Regulamentul GDPR. Tot ce trebuie să ştii despre protecţia datelor personale

Regulamentul GDPR

Regulamentul GDPR. Noul Regulament General pentru Protecţia Datelor (GDPR) intră în vigoare în statele Uniunii Europene vineri, pe 25 mai 2018.

Regulamentul GDPR. Toate companiile sunt obligate să înştiinţeze clienţii în următoarele zile despre noile reguli privind utilizarea datelor private.

Potrivit Comisiei Europene, orice informaţie prin care o persoană poate fi identificată este considerată ca având caracter privat. Este vorba de informaţii precum numele, adresa, seria actelor de identitate, codurile de protocol Internet, date despre starea de sănătate. "Noile reglementări se aplică atunci când datele sunt colectate, utilizate ori stocate digital sau într-un sistem structurat tipărit", precizează Comisia Europeană.

Regulamentul GDPR. "În procesarea datelor, organizaţiile trebuie să furnizeze informaţii clare referitoare la modul de utilizare: în ce scop sunt folosite datele, care este baza legală de procesare, cât timp vor fi stocate datele, ce entităţi le pot accesa, care sunt drepturile fundamentale de protecţie a datelor, dacă datele vor fi transferate în afara Uniunii Europene, în ce condiţii poate fi depusă plângere, cum poate fi anulat acordul privind procesarea datelor", subliniază CE.

Regulamentul GDPR. "Dacă datele unei persoane nu mai sunt procesate ori sunt utilizate ilegal, persoana respectivă poate cere ştergerea datelor sale. Cu toate acestea, trebuie garantate alte drepturi UE, precum libertatea de exprimare", explică Executivul UE.

Regulamentul GDPR. Un nou drept al cetăţenilor europeni este de a cere unui furnizor de servicii să transmită datele personale altei companii, spre exemplu în momentul schimbării unui abonament de acces la date online.

Regulamentul GDPR. În plus, în cazul în care date personale sunt pierdute ori sustrase, compania care le stoca este obligată să informeze fiecare persoană, fără întârziere, în caz contrar riscând să fie amendată.

Regulamentul GDPR. Începând cu data de 25 mai 2018 va intra în vigoare noua lege Europeană pentru Protecția Datelor personale - noul Regulament UE 2016/679 - pe scurt GDPR.

GDPR prevede un proces mai transparent și mai sigur de colectare și administrare a datelor personale pe care le tranzacționăm online.

Regulamentul GDPR. Cum procedăm daca primim, după 25 mai, mesaje sau telefoane din partea unor institutii sau firme cărora nu le-am dat acordul explicit să ne păstreze stocate datele de contact?

Regulamentul GDPR. Realitatea.net a aflat de la o companie de consultanţă pe tematica GDPR, Omega Trust, cum poţi să te protejezi în cazul în care vei mai primi mailuri, SMS-uri sau telefoane de la companii cărora nu le-ai dat acordul să îţi păstreze datele de contact.

Regulamentul GDPR. Vezi mai jos răspunsurile oferite de Cosmin Măcăneață, Managing Partner al Omega Trust:

Regulamentul GDPR. Intrebare: Ce metode de reclamare ai la dispozitie?

Regulamentul GDPR. Raspuns: Regulamentul 679/2016 (GDPR) vine cu o serie de cerinte privind obligatia companiilor/instituatiilor care prelucreaza date personal (denumite generic de GDPR "operatori") de a prelucra, intr-un mod securizat, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice si pune accent pe respectarea drepturilor acestora.

Regulamentul GDPR. In baza GDPR, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal, care o vizeaza, incalca drepturile si libertatile sale sau prevederile GDPR.

Citeşte continuarea AICI