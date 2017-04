Regizorul seriei ALIEN, Ridley Scott, e convins că extratereştrii există şi că vor veni după noi

Unul dintre cei mai cunoscuţi regizori de la Hollywood, Ridley Scott, este de părere că extratereştrii există, sunt mult mai inteligenţi decât oamenii şi vor veni după noi.

Britanicul, de patru ori nominalizat la Oscar, se pregateste sa lanseze, luna viitoare, al saselea film al unei serii de legenda - "Alien: Covenant".



"Cred in fiintele superioare. Cred ca este cu siguranta probabila (existenta lor - n.red.). Un expert cu care am vorbit la NASA mi-a spus 'Te-ai uitat vreodata pe cer noaptea? Vrei sa spui ca noi suntem tot?' Asta este ridicol.



Expertii au inaintat acum un numar dupa ce au analizat ce este acolo (in Univers - n.red.). Ei spun ca exista intre 100 si 200 de entitati care ar putea avea o evolutie similara noua, chiar acum.



Asa ca, daca vedeti un lucru urias pe cer, fugiti. Pentru ca ei sunt mult mai destepti decat suntem noi si, daca esti atat de prost incat sa ii infrunti, vei fi eliminat in trei secunde", spune regizorul "Alien", film lansat in urma cu 38 de ani, citat de Sky News, scrie Ziare.com.



Regizor al altor filme despre extraterestri, viata in spatiu sau viitorul omenirii, printre care "Martianul", "Blade Runner" si "Prometeus", Scott, in varsta de 79 de ani, a fost innobilat in anul 2003 si va realiza un film despre Batalia Angliei, din Al Doilea Razboi Mondial.