Dăncilă regretă că Iohannis nu s-a sfătuit cu ea înaintea vizitei în SUA: Dacă mergem doar la poză..

Premierul Viorica Dancila a declarat, in contextul vizitei presedintelui Klaus Iohannis la Casa Alba, programata pentru 20 august, ca ar fi fost benefic ca seful statului sa discute in prealabil cu Executivul, iar printre temele considerate importante ar fi energia, relatiile economice, apararea.

"Intotdeauna am fost adeptul consensului si trebuie sa fie o cooperare intre presedinte - Guvern - Parlament. Cred ca aceasta discutie dl presedinte trebuia sa o aiba si cu Guvernul, dar si cu Parlamentul. Este foarte important ca presedintele face aceasta vizita, dar mult mai importante sunt rezultatele, ce obtinem din aceasta vizita. Daca mergem doar sa facem fotografie, nu cred ca aduce beneficii Romaniei", a spus Viorica Dancila, duminica, la un post TV.



"Cred ca la intoarcere e normal ca dl presedinte sa vina in fata romanilor si sa spuna am obtinut asta, asta, pentru ca important la o astfel de vizita sa discuti si despre anumite probleme care pot consolida relatiile", a mai spus Dancila.