Regizorul Spilberg, fabrică de bani(Video)

Cel mai recent film al lui Steven Spilberg, „Ready Player One”, îl propulsează pe cineastul american pe locul întâi în topul regizorilor cu cele mai mari încasări, potrivit The Hollywood Reporter.

Ultimul film al lui Spilberg, „Ready Player One”, se apropie de cifra de 500 de milioane de dolari încasări la nivel global, arată Box Office Mojo care subliniază și faptul că, peliculele lui Spielberg au generat 4,649 miliarde de dolari încasări în Statele Unite şi 5,351 de miliarde de dolari, la nivel internaţional.

Steven Spielberg, în vârstă de 74 de ani, era, încă dinainte de „Ready Player One”, regizorul ale cărui filme au avut cele mai mare încasări totale, graţie peliculelor din francizele „Jurassic Park” şi „Indiana Jones”, „E.T.: The Extra-Terrestrial”, „Jaws”, „War of the Worlds” şi „Saving Private Ryan”.

În top îi urmează Peter Jackson (6,521 miliarde de dolari), Michael Bay (6,451 miliarde de dolari) şi James Cameron (6,139 miliarde de dolari).