

Tensiuni între PSD şi ALDE ar fi apărut și când a venit vorba despre Ministerul Energiei. Social-democraţii doresc să-l preia şi le-ar fi propus celor de la ALDE portofoliul de la Economie. Numai că s-au lovit de un refuz.