Reguli dure pentru români și imigranți în Marea Britanie

Românii care vor să se angajeze în Marea Britanie după Brexit trebuie să câştige minimum 30 de mii de lire sterline pe an. Condiţia face parte din noul sistem pentru imigraţie impus de Londra, care are ca scop limitarea numărului de străini care sosesc anual în Regat.

Noile reguli de imigraţie au fost stabilite de ministrul britanic de Interne, care este, culmea, tot un imigrant. Sistemul prevede că muncitorii calificaţi din Uniunea Europeană trebuie să fie plătiţi cu cel puţin 30.000 de lire sterline pe an pentru a obţine viza de lucru valabilă cinci ani.



Muncitorii necalificaţi vor primi o viză temporară valabilă un an, dar apoi vor fi siliţi să părăsească Marea Britanie. În plus, europenii nu vor mai avea dreptul la ajutoare sociale în Regat.



Documentul vorbeşte despre un sistem de imigraţie bazat pe talent şi experienţă, nu pe locul din care vin muncitorii. Scopul este reducerea numărului de imigranţi la 100.000 pe an, de la 273.000, cât este în prezent.

"Este un număr foarte mare, după standardele istorice. În ultimii 20 de ani, au fost sute de mii (n.red.: de imigranţi anual). Înainte de această perioadă, cifrele erau mult mai mici. Vrem să aducem numărul la un nivel sustenabil, astfel încât să răspundă în primul rând nevoilor noastre economice, iar în acelaşi timp să nu fie o povară prea mare pentru comunităţile sau infrastructura noastră.', spune Sajud Javid, ministrul britanic de Interne.



Ministrul britanic de Interne a explicat că, în acest fel, Guvernul pune în aplicare instrucţiunea clară de a prelua controlul asupra graniţelor ţării, exprimată de popor la referendumul din 2016.