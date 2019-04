Relația lesbiană pe care a avut-o Whitney Houston

Robyn Crawford, asistenta personală a lui Whitney Houston, va lansa o carte de memorii în care va oferi detalii intime despre relația pe care a avut-o cu regretata artistă.

Volumul se va numi Song for You: My Life With Whitney Houston și va fi lansat pe 5 noiembrie.

